750 de polițiști, peste 250 de intervenții la evenimente, peste 400 de sancțiuni contravenționale, o singură concluzie: se continuă trendul de creștere a siguranței comunității, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalității. În perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproape 750 de poliţişti au acționat zilnic, în judeţul Bacău, pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică. Structurile de poliție au intervenit la 255 de evenimente, dintre care 232 sesizate prin SNUAU 112. Au fost sesizate 67 de infracţiuni, dintre care 12 au fost constatate în flagrant delict. Se continuă astfel trendul de creștere a siguranței comunității din ultimii ani, volumul criminalității fiind în descreștere. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 403 sancţiuni contravenţionale, a căror valoare totală depășește 166.000 de lei. Siguranţa rutieră şi salvarea de vieţi sunt, de asemenea, priorităţi ale Poliţiei Române, context în care poliţiştii rutieri acționează permanent pentru prevenirea accidentelor de circulaţie, principalul scop fiind diminuarea riscului rutier. Astfel, pentru abaterile rutiere constatate, au fost aplicate 248 de sancțiuni contravenționale la O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, dintre care 70 pentru viteză. De asemenea, au fost reținute 30 de permise de conducere și au fost retrase 8 certificate de înmatriculare.

În toată această perioadă, nu au fost înregistrate evenimente de amploare care să perturbe siguranța și liniștea cetățenilor, măsurile luate de Poliția Română atingându-și astfel scopul. Mulțumim cetățenilor care au înțeles să respecte legea și să se bucure în liniște de această minivacanță.

