SCM Bacău și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului. Ocupanții primelor trei locuri nu au fost prezenți însă la festivitate, aflându-se la diferite concursuri în țară și străinătate sau în pregătiri cu loturile naționale. Sportivul anului 2017 al clubului condus de Relu Auraș a fost desemnat înotătorul Daniel Martin Cel mai longeviv club polisportiv băcăuan, Sport Club Municipal Bacău și-a premiat duminică seara performerii anului 2017. Ca întotdeauna, Gala TOP 10 SCM Bacău s-a desfășurat într-o atmosferă intimă și plăcută. Specifică unei familii de campioni. Natural, de vreme ce clubul prezidat de Relu Auraș nu este altceva decât o mare familie de campioni ai Bacăului. O familie care se reunește cu mic, cu mare, cu sportivi și cu antrenori, cu soți și soții, cu fii și fiice, la fiecare final de ani.

„Din fericire, și 2017 s-a dovedit un an foarte bun pentru clubul nostru. Ne-o arată, înainte de toate, numeroasele medalii naționale și internaționale cucerite de sportivii SCM Bacău. Cred că este inutil să reamintesc că aceste medalii au fost cucerite cu multă muncă și mult spirit de sacrificiu”, a declarat Relu Auraș la deschiderea galei găzduite de restaurantul La Porta. Mărturie despre munca și sacrificiile depuse de campionii SCM Bacău pentru a urca pe podiumurile Campionatelor Mondiale, Europene sau Naționale a depus și un fapt insolit. Astfel, niciunul din cei patru sportivi situați pe primele trei locuri ale TOP 10 SCM Bacău 2017 nu a putut fi prezent la festivitatea de premiere. Explicația? Absolut toți sunt plecați la competiții sau la loturile naționale. Chiar și acum, când Moș Crăciun stă să bată la ușă! Laureat cu argint în proba de 200 metri spate la Europenele de Juniori 1 din Israel, cel mai bun sportiv SCM Bacău al anului, Daniel Martin se află în prezent la o competiție în Ungaria. Al doilea clasat în acest top, boxerul Albert Potocianu, medaliat și el cu argint la Europenele de Cadeți, este în pregătiri cu lotul național. La fel ca și luptătoarea Beatrice Ferenț, vice-campioană europeană de cadeți în 2017. Poziționat pe locul 3 în ierarhia clubului băcăuan, Alin Ronțu, medaliat cu bronz la Campionatul European de Juniori A la sărituri în apă bifează până pe 19 decembrie, împreună cu antrenorul său, Adrian Gavriliu, un stagiu de pregătire la Centrul Olimpic Acqua Acetosa „Giulio Onesti ” din Roma. „Faptul că o bună parte dintre performerii clubului se află la muncă și acum, la ceas de sărbătoare, ne dezvăluie, într-un fel, secretul acestor reușite pe plan național”, a subliniat viceprimarul Constantin Scripăț, care a răspuns invitației făcute de Relu Auraș de a participa la Top 10 SCM Bacău ca reprezentant al Consiliului Local. În condițiile în care componenții podiumului nu au putut fi prezenți la festivitatea de duminică seara, prima sportivă care și-a ridicat premiul a fost atleta Bianca Perie Ghelber, medaliată cu aur la Jocurile Francofoniei. „În anii din urmă, eram obișnuiți ca Bianca să fie pe locul 1. Acum, ea a părăsit podiumul, dovadă că la noi există o mare concurență. Asta nu trebuie însă decât să o ambiționeze astfel încât în 2018 sa revină sus, unde-i este locul”, a punctat Relu Auraș. Cu replica la ea, aruncătoarea de ciocan a spus, spre amuzamentul general: „Așa este, domnule director, numai că, din câte puteți vedea, tot eu sunt prima care ridică premiul chiar și acum, când mă aflu de-abia pe locul 4. Stați liniștit, la anul urc din nou în Top”. Rând pe rând au fost premiați toți cei aflați în Top 10, la fel ca și performerii sporturilor neolimpice. Nu au fost uitați nici antrenorii, în frunte cu Cătălin Matache, recompensat și pentru contribuția aducerii Centrului Olimpic de la Lupte în Bacău. O mențiune specială a fost rezervată celei mai bune sportive a clubului în 2016, Georgiana Aniței, care, din motive de ordin medical, a ratat a doua jumătate a sezonului. „Sperăm ca în 2018 să fim feriți de accidentări și să ne sporim zestrea de medalii”, a declarat Relu Auraș, care a concluzionat: „Iar la următorul Top 10, să avem parte de satisfacții și mai mari”. Eventual, în formulă completă. TOP 10 SCM Bacău 1) Daniel Martin, înot- antrenor Iulian Matei.

2) Albert Potocianu, box- antrenor Relu Auraș; Beatrice Ferenț, lupte libere- antrenori Victor Donciu și Ion Ambrozie.

3) Alin Ronțu, sărituri în apă- antrenor Adrian Gavriliu

4) Bianca Ghelber Perie, atletism- antrenor Lucică Cucoș.

5) Albert Biro, box- antrenor Relu Auraș; Alexandru Novac, atletism- antrenor Mihaela Melinte;

6) Irinel Botez, lupte greco-romane- antrenori Cătălin Matache și Mihai Botez.

7) Nicușor Ciobanu, box- antrenori Niculae Cara și Marinică Ouatu.

8) Lorenzo Botez, lupte greco-romane- antrenor Marius Botez; Sebastian Arbuz, box- antrenori Niculae Cara și Ion Gheorghiță; Andra Botez, atletism- antrenor Anamaria Mădălina Botez.

9) Eusebiu Emandiei, haltere- antrenor Ion Călin.

10) Alexandra Daragiu, judo- antrenor Constantin Manole; Bogdan Manole, tenis- antrenor Mihai Ciuntea. Sporturi neolimpice: Cezar Buzdugan, kick boxing (antrenor Gabriel Muntenașu); Bianca Vasile, karate (antrenor Doru Botez), Maria Sava, karate (antrenor Doru Botez), Mădălina Bândac, powerlifting (antrenor Daniel Zodian).

