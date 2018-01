Anul trecut, Asociaţia „Salvaţi Bătrânii Săuceşti” a fost sancţionată cu amendă în sumă de 20.000 lei, după ce inspectorii AJPIS au constatat că aceasta furniza servicii sociale tip „cămin de bătrâni” fără licenţă de funcţionare. „Fapta prezintă un grad ridicat de pericol social”, avertizează conducerea AJPIS. „…. aceştia, în loc să susţină acest gen de activităţi, încearcă desfiinţarea noastră”, este reacţia asociaţiei. În ciuda neregulilor, Tribunalul Bacău a considerat că se justifică înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertisment. La sfârşitul anului trecut, pe rolul Judecătoriei Bacău, s-a înregistrat „plângerea contravenţională” formulată de Asociaţia „Salvaţi Bătrânii Săuceşti” împotriva procesului verbal de contravenţie încheiat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Bacău. În noiembrie 2016, Asociaţia a fost sancţionată cu amendă în sumă de 20.000 lei, după ce inspectorii AJPIS au constatat că aceasta furniza servicii sociale tip „cămin de bătrâni” fără licenţă de funcţionare. „Furnizorul de servicii sociale a primit licenţă de funcţionare provizorie în 26.05.2015, licenţă care în urma raportului de evaluare de teren a fost retrasă motivat de faptul că aceasta nu îndeplinea standardele specifice furnizării serviciului”, explică AJPIS, în întâmpinarea depusă la dosar. Conform raportului de evaluare făcut de inspectorii sociali, în noiembrie 2015, asociaţiei i s-a acordat un termen de patru luni pentru menţinerea licenţei provizorii, perioadă în care furnizorul de servicii sociale trebuia să remedieze toate deficienţele şi să ajungă la standardele minime specifice căminelor de bătrâni. Una dintre măsuri se referea la obţinerea autorizaţiei pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. „La împlinirea termenului stabilit, respectiv 17.03.2016, inspectorii sociali s-au deplasat la sediul furnizorului pentru a verifica dacă au fost îndeplinite măsurile lăsate prin raport. Cu ocazia vizitei, se constată că imobilul în care funcţiona serviciul social a fost afectat de un incendiu şi că serviciul funcţiona într-o altă locaţie care nu deţinea niciun fel de autorizaţie, motiv pentru care inspectorii sociali au făcut propunerea Ministerului Muncii pentru retragerea licenţei provizorii de funcţionare. Decizia de retragere a licenţei a fost emisă de către Ministerul Muncii în data de 03.06.2016, dată de la care furnizorul de servicii sociale nu mai putea funcţiona sau dacă a funcţionat a încălcat prevederile actelor normative în vigoare. Reclamanta era obligată să înceteze furnizarea serviciului social la data retragerii licenţei provizorii şi să solicite acreditarea serviciului social cu 60 de zile înainte de darea în funcţiune în locaţia în care s-a mutat”, precizează, în acţiune, directorul executiv al AJPIS, Teodor Agachi. Cu toate acestea, spune conducerea instituţiei, asociaţia a continuat să desfăşoare activităţi chiar şi după retragerea licenţei provizorii de funcţionare. „Fapta săvârşită de petentă prezintă un grad ridicat de pericol social. (…) Gradul de pericol social al faptei este ridicat deoarece acordarea serviciilor sociale fără licenţă de funcţionare unei categorii de persoane vulnerabile (persoane vârstnice) nu oferă o garanţie că serviciile prestate sunt conform legii. Lipsa licenţei de funcţionare a serviciului social furnizat pentru o categorie defavorizată pune în pericol sănătatea, siguranţa sănătăţii şi chiar viaţa persoanelor vârstnice”

– conducerea AJPIS „Este inadmisibil să se afirme că este pusă în pericol viaţa beneficiarilor” De cealaltă parte, Asociaţia „Salvaţi Bătrânii Săuceşti”, reprezentată de administratorul Luciana Olaru şi de avocata Maria Jinga, a cerut în instanţă anularea amenzii, arătând, pe de o parte, că procesul verbal de sancţionare nu este legal întocmit (nu sunt menţionate adresa locului unde s-a desfăşurat controlul, temeiul legal pentru fapta săvârşită, „nu sunt descrise faptele cu indicarea locului concret în care a fost săvârşită fapta pentru a se aprecia dacă într-adevăr a fost pusă în pericol viaţa celor 21 beneficiari ai centrului prin lipsa licenţei, aşa cum s-a menţionat în procesul verbal”). Pe de altă parte, reprezentanţii asociaţiei s-au arătat revoltaţi de acuzaţiile aduse, dar şi de nivelul amenzii. „Este inadmisibil să se afirme că este pusă în pericol viaţa beneficiarilor şi să fie aduse acuzaţii atât de grave Asociaţiei, fără ca măcar inspectorii să verifice în concret starea beneficiarilor şi condiţiile în care locuiesc, iar acest aspect să conducă la stabilirea unei amenzi împovărătoare care se va răsfrânge tot asupra beneficiarilor. (…) Considerăm că procesul verbal este nelegal, netemeinic şi nefondat, având în vedere că faptele consemnate nu sunt reale, noi am solicitat sprijinul acestei instituţii în vederea consilierii pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare, or aceştia, în loc să susţină acest gen de activităţi, încearcă desfiinţarea noastră”, se arată în acţiunea deschisă în instanţă. „Asociaţia a fost constituită în luna decembrie 2012 cu scopul de a identifica şi ajuta persoanele vârstnice singure sau aflate în dificultăţi materiale, de a înfiinţa un centru de cazare permanentă sau temporară, cu posibilitatea asigurării hranei şi a condiţiilor necesare existenţei pentru vârstnici, nu de a obţine profituri materiale. Beneficiarii acestei asociaţii sunt persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi fizice şi somatice şi persoane fără adăpost. Asociaţia «Salvaţi Bătrânii Săuceşti» este o organizaţie non-profit cu autofinanţare, pentru acordarea de servicii sociale. (…) Unele persoane îngrijite de noi sunt în ultimul stadiu al bolii, sunt netransportabile sau lipsite de discernământ şi nu pot fi abandonate doar că ne încurcăm în iţe birocratice.”

– conducerea Asociaţiei „Nu ne-a fost retrasă acreditarea şi nu ne-a fost interzisă funcţionarea” Reprezentanţii Asociaţiei mai spun că centrul deţine atât certificatul de acreditare, cât şi licenţă de funcţionare provizorie pentru serviciul social cămin pentru persoane vârstnice, serviciul social fiind autorizat să funcţioneze o perioadă de un an, de la 26.05.2015 la 26.05.2016. „În ianuarie 2016, la căminul «Salvaţi Bătrânii Săuceşti» din sat Săuceşti a avut loc un incendiu declanşat de la coşul de fum, în urma căruia a ars tot acoperişul. Acest lucru s-a datorat unui viciu de construcţie despre care noi nu am ştiut. Acoperişul a fost distrus şi întreaga clădire, deteriorată, motiv pentru care am fost nevoiţi să găsim o altă locaţie”, explică reprezentanţii Asociaţiei. De la incendiu, căminul a funcţionat, temporar, în diferite spaţii şi, pentru că locaţiile erau provizorii, motivează Asociaţia, nu putea obţine licenţa. „În data de 20 octombrie 2016, ne-am mutat în noul spaţiu pe care l-am amenajat între timp conform normelor cerute (pentru eliberarea avizelor necesare acreditării şi obţinerii licenţelor), situat în Bacău, strada Mihai Eminescu, nr. 25. Doar datorită faptului că nu mai funcţionam în locaţia din comuna Săuceşti ne-a fost retrasă licenţa de funcţionare pentru acest spaţiu, însă nu ne-a fost retrasă acreditarea şi nu ne-a fost interzisă funcţionarea”, sunt explicaţiile celor de la Asociaţie. Ei au invocat şi “situaţiile de forţă majoră” care au întârziat obţinerea licenţei de funcţionare pentru noua locaţie. Ambele părţi au făcut apel după ce s-a redus amenda Decizia Judecătoriei Bacău nu a fost pe placul niciuneia dintre părţile implicate în acest dosar. Instanţa de fond a admis parţial plângerea Asociaţiei „Salvaţi Bătrânii Săuceşti” şi a dispus reducerea cuantumului amenzii de la 20.000 lei la 10.000 lei. Şi AJPIS, şi Asociaţia au făcut apel, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalul Bacău. Conducerea AJPIS critica, în apel, faptul că instanţa de fond nu a ţinut cont de “gradul ridicat de pericol social la care au fost expuşi beneficiarii acestui centru, respectiv persoane vârstnice (imobilizate) prin neîndeplinirea condiţiilor de autorizare sanitară, sanitar veterinară şi prevenirea situaţiilor de incendiu”. De cealaltă parte, Asociaţia reclama că soluţia pronunţată de instanţa de fond nu este corectă şi nu a luat în calcul buna credinţă şi activitatea asociaţiei. „Practic, această amendă, chiar de 10.000 lei, aplicată chiar în cuantum minim, pentru noi înseamnă desfiinţarea centrului şi lipsirea acestor oameni de unicul sprijin pe care îl mai au”, arăta, în cererea de apel, avocata Asociaţiei. „Petentul cunoştea încă de la momentul întocmirii raportului de evaluare din 17.11.2015 că nu erau îndeplinite condiţiile tehnice necesare desfăşurării în condiţii bune a serviciului social şi a continuat să presteze acest serviciu şi după retragerea licenţei, la 03.06.2016, până la 28.11.2016, astfel că nu se poate reţine buna credinţă a acestuia. Instanţa reţine că nu se poate vorbi despre o situaţie de forţă majoră, având în vedere că neregulile care au condus la sancţionarea petentului subzistau de o perioadă suficient de lungă de timp.”

– motivarea deciziei Judecătoriei Tribunalul Bacău a respins, însă, apelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău şi l-a admis pe cel al Asociaţiei Salvaţi Bătrânii Săuceşti. Instanţa a considerat că se justifică înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertisment. Decizia este definitivă.

