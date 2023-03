Bonusuri pe care le poți încasa la casele de pariuri

Te intrebi de ce casele de pariuri online au devenit atat de populare in zilele noastre? Se intampla asta fiindca platformele online de pariuri ofera clientilor multe avantaje importante, iar unul dintre acestea este reprezentat de bonusuri si oferte promotionale.

Despre bonusurile la agentiile de pariuri de pe internet iti voi vorbi si eu in cadrul acestui articol. Vei vedea citind randurile de mai jos care sunt principalele tipuri de bonusuri pe care le pot incasa clientii noi atunci cand isi creeaza un cont la casele de pariuri online.

Bonusuri fara depunere

In cazul in care nu stiai deja, in prezent la unele case de pariuri sportive online poti chiar sa joci si fara sa scoti vreun ban din buzunar. Tot mai multe platforme ofera clientilor noi bonusuri gratuite la inregistrarea pe site.

Asadar, tot ceea ce trebuie sa faci este sa iti deschizi cont si eventual sa il verifici, iar pentru asta vei fi recompensat cu un bonus fara depunere.

E clar ca bonusurile fara depunere sunt foarte apreciate de catre jucatori, deoarece prin intermediul lor ai sansa sa te distrezi gratuit la pariuri si in plus, daca esti suficient de inspirat in alegerea pronosticurilor, poti ajunge sa castigi bani reali.

Drept bonus fara depunere poti primi fie bani bonus din partea agentiei, fie pariuri gratuite (free bets) si oricum ar fi, e clar ca niciun bonus gratuit de acest fel nu trebuie ratat, fiindca iti va aduce numai beneficii.

Bonusuri de tip procent din suma depusa

Atunci cand vrei sa iti alimentezi pentru prima data cu bani contul de joc, trebuie sa stii ca toate agentiile online de pariuri te vor recompensa cu bonusuri. Printre cele mai populare tipuri de oferte se numara cele care iti vor oferi bani in plus fata de cei depozitati de tine, sub forma unui bonus procent din suma depusa.

Cele mai des intalnite bonusuri de acest tip iti vor oferi 100% bani in plus la depunere, adica vei incepe sa joci cu de doua ori mai multi bani decat depui, insa trebuie sa stii ca vei intalni si bonusuri de 50% sau de 200%, de exemplu.

Uneori, pentru incasarea acestor bonusuri este necesar sa specifici si un cod promotional fie la inscrierea pe site, fie in momentul depunerii si de exemplu poti sa introduci un cod bonus la Conti Cazino pentru a beneficia de bonusul la inregistrare pentru pariuri.

Pariuri gratuite (Free Bets)

Pariurile gratuite sunt un alt mod prin care casele de pariuri online isi recompenseaza jucatorii noi la inscrierea pe site.

Este vorba despre un tip de bonus foarte interesant, prin intermediul caruia vei plasa practic biletele dorite fara a consuma din fondurile proprii. Aceste bilete vor fi jucate cu banii agentiei, iar in urma lor tu vei colecta in cont profitul obtinut, evident in cazul in care acestea sunt castigatoare.

Pariuri fara risc

Un al 4-lea tip de bonus interesant de care beneficiaza uneori jucatorii la deschiderea contului pe site-urile de pariuri online este pariul fara risc. Asa cum ii spune si denumirea, agentia te va recompensa cu un pariu la care nu exista riscul de a pierde.

Mecanismul acestui bonus este extrem de simplu: tu pariezi un bilet (respectand anumite conditii), iar daca acesta este pierzator, vei primi miza 100% inapoi. In acest fel, ai posibilitatea sa joci un pariu mai riscant decat in mod obisnuit, cu o cota mai mare, fiindca oricum esti acoperit si primesti banii inapoi daca acesta nu iti iese.

Concluzionand, acestea sunt cele mai populare tipuri de bonusuri pe care casele de pariuri online le ofera clientilor noi. Iti pot da seama cu siguranta inca din start ca toate aceste oferte te vor ajuta mult in sesiunea de pariere, iar toate bonusurile pe care le vei incasa iti vor creste sansele de reusita.