Am parcurs proiectul de investiții al municipalității băcăuane dat publicității de primarul Cosmin Necula și mi-a apărut în fața ochilor un altfel de oraș. Mai luminos, mai sigur, mai curat, aliniat cât de cât orașelor europene. Eu l-am numit Bacăul virtual pentru că, sinceră să fiu, îmi este greu să cred că toate proiectele trasate în planul de investiții vor deveni realizabile. Mai în glumă, mai în serios, cineva chiar m-a întrebat dacă vom ajunge să ne bucurăm la timp de toate facilitățile trasate de municipalitate. Nu vreau să mă repet aici reluând înșiruirea, însă, vreau să punctez proiectele care vizează viitorul copiilor noștri: creșe și grădinițe noi, terenuri de sport cu nocturnă, pod peste Bistrița pentru bicicliști și pietoni, spital ultramodern etc. Nu mai zic de creșterea siguranței în oraș prin montarea camerelor de supraveghere și modernizarea iluminatului stradal. Sunt multe proiecte și tare aș vrea să le văd finalizate anul acesta. Am întâlnit destui băcăuani care au cerut de-a lungul timpului multe dintre facilitățile care fac acum obiectul planului de investiții. Mă gândesc că toate acestea au fost lansate ca un răspuns la solicitările băcăuanilor. Oamenii cer pentru că au avut multe așteptări de la edilul orașului. Și-au pus speranța în el pentru că este tânăr, ambițios și ar fi venit la primărie cu altă viziune. Iată că după doi ani de la alegeri încep să se miște lucrurile în urbea lui Bacovia. Ce-i drept, unele proiecte s-au urnit greu datorită orgoliilor politice. Nici ședințele de Consiliu Local nu mai sunt ce-au fost. Se ascut săbii, ce cer capete, se plătesc polițe, numai ca să nu fie bine. Iar binele acesta ar trebui gândit la unison pentru băcăuani! Pentru că, nu-i așa, toți vrem realizări de la aleșii noștri!

