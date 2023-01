Bebeluș de o lună, transferat cu elicopterul la Iași

Astazi, un nou transfer cu elicopterul de pe heliportul Spitalului Județean de Urgență Bacău catre Spitalul Sfanta Maria din Iasi, sectia Chirurgie Pediatrica.

Un sugar de o luna, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau in data de 31.12.2022 pentru probleme de mictiune ( nu mai urina ) , in urma unui computer tomograf efectuat ieri , a fost depistat cu un teratom presacrat ( tumora benigna congenitala ) pentru care a fost transferat la Iasi dat fiind varsta mica si experienta clinicii in rezolvarea acestor cazuri.