Bianca Ghelber, cantonament în Portugalia

Între 14 ianuarie și 11 februarie, campioana europeană de Seniori la aruncarea ciocanului va efectua un stagiu centralizat la Abufeira, pregătind Cupa Europei la aruncări ce se va ține tot pe pământ lusitan, în martie, la Leiria

Vacanță scurtă. Ca în fiecare an. Două-trei zile de Crăciun, două-maximum trei cu ocazia Revelionului. „Cu excepția anului trecut când, din cauza durerilor de spate, am fost nevoită să iau o pauză, programul meu de Sărbători nu include prea multe zile libere. Nu pot sta că… nu-i de stat. Performanța cere pregătire continuă”, a declarat campioana europeană la aruncarea ciocanului, Bianca Ghelber, care a început în forță și noul an. Asta în ciuda faptului că 2023 este, conform sportivei în vârstă de 32 de ani de la Sport Club Municipal Bacău, un an de tranzit: „Marea provocare rămâne Olimpiada de anul viitor, de la Paris, care ar putea fi și ultima mea mare competiție”. Până la Paris 2024, 2023 are însă și el target-urile lui: Cupa Europei, Jocurile Francofone și, în special, Campionatele Mondiale din august, din Ungaria. Prima pe listă rămâne Cupa Europei de aruncări, programată pe 11 și 12 martie, la Leiria, în Portugalia. Pentru a pregăti cât mai bine această competiție, Bianca Ghelber va pleca, împreună cu antrenoarea sa, Mihaela Melinte, într-un cantonament de patru săptămâni chiar în Portugalia. Perioada stagiului: 14 ianuarie- 11 februarie. Locația: Abufeira, nu departe de Faro. „Este un cantonament binevenit, care ne va ajuta să punem la punct toate aspectele care țin de pregătirea fizică, tehnică și tactică”, a punctat Mihaela Melinte, desemnată și în 2022, la fel ca în 2021, antrenoarea anului de Federația Română de Atletism, așa cum Bianca Ghelber a fost recompensată în ultimii doi ani cea mai bună atletă a anului din România. „Evident că ne dorim să păstrăm această linie și în 2023”, a mărturisit Mihaela Melinte, care privește de pe acum la Olimpiada de anul viitor: „Locul 6 de la Tokyo și acel record personal de 74.18 ne obligă. Până la Paris, avem însă competițiile de anul acesta, în frunte cu Mondialul. Și mai este și baremul de calificare la Jocurile Olimpice, însă, ca să fiu sinceră, nu cred că, de data aceasta, ar trebui să ne mai facem emoții”.