Cădere de cortină

Ediția din acest an a Trofeului Mizar Under 12 din Circuitul Național FRT Aquavia a ajuns, miercuri, la final. Competiția găzduită de baza SCM Bacău a reușit să suscite un interes deosebit și în 2024, dovadă faptul că la simplu feminin și masculin au existat tablouri de 32, plus serii de calificare.

„Este evident că punctajul mare- 625 pentru fiecare câștigător- face ca prezența la acest turneu să fie una majoră. Asta nu poate decât să ne bucure și să ne dea un imbold ca, alături de firma Mizar, să ducem mai departe tradiția”, a declarat antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea, cel care, în calitate de organizator, a ținut să remarce: „Au văzut la lucru copii foarte buni, cu plăcere de a juca de tenis. Avem viitor”.

Marți au fost stabiliți învingătorii din probele de dublu. La feminin, câștig de cauză a avut perechea Antonia Tudor (Sportul Studențesc)/ Maia Ioana Munteanu (CSȘ Slobozia). După ce în semifinale s-a impus la mare luptă, cu 3-6, 7-5, 16-14 contra surorilor gemene Maria și Andreea Mitrache de la Tenis Club Râmnicu-Vâlcea, cuplul Antonia Tudor/ Maia Ioana Munteanu, cotat drept al treilea favorit, a câștigat finala cu Maria Pirpiliu/ Karyna Vlase, de asemenea în decisiv, cu scorul de 6-4, 5-7, 10-7. La masculin, beneficiind de un culoar favorabil, favoriții nr. 2, Andrei Griguță (Sportul Studențesc)/ Ivor Boer (Tennis Aces Brașov) au ajuns direct în semifinale, unde au trecut, după un meci palpitant, cu 1-6, 7-6(4), 10-6 de Mihai Săplăcan (ACS Aceline)/ Alexandru Aflat (CSȘ Mediaș).

În finală, perechea Griguță/ Boer a avut ceva mai puțin emoții, câștigând cu 6-3, 6-1 împotriva cuplului format din Ruan Ștefan Coman și Mateo Bocăneală (ambii legitimați la CS Major București).

Așa cum aminteam, căderea de cortină peste Circuitul Național FRT Aquavia- Trofeul Mizar/ U12 a avut loc miercuri, atunci când s-au disputat finalele de simplu la feminin și masculin. Întrecerea feminină a avut-o drept câștigătoare pe Eva Iancu (Olimpia București), care și-a respectat statutul de principală favorită. Aceasta a avut un parcurs fără set pierduut: 6-0, 6-0 cu Sofia Tomescu, 6-4, 6-1 cu Antonia Borșan, 6-0, 6-1 cu băcăuanca de la ACS Moldosport Anastasia Găbureanu în sferturile de finală și 6-3, 6-0 cu Maia Ioana Munteanu în semi. Finala, una de matrice bucureșteană, a făcut ca Eva Iancu să treacă de dinamovista Maria Ciuciu, favorita 2, cu scorul de 6-0, 6-1.

Ultimul act de la simplu masculin, care a fost și ultimul joc al întregului turneu, i-a adus de o parte și de cealaltă a fileului pe favoritul 1, Yannis Szekely (CS Marc Tennis) și favoritul 6, Mihai Săplăcan (ACS Aceline). Victoria a revenit lui Szekely cu 3-6, 6-4, 6-3. Să mai notăm și că, spre deosebire de anul trecut, atunci când condițiile meteo au făcut ca partea finală a competiției băcăuane să se „refugieze” în balon, la la baza sportivă „Ciuntea Tennis Center” din Mărgineni, de data aceasta, vremea a ținut din plin cu tenisul.

