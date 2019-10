Timp de o săptămână, Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău este gazda profesorilor și elevilor parteneri în proiectul Erasmus + „Boosting Entrepreneurial Skills”, veniți de la Mehmet Sait Aydoslu Ortaokulu Turcia, Secondary School „Dr. Peter Boron” Pazardzhik Bulgaria, OOU Dimkata Angelov Gaberot Vatasa Macedonia și St. Mary-s School Spania. Oaspeții vor fi implicați în diferite activități comune, dar vor vizita și diferite obiective turistice, vor merge la Parcul Industrial Hemeiuș și la Observatorul astronomic, dar și la Salina Tg. Ocna și în stațiunea Slănic Moldova.

Proiectul a fost realizat cu intenția de a crea oportunitatea elevilor din cele cinci țări europene de a se întâlni, a se cunoaște, a învăța unul de la celălalt și a găsi împreună soluții pentru dezvoltarea abilităților manageriale și de antreprenoriat, încă de la o vârstă fragedă. Grupul țintă este format din aproximativ 200 de elevi, cu vârste între 12 și 14 ani. Participanți efectiv sunt 80 de elevi, dintre care 20 cu probleme de ordin social și material, și 48 cadre didactice .

Vizite transnaționale

Până acum a avut loc deja o primă întâlnire de proiect, anul trecut, în Turcia, pentru formarea comună pe termen scurt a cadrelor didactice, iar în luna aprilie, a fost un schimb de experiență între elevi, în Macedonia. După mobilitatea de acum, din România (Bacău), va urma un prim Start-up cu elevii, în Bulgaria (februarie 2020) și un al doilea, în Spania (mai 2020).

Efect

Urmare a acestui proiect, elevii vor fi familiarizați cu antreprenoriatul și vor deveni mai informați despre ce este un Start-up, ce resurse sunt necesare pentru a-l iniția și cum poate fi promovat. Experiența îi va ajuta să-și îmbunătățească performanța și în alte proiecte școlare.

„Este pentru prima dată când venim în România și în Bacău. Este o experiență uimitoare pentru că am fost primiți cu căldură. Am vizitat grădinița și scoala gimnazială, unde am fost încântați de tot ce am văzut, de la decorațiuni și până la modul de predare și de lucru cu copiii. Am sesizat o foarte bună colaborare și interacțiune între copii și profesori. Consider că proiectul în care suntem angrenați cu toții este unul foarte bun și complex din care avem de câștigat cu toții.”

Giulia Anniballi Hannaford din Spania, coordonatoarea proiectului.