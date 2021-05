În cadrul programului Erasmus+ „Bridges over opened minds”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Bacău a organizat Conferinţa Internaţională „Different ways of learning and teaching languages for students in risk situations -resources, impact and practical ideas”/ „Diferite moduri de învățare și predare a limbilor străine pentru elevii aflați în situații de risc -resurse, impact și idei practice”. Evenimentul a cuprins două sesiuni de dezbatere cu tema „Noi strategii de promovare a incluziunii” în cadrul cărora s-au discutat diferite metode de predare și învăţare aplicate în sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din proiectul European Erasmus+, evidenţiindu-se elementele specifice, dificultăţile, soluţiile și modurile de rezolvare a problemelor de integrare a elevilor aflaţi în diferite situaţii de risc: copiii cu cerințe educaționale speciale și copiii emigranţi.

Dezbaterile și studiile de caz au fost prezentate atât de către cadre didactice, profesori universitari, cât și de specialiști și președinti ai Asociaţiilor din Italia, Croaţia și Polonia. Dintre invitaţii speciali sunt Mahmoud Adam – prof. dr.univ. de limba hausa la Universitatea de Studii Orientale din Napoli, Mike Omeliko – membru activ al Crucii Roșii și președintele Asociaţiei Comunităţii Nigeriene din Italia, Una Miksa – expert în pedagogie socială și pedagog asociat la Școala Gimnazială „Vladimir Vidric”, Kutina (Croaţia), Zyta Czechowska – director al Centrului de Formare și pregătire a copiilor cu cerinţe speciale „Zyta Czechowska Specjalni.pl” Polonia, Alina Wenzel-Kluczek și Małgorzata Bazelak – profesori la Centrul Educațional pentru copii cu nevoi speciale din Piła Polonia, consilier școlar Ivan Celina – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău, prof. Rosa Maria Fala – Colegiul IC Giovanni Paolo II- Piano Tavola Bel passo Italia și primarul Josef Lewanovski din Polonia.

Partea a doua a Conferinţei a fost destinată unei sesiunide diseminare a proiectului Erasmus+, în cadrul căreia au fost prezentate o parte din rezultatele acestuia de către prof. Maria Pirecka (Polonia), prof.Klementina Duric (Croaţia), prof. Giovanna Mercurio (Italia) și prof. dr. Dumitrașcu Elena Sofica (România). La acestă conferinţă au participat peste 80 de cadre didactice din ţară și străinătate, evenimentul fiind moderat de echipa de proiect de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Bacău, sub îndrumarea prof. Mariana Umbrărescu, directorul școlii coordonatoare a proiectului european.