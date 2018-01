Compania Regională de Apă Bacău a început anul 2018 onorând deja o parte din promisiunile făcute în 2017. Printre proiectele de viitor ale directorului general Ioan Bejan se numără inclusiv dezvoltarea unei relații de transparență față de clienți. Așa că, la început de an, CRAB a deschis o nouă pagină spre modernitate, lansând o nouă pagină de internet, regândită în folosul consumatorilor. Accesând http://apabacau.ro, băcăuanii pot obține mai facil informații despre certificări, servicii, parteneriate sau echipa managerială, despre traseul apei, avarii, investiții și multe alte informații utile. Informația de prim interes de pe prima pagină face referire la calitatea apei, aspect contestat adesea de consumatorii CRAB. Iată că, accesând „Indicatori de calitate apă”, cei interesați pot vizualiza buletinul de informare, emis zilnic, cu privire la calitatea apei din municipiul Bacău. Printre parametrii analizați se regăsesc: turbiditatea, pH-ul, conductivitatea electrică, suma de calciu și magneziu (duritate), mangan, amoniu, nitrați, nitriți, clor rezidual liber în rețeaua de distribuție, aluminiu. Ultimele informații disponibile sunt datate 5 ianuarie 2017, iar rezultatele reprezintă media zilnică a probelor de apă analizate. Conform analizelor fizico – chimice și microbiologice efectuate, apa este potabilă și îndeplinește prevederile Legii nr.458/2002 actualizată privind calitatea apei potabile pentru indicatorii analizați. 3 SHARES Share Tweet

