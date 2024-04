Beneficiile și utilizările surprinzătoare ale trandafirilor

Florile de trandafir au fost venerate de-a lungul veacurilor nu doar datorită frumuseții lor divine și aromei îmbătătoare, ci și datorită numeroaselor beneficii. Trandafirul este un element de bază în numeroase produse de îngrijire a pielii și produse topice. Trandafirii au fost, de asemenea, utilizați în mod regulat în diferite bucătării din întreaga lume pentru a adăuga aromă și un gust deosebit mâncărurilor.

Cultivat pentru prima dată în grădinile persane, folosit pentru gătit de incași și venerat de egipteni, trandafirul posedă o frumusețe și un simbolism străvechi. Grecii și romanii credeau că trandafirii simbolizează Afrodita și Venus, zeițele iubirii; uleiul aromat de trandafiri a fost folosit pentru a unge monarhii britanici la încoronarea lor, iar rozariul catolic a fost numit după măceșele folosite cândva pentru a număra rugăciunile. Încă din secolul al XVII-lea, stiința medicală modernă a recunoscut nenumăratele beneficii ale trandafirilor pentru sănătate. Toate formele de trandafir, inclusiv petalele, apa de trandafiri, uleiul esențial și măceșele, s-au dovedit a avea efecte benefice asupra minții, corpului și spiritului.

Specialiștii în trandafiri de la Famous Roses Magyarország dezvăluie câteva dintre beneficiile majore ale trandafirilor, dar și cele mai frecvente utilizări.

„Trandafirii au o istorie bogată și fascinantă și au fost valorificați de-a lungul timpului într-o varietate de moduri, de la parfumuri și medicină, la preparate culinare și cosmetice. Folosirea lor în casă nu se limitează doar la a-i face să arate frumos într-o vază. Petalele pot fi consumate, iar apa de trandafiri, care este produsă prin scufundarea florilor în apă, este frecvent încorporată în gemuri și jeleuri și folosită ca aromă în bucătăria chineză și indiană. Fructul asemănător fructelor de pădure cunoscut sub numele de măceșe este, de asemenea, produs de trandafiri. Fructul poate fi negru, violet închis, portocaliu sau roșu. Măceșele sunt bogate în vitamina C și pot fi uscate pentru a face un ceai hidratant sau pot fi adăugate la cocktailuri. Uleiul de trandafiri a fost mult timp o componentă crucială în afacerile parfumurilor. În procesul de extracție pentru un gram de ulei, se folosesc minimum 2.000 de trandafiri. Floarea de trandafir este extrem de versatilă, are foarte multe beneficii și o mulțime de utilizări în viața de zi cu zi. Iată câteva dintre beneficiile și utilizările surprinzătoare ale acesteia!.”

Frumusețe

Trandafirul este o sursă excelentă de vitamine (A, C și E), minerale și antioxidanți. Extractele de trandafir sunt utilizate în produse antiseptice și antioxidante, iar uleiul de măceș este folosit în unguente și medicamente pentru probleme legate de piele și păr. Apa de trandafiri este unul dintre cele mai populare tonere pentru piele. Uleiul de trandafir și extractele din petale sunt ingrediente populare în produsele cosmetice și de îngrijire a pielii datorită proprietăților lor hidratante, regenerative și anti îmbătrânire. Ele sunt utilizate în creme hidratante, serumuri, loțiuni și măști pentru a îmbunătăți textura și aspectul pielii, conferindu-i strălucire și catifelare. Procesarea absolută prin care se prelucrează floarea cu solvent, poate produce și ulei de trandafiri, necesită mult mai puțini trandafiri și costă mai puțin. Însă, uleiul esențial pur de trandafir este foarte prețios și destul de rar. Pentru a produce doar un gram de ulei de trandafir adevărat „otto”, sunt necesare 60.000 de flori. Otto este procesul de distilare cu abur a petalelor măcinate. Pentru a obține cel mai mare beneficiu terapeutic, alegeți forma otto. Puteți găsi acest nectar parfumat infuzat în parfumuri și loțiuni sau folosit în stare pură pentru aromoterapie, eficientă pentru anxietate și depresie.

În Orientul Mijlociu și Europa, apa de trandafiri adaugă de obicei aroma dulciurilor. Cu toate acestea, proprietățile sale astringente și tonifiante o fac să fie atât un răsfăț pentru piele, cât și pentru papilele gustative. Apa de trandafiri poate reduce roșeața calmând capilarele mărite aflate la suprafața pielii, curăță în siguranță și împrospătează delicat pielea uscată și sensibilă. Calitatea antiseptică a apei de trandafiri poate lupta împotriva infecțiilor ușoare ale ochilor atunci când este utilizată pentru curăța ochii.

Medicină

Încă din antichitate, trandafirii au fost utilizați în medicina tradițională pentru proprietățile lor vindecătoare. Infuziile și decocturile din petale de trandafir sunt cunoscute pentru efectele lor calmante și antiinflamatorii, fiind folosite pentru a trata afecțiuni precum anxietatea, stresul și inflamațiile. Vitaminele și antioxidanții se găsesc din abundență în ceaiul de trandafiri. În plus, nu are calorii, cofeină sau zahăr și conține vitamina E și vitamina C, două dintre cele mai bune vitamine pentru susținerea pielii sănătoase, în special atunci când sunt combinate.

În medicina tradițională chineză, ceaiul din petale de trandafir se folosește pe scară pentru a controla qi-ul sau forța vitală. Deși cantități considerabile de petale de trandafir sunt procesate în ulei și apă, petalele lăsate să se usuce pot fi zdrobite și preparate că ceai. Ceaiul din petale de trandafir poate calma durerile ușoare de gât și deschide tuburile bronșice blocate, făcându-l deosebit de util pentru tratarea răcelilor și gripei. Poate produce efecte de răcire asupra corpului și poate reduce febra, împreună cu erupțiile cutanate asociate. Ca diuretic ușor, ceaiul din petale de trandafir este adesea recomandat în restabilirea echilibrului intestinal, fiind considerat un tonic digestiv, dar și ca un posibil tratament pentru oboseală, insomnii, depresie, simptome de menopauză și crampe menstruale, etc.

Gastronomie

Petalele de trandafir sunt folosite și în bucătărie pentru a adăuga unicitate și o notă florală subtilă preparatelor. Ele pot fi folosite pentru a aromatiza diverse deserturi, băuturi și mâncăruri, precum gemuri, siropuri și salate. Unul dintre elementele cheie în bucătăriile asiatice, în special în preparatele indiene și mughlai, este apa de trandafiri. Deserturile includ adesea petale de trandafiri, iar diverse feluri de mâncare din Orientul Mijlociu folosesc adesea apă de trandafiri sau parfum. În Franța se folosesc petale de trandafiri pentru a face sirop de trandafiri.

Plante ornamentale

Cei mai mulți trandafiri ornamentali nu sunt plante pure. Majoritatea acestor trandafiri sunt hibrizi crescuți inițial pentru parfumul și frumusețea lor. Cultivarea trandafirilor ornamentali nu este o practică nouă. Acest lucru se întâmplă de milenii, primele culturi fiind înregistrate în jurul anului 500 î.Hr. în China, Persia și țările mediteraneene. La începutul secolului al XIX-lea, impărăteasa Josephine a Franței a fost o mare susținătoare a creșterii trandafirilor, și-a realizat o grădina imensă care există și astăzi, în Malmaison.

„Trandafirii sunt flori foarte populare și foarte frumoase. Din aceste motive sunt peste tot. Deși pot fi folosite ca și cadouri pentru diverse ocazii, sunt grozavi și pentru alte utilizări. Frumusețea unică le face flori excelente pentru a fi tăiate, dar și plante ornamentale. Trandafirii produc un ulei senzațional pentru producerea de parfumuri. Medicina și ale gastronomia beneficiază și aceste flori minunate. Cu peste 13.000 de specii cunoscute, nu este surprinzător faptul că aceste flori sunt atât de utile. În mod similar, atunci când vine vorba de a oferi flori, majoritatea oamenilor aleg trandafiri sau cel puțin includ câteva fire în buchetul de flori sau aranjamente florale pentru cadou. Același lucru se întâmplă și când vine vorba despre înfrumusețarea caselor și grădinilor. Trandafirul este cea mai bună alegere indiferent de spațiul pe care îl avem la dispoziție. Credem că trandafirul merită să fie cu adevărat rege în lumea florilor!.”

Trandafirii sunt una dintre cele mai frumoase flori și, având în vedere gama largă de beneficii și utilizări, sunt cu adevărat flori versatile. Fie că sunt folosiți în parfumuri, medicină, bucătărie sau cosmetice, trandafirii rămân un simbol al eleganței și rafinamentului, aducând bucurie și frumusețe în viața cotidiană.

