Bacăul a predat ștafeta Capitalei Tineretului din România

După un an de zile în care am deținut numele de capitală a Tineretului din România, această titulatură îi revine de astăzi municipiului Baia Mare. Reprezentanții Federației Tinerilor din Bacău le-au predat în mod simbolic ștafeta omologilor din Baia Mare. Momentul s-a consumat luni, în Piațeta din fața Casei de Cultură „Vasile Alecsandri” Bacău loc de întâlnire pentru tinerii implicați în acest proiect.

Bacăul într-un an

Timp de un an, membrii Federației Tinerilor din Bacău au organizat aproximativ 100 de evenimente și au susținut 1.000 de activități. Dacă începutul de drum a fost plin de obstacole, pe parcurs, tinerii din Bacău au prins curaj, motivați de scopul lor, acela de a atrage atenția autorităților asupra nevoilor tinerilor.

Printre proiectele de succes desfășurate de tinerii noștri se numără: Street Delivery, Summitul Tinerilor Bacău, dezbaterea națională “Viziunea tinerilor pentru viitorul României”, ID Fest și programele de voluntariat în care au fost implicați peste 2.000 de tineri.

„A fost un an provocator din toate punctele de vedere. Am experimentat foarte multe lucruri, am parcurs mai multe procese de cunoaștere și cel mai important este că am reușit să formăm un nucleu. Lucrăm în continuare la elaborarea unei strategii pentru tineret pe care urmează să o prezentăm aprobării Consiliului Local.

Proiectele noastre nu se termină aici! Luptăm în continuare pentru drepturile tinerilor!, declară Gabriel Carnariu, președintele Federației Tinerilor Bacău

O nouă capitală

Aflați la început de drum, băimărenii spun că de șase luni au pus la punct un plan pentru proiectul „Capitala a Tineretului din România”.

„Avem 200 de proiecte stabilite și o echipă impresionantă de voluntari. Am încercat să cuprindem în aceste proiecte activitâți pentru toate categoriile de vârstă cuprinse între 14 și 35 de ani. Principalele proiecte vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru tineri, Summitul Tinerilor Baia Mare (1-2 noiembrie 2018), Baia Mare by night, un proiect cu patru seri albe pentru tineri”, declară Alexandra Cânța, membru al echipei de management Baia Mare

Predarea ștafetei s-a făcut în mod simbolic, în piațetă, acolo unde, în fața celor prezenți la manifestare, Gabriel Carnariu (Bacău) i-a predat steagul (ștafeta) Alexandrei Cânța (Baia Mare). Momentul a fost încărcat de emoție, iar băcăuanul a declarat că lacrimile sunt firești în condițiile în care a pus suflet în tot ceea ce a făcut în acest an în care Bacăul a deținut titlul de Capitală a Tineretului.

