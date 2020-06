„Ceea ce căutam cu disperare se afla chiar în fața mea: o persoană care să mă susțină, dar care și să dorească din inimă ca eu să fiu fericită. De fapt, relația mea cu terapeutul a fost prima relație în care cineva mi-a rămas alături în mod constant, m-a ascultat, m-a înțeles și m-a îndrumat. Terapeutul a știut întotdeauna că această susținere m-a făcut să fiu mult mai stabilă… Cât de importantă este o relație solidă, cum un om poate deveni mai așezat în felul acesta, mai adunat, mai capabil să-și trăiască viața, cu toții știm! La suprafață, părea că mă descurc fără probleme, însă m-au trădat, în schimb, faptele mele: eram adultul care acționează de parcă ar fi fost un copil.

Ce s-a întâmplat? De ce această schimbare? Îmi era rușine să mă privesc în oglindă! 27 de kilograme nu erau puține. Da! Atât reușisem să slăbesc… 27 de kilograme. Cum era să dau ochii cu prietena mea, terapeutul? Cum era să vadă că le-am pus la loc în mai puțin de doi ani? Și culmea, chiar știam unde am greșit… Mă gândeam des, aproape zi de zi, ce mulțumită și mândră de mine eram! Acum în schimb, mă ascund de toți ceilalți, am renunțat la viața socială. Noroc că am mașina la ușă. Mă urc în ea și direct la birou, apoi mă întorc repede acasă. Oare până când? Evoluția nu se desfășoară în izolare, ci este realizată și cu ajutorul celorlalți. Trebuie să cer ajutorul din nou, deși îmi este rușine! Simt că am rămas în urmă. Nici măcar nu pot să fac ceea ce alții, care au experiență mult mai puțină decât mine, sunt în stare să facă. O consecință a acestei neputințe o constituie pierderea respectului de sine.”

Trist! Sună trist tot ce ne-a povestit Irina. În acest moment, am să-ți pun o singură întrebare: Poți să te schimbi? Răspunsurile găsite alcătuiesc în mod firesc o nouă configurație, pentru că, pe măsură ce răspunzi cu sinceritate, creierul începe să funcționeze altfel. De fiecare dată când greșești, adaugi noi învățăminte care vor servi ca materie primă pentru creșterea șanselor tale de reușită. Pentru a face acest prim pas în procesul de reușită, este întotdeauna bine să intrăm într-o stare de reflecție, contemplație sau studiu profund, punându-ne câteva întrebări esențiale. Cum ar fi dacă aș trăi într-o altă realitate: să fiu sănătos, frumos, admirat, apreciat și să mă respect așa cum ar fi firesc? Cu cât aflați mai multe lucruri, cu atât aveți mai multe șanse să atacați vechiul comportament. Sunt sigură că puteți respecta niște reguli, sunt sigură că vă puteți organiza suficient de bine, sunt sigură că puteți obține succesul!

A venit vremea ca lucrurile să se întâmple cu adevărat și vă regăsiți la masă, față în față cu terapeutul. În loc să amuțiți când îl vedeți, rămâneți conștient, vă aduceți aminte de cele învățate și hotărâți, încercați să le puneți în aplicare. Iar terapeutul în loc să vă critice sau să vă repeadă, va face ceva complet diferit decât ați făcut dumneavoastră: își va deschide inima și va asculta cu atenție ce aveți de spus. Însă de această dată, să-i acordați respectul în totalitate! Respectul pentru un om care v-a făcut un mare bine este un dar de la Dumnezeu. Nimic mai adevărat! Dar din dar se face rai!

Oferiți respect și primiți respect! Acum priviți spre viitor, nu spre trecut. Mai simplu spus, trebuie să deveniți altcineva. Poziționarea într-o nouă stare de a fi, reprezintă cel mai important moment pentru a crea un nou destin. Fiți o persoană care simte bucurie, inspirație, iubire, libertate și putere de acțiune, recunoștință și forță. Aceasta este etapa în care se crează un nou destin. Simțiți-vă de neînvins, puternic, inspirat și copleșit de bucurie… „Chiar acum se întrevede o nouă șansă, de fapt ultima mea șansă! Sunt față în față cu prietena mea, terapeutul. Ea mă privește atent și așteaptă răspunsul. Nu trebuie să fii un om extraordinar pentru a începe ceva, dar trebuie să începi ceva pentru a demonstra că ești demn de respect. Exact de ce aveam nevoie în acest moment: îmi vreau viața fericită înapoi!” Am să mă asigur că fac ceea ce trebuie pentru îndeplinirea planului meu: spun repede Adio și n-am să mai privesc în urmă!

Carmen Barcan, terapeut