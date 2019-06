În presa centrală, în mediile guvernamentale, dar mai ales în sufletul participanților, recenta Conferință regională pe care Spitalul Buhuși a găzduit-o recent, „Rolul spitalelor municipale, orășenești și mono-specialitate în îmbunătățirea actului medical”, a avut un ecou minunat…

Sorina Pintea, Ministrul Sănătății: „Sincer, mi-a părut rău că nu am putut ajunge la acest important eveniment. Premierul m-a dorit în echipa care a însoțit-o pe durata vizitei Papei. Se vor mai ivi ocazii ca să revin la Buhuși. Din informațiile primite, sunt convinsă că pentru toți participanții a fost o experiență frumoasă și eficientă”.

Dr. Tiberius-Marius Brădățan, secretar de stat: „Mulțumim încă odată pentru ospitalitatea arătată și organizarea foarte bună a conferinței. A fost un eveniment de ținută, care a demonstrat, încă o dată, dacă mai era nevoie, că «omul sfințește locul» și că o echipă bine sudată poate face minuni. Vă asigur de tot respectul și considerația mea!”

Dr. Vasile Cepoi, președinte al Autorității Naționale a Managementului Calității în Sănătate: „Felicitări! A fost o acțiune foarte reușită! Faceți o treaba excelentă. Mult succes!”

Georgeta Ramona Furtună, consilier personal – Cabinetul Ministrului: „Sunteți o gazdă desăvârșită și un manager exemplu, domnule Poiană. Felicitări pentru eveniment și pentru implicarea în schimbarea sistemului de sănătate românesc. Mi-a făcut o reală plăcere să vă cunosc.”

Alin Năstase, director al Direcției de Sănătate Publică Bacău: „Un eveniment reușit care pune Buhușiul pe o hartă selectă! Felicitări echipei de la Spitalul Orășenesc Buhuși!Investițiile continuă într-un ritm susținut și cu sprijinul Ministerului Sănătății, bineînțeles!”

Gabriela Machidon, manager de calitate/ Spitalul Clinic de Neurologie Brașov: „Oameni potriviți, la locul potrivit! Încă odată, felicitări și mulțumiri pentru oportunitatea de a participa la o conferință interesantăși foarte bine organizată”.

Datcu Adina, Spitalul Municipal de Urgență Moinești: „Felicitări, pentru organizarea unui eveniment de excepție!”

Angela Anisei, Ministerul Sănătății, Republica Moldova: „Felicitări, pentru organizarea acestei conferințe!”

Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean: „Orașul Buhuși s-a bucurat de găzduirea unui eveniment de excepție la care au fost prezente personalități ale vieții universitare, medicale, ale managementului din țară și din Basarabia. Orașul, spitalul, edilii au meritat un asemenea eveniment”.

Primarul orașului Buhuși, ing. Vasile Zaharia, și managerul general al spitalului buhușean, ing. Constantin Poiană, argumentează temeiul acestor ecouri…

• Ce spitale cu ștaif, ce instituții importante și-au trimis reprezentanții la această manifestare?

Constantin Poiană: Au participat la acest eveniment reprezentanți ai peste 80 de instituții din țară și R. Moldova. Ministerul Sănătății, A.E.S.M., Agenția Națională pentru Sănătate Publicădin Republica Moldova, președinți ai C.A.S, directori ai D.S.P., O.A.M.G.M.A.M.R., Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din R. Moldova, spitale/ alte instituții importante din județul nostru, din București, Timișoara, Brașov, Brăila… Ne-ar trebui o pagină de ziar pentru a-i nominaliza pe deosebiții oaspeți. Pe site-ul nostru sunt precizați toți…

Vasile Zaharia: Important este faptul că au participat personalități importante cu putere de decizie, de la nivel central și județean, manageri și manageri de calitate, medici, asistenți, farmaciști care au manifestat un interes real pentru apropierea experiențelor care conduc la îmbunătățirea calității. Caracterul pragmatic al activităților din cadrul conferinței a fost impresionant.

• Ce atuuri au avut orașul și spitalul pentru a deveni, pentru două zile, capitala îmbunătățirii calității actului medical?

Vasile Zaharia: În februarie 2018, secretarul de stat Tiberius Marius Brădățan susținea că Spitalul Buhuși trebuie să intre în reorganizare. Acum, observând realitatea din spital, atitudinea sa s-a schimbat și susține ideea că potențialul pacient nu trebuie să meargă mai departe de domiciliu pentru a beneficia de servicii medicale, ci cât mai aproape. Exact asta face spitalul buhușean, prin îmbunătățirea actului medical, datorită dotărilor realizate și atragerii de cadre medicale. Din 2016, Consiliul Local a investit peste 1,3 milioane de lei, mai ales în aparatură. În 2018, Ministerul Sănătății a investit aici 6,6 milioane de lei. Două proiecte P.O.R. (1,8 milioane de euro pentru reabilitări termice exterioare și 2,3 milioane de euro pentru ambulatoriu) sunt alte atuuri ale calității. Am susținut funcționarea spitalului, cofinanțarea investițiilor. Sporirea calității a fost evidentă din 2012-2013, când spitalul a obținut prima acreditare. Au fost realizate investiții importante (amenajări, compartimentări, dotări). Echipa managerială din acea vreme – dr. Mouhannad Toron, director și ing. Constantin Poiană, responsabilul managementului de calitate – a avut un rol important. Acum, ștafeta a fost preluată frumos de Constantin Poiană, manager.

Constantin Poiană: Evenimentul acesta este o premieră pentru orașul Buhuși. El așază orașul pe harta evenimentelor medicale importante ale țării, fiind până acum cel mai mare pe Regiunea de Dezvoltare N-E. Prin acest eveniment, Spitalul Buhuși a dovedit căși spitalele orășenești pot face performanțăîn furnizarea serviciilor medicale de calitate. Personalul spitalului este recunoscut în întreaga țară pentru implicarea eficientă în implementarea managementului calității. Mai mult, modele noastre de bune practici sunt foarte apreciate.

• V-ați cucerit, prin ani de muncă, prin dotări/ reabilitări și discursul pragmatic al personalului, prin managementul comunității buhușene și al orașului, un loc pe harta națională a celor care oferă calitate medicală pacientului. Se spune că este mai ușor să cucerești, decât să păstrezi…

Vasile Zaharia: Așa este. În ianuarie 2020 va începe procesul de reacreditare a spitalului. Eforturile de ridicare a standardelor calității vor fi mari. Pe lângă reabilitări și dotări, așezăm accente și pe alte aspecte. Am pregătit deja patru apartamente pentru medicii navetiști, gestionăm optimist ideea construirii unui bloc A.N.L. pentru specialiști. Rezolvăm și probleme curente importante. De pildă, numai în acest an am sprijinit cu 300 000 de lei susținerea diferențelor salariale, întrucât nici acum nu este realizat contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Constantin Poiană: Implementarea managementului de calitate se poate realiza. Problema este să menții și să dezvolți continuu sistemele de management ale calității, ale managementul sanitar, în general. Sistemul de sănătate este unul care se îmbunătățește continuu. Nu poți accesa ultimele noutăți/ tendințe doar din birou. Aceste noutăți pot fi accesate, identificate și prin asemenea evenimente care, de fapt, reprezintă un mod de a socializa pentru a afla cum fac alții, ce modele de bună practică au, pentru ca apoi, dacă le consideri operaționale/ eficiente, să le implementezi în instituția în care îți desfășori activitatea.

• Oferiți-mi câteva argumente pentru ca eu, potențialul pacient, să nu ocolesc serviciile medicale ale spitalului buhușean.

Constantin Poiană: Motto-ul Spitalului Orășenesc Buhuși, „Prioritatea noastră este pacientul!’’, are acoperire în fapte. Ne preocupăm de siguranța și liniștea pacientului pe perioada staționării în spital. Avem în vedere mai multe paliere: infrastructură (pentru a oferi condiții hoteliere bune), aparatură de ultimă generație, obținerea de noi competențe, instruirea continuă a resurseiumane, continuitatea îngrijirilor medicale etc. Toate acestea aduc un plus de valoare în oferirea unor servicii medicale de calitate.

Vasile Zaharia: Calitatea personalului medical, competența și promptitudinea în îndeplinirea sarcinilor și apropierea de pacient. Mulți dintre salariații spitalului sunt buhușeni, astfel că relațiile cu pacienții pot fi considerate chiar prietenești. Dotarea, condițiile de cazare și masă, apropierea de domiciliusunt alte argumente. Prin angajarea, în ultimul timp, a unor medici pentru specialități noi spitalul poate rezolva aproape orice problemă de sănătate a pacientului. La recentul eveniment, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai unor instituții județene și naționale, manageri și medici de prestigiu din toată țara au aplaudat condițiile/ serviciile oferite pacienților în acest spital. Probabil că este argumentul cel mai obiectiv.

• De ce… oftează totuși, uneori, spitalul buhușean?…

Constantin Poiană: Spitalul din Buhuși este unul dintre cei mai mari angajatori, pe plan local. Nevoile sunt mari, ne dorim ca pacienților să nu le lipsească nimic, la fel si salariaților. Realitatea,însă, în unele situații, nu stă chiar așa! Lipsa resursei umane, în special medici, a fost o mare problemă. Au existat specialități neacoperite. Acum, situația este cu totul altfel. Lucrăm chiar și la înființarea de specialități noi, absolut necesare pentru buhușeni: neurologie cronici, diabet și boli de nutriție, gastroenterologie. Deja avem medici și pentru aceste specialități! Aparatura și echipamente medicale erau o altă problemă. Acum au început să sosească primele echipamente noi, cu fonduri de la Ministerul Sănătății și cofinanțare de la Consiliul Local. După ce toate acestea vor deveni funcționale iar proiectele inițiate de Consiliului Local vor fi finalizate, această instituție sanitară va arata și va funcționa cu totul altfel, mai aproape de pacienți, mai sigură pentru aceștia și, nu în ultimul rând, gradul de satisfacție va fi și mai ridicat. Și ar mai fi ceva: orgoliile personale ale unoraîncămai există. Acestea sunt în detrimentul pacienților, din păcate.