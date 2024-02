Baraj Neamț- Bacău pentru promovarea în Liga a III-a

Un nou baraj între campioanele județelor Neamț și Bacău. Pentru a treia oară în ultimii patru ani. În urma tragerii la sorți de marți, de la sediul Federației Române de Fotbal, Bacăul și Neamțul își vor disputa una dintre cele 21 de confruntări tur-retur ale barajului de promovare în Liga a III-a de vara viitoare.

Manșa tur va avea loc pe 16 iunie, de la ora 18.00, pe terenul nemțenilor, în timp ce returul este programat pe data de 23 iunie, de la ora 17.30, în fieful campioanei județului Bacău. Întrucât a fost eliminat principiul avantajului golului marcat în deplasare la jocurile eliminatorii disputate în dublă manșă, în situația în care, după derularea celor două meciuri de baraj egalitatea se menține la puncte și golaveraj, partida retur se va prelungi cu câte două reprize a câte 15 minute.

În situația în care egalitatea va persista și după reprizele de prelungire, echipa câștigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor de la 11 metri. Interesant este că precedentele două dueluri de baraj dintre reprezentantele Bacăului și Neamțului pentru accederea în Liga a III-a s-au soldat cu victorii la masa verde în contul formațiilor băcăuane.

Astfel, în 2021, FC Dinamo Bacău a avut cale liberă spre eșalonul al treilea după ce campioana Neamțului, Bradul Borca și-a anunțat forfaitul ca urmare a problemelor de ordin financiar, în timp ce vara trecută, Viitorul Curița a promovat în C fără să dispute barajul deoarece adversara sa, Victoria Horia nu avea Certificat de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Sportului. Campionatul Ligii a IV-a din Bacău se va relua în weekendul 9-10 martie.

În fruntea Seriei 1 se află, cu același număr de puncte, 28, AS Negri și Siretu Săucești, iar în Seria 1, lideră este Sportul Onești, care are maximum de puncte, 30, cu șase mai mult față de urmăritoarele sale, AS Măgura Cașin și CS Dofteana. În ceea ce privește campionatul județean al Neamțului, situația se prezintă în felul următor: în Seria de Est, primul loc este ocupat de Victoria Horia (33p.), urmată de CSM Roman și Voința Ion Creangă (ambele cu câte 31 p.), în timp ce în Seria de Vest ostilitățile sunt conduse de Speranța Răucești, cu 32 de puncte, unul în plus față de a doua clasată, CSM Ceahlăul II Piatra Neamț.

De notat că Bacăul are patru echipe în actuala ediție a Ligii a III-a (CSM Bacău, FC Bacău și Aerostar în Seria 1 și Viitorul Curița în Seria 5), spre deosebire de județul Neamț, care nu are niciuna. În fine, să mai semnalăm că Asociațiile Județene de Fotbal și Asociația de Fotbal a Municipiului București sunt obligate să comunice către Departamentul Competiții al FRF, în scris, până la data de 9 iunie 2024, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj și să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Sportului.

La meciurile de baraj au dreptul să participe doar prima clasată la finalul campionatului Ligii a IV-a din fiecare județ și din București. În situația în care echipa campioană nu îndeplinește condițiile de participare la jocurile de baraj din cauză că nu deține personalitate juridică și/sau CIS, meciurile de baraj în care era repartizată nu se vor disputa, urmând ca adversara, dacă întrunește condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare.

Programul complet al barajului de promovare în Liga a III-a

Regiunea 1: Botoșani- Iași, Suceava- Vaslui, Neamț- Bacău.

Regiunea 2 : Bihor- Maramureș, Bistrița-Năsăud- Satu Mare, Cluj- Sălaj.

Regiunea 3 : Brașov- Alba, Sibiu- Harghita, Mureș- Covasna.

Regiunea 4 : Mehedinți- Gorj, Caraș Severin- Timiș, Arad- Hunedoara.

Regiunea 5 : Olt- Vâlcea, Argeș- Teleorman, Dâmbobița- Dolj.

Regiunea 6 : Ilfov- București, Călărași- Ialomița, Giurgiu- Prahova.

Regiunea 7 : Vrancea- Buzău, Brăila- Tulcea, Galați- Constanța.

