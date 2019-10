Din această lună, în Gara Bacău, au fost amplasate bănci noi, în toate spațiile de pe peron. Acțiunea, generalizată la nivelul întregii regionale CFR Iași, a presupus înlocuirea vechilor bănci (confecționate din plastic) cu altele din metal.

„Am insistat ca, în Bacău, să fie aduse 60 de bănci, un alt fel de model decât cel de până acum, aș zice, mai plăcut călătorilor care trec prin gara noastră. O să mai vină altele, asfel încât să ajungem la 100 de bucăți.”

Gheorghe Popoeag, șeful Gării Bacău

În plus, au mai fost schimbate și vechile coșuri de gunoi, din tot spațiul gării. Din păcate, aceste obiecte s-au dovedit a fi ținta predilectă a indivizilor certați cu legea, care ori de câte ori au avut ocazia le-au smuls din locul unde erau amplasate sau le-au distrus. „În plus, pentru unii, degeaba sunt coșuri, pentru că, practic, nu le folosesc. Aruncă hârtia de la ambalaj jos, chiar lângă coș, sau își lasă paharul de cafea pe pervaz, unde au băut-o. Am avut astfel de coșuri, inclusiv în pasajul subteran. Sperăm ca, odată cu introducea pazei, să nu mai avem astfel de cazuri”, mai spune șeful gării. Mai greu vor fi de educat cei care și-au făcut un obicei să-și facă nevoile în spațiul gării, mai ales în locurile ceva mai ferite de ochii lumii. Și asta deși în gară există toalete publice, inclusiv dușuri, special amenajate pentru călătorii aflați în tranzit prin Bacău. „Toaleta gării este în stare bună și, ceea ce nu găsiți peste tot, la noi nu se percepe taxe. Ne-am asumat acest risc, deși au fost vandalizate chiuvetele, robineții etc. Dar, am exclus taxa în ideeea de a permite accesul tuturor, astfel încât să nu-și mai facă nevoia pe stâlpi sau în toate colțurile”, a încheiat Gheorghe Popoeag, șeful gării din Bacău.