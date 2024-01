Băcăuanul Mario David, „Terninatorul” din Serie B

Crescut la Academia de Fotbal „Cristian Ciocoiu” și debutant, la doar 15 ani, la seniorii Botoșaniului, internaționalul român Under 16 ani a fost achiziționat în această iarnă de italienii de la Ternana

Un predestinat

Îi era ursit să ajungă în Italia. Așa cum îi era scris să ajungă fotbalist. Scris în certificatul de naștere. Când te numești Mario David, asemeni fundașului „squadrei azzurra” din anii 50-60, nu prea ai de ales, nu? Și totuși, băcăuanul Mario David a avut de unde să aleagă. Din fericire pentru el. Puștiul format la Academia de Fotbal „Cristian Ciocou” FC Bacău, promovat la prima echipă a Botoșaniului la finalul anului trecut, la doar 15 ani și component al naționalei României U16 a fost ofertat în această iarnă de mai multe cluburi din Italia. Printre acestea, Fiorentina, Bologna și Hellas Verona. Până la urmă, a decis să meargă la Ternana, în Serie B, acolo unde se antrenează atât cu prima echipă, cât și cu Primavera și unde joacă la nivelul său de vârstă, Under 16. De ce Ternana?

„Pentru că ei nu au stat pe gânduri când a fost vorba să suporte integral costurile legate de masă și cazare. În plus, au fost singurii care mi-au propus un contract de amator- cu perspectiva altuia, ceva mai târziu , de profesionist- fără să susțin probe de joc. Mă știau, mă doreau, așa că am ales Ternana. Și la cum se așează lucrurile, pot spune că este o alegere nu bună, ci foarte bună”, mărturisește Mario David. Contractul cu ocupanta locului 17 din Serie B a fost semnat la începutul anului. Și a fost ca un cadou de ziua de naștere pentru Mario, care pe 2 ianuarie a împlinit vârsta de 16 ani.

Stimuli pentru Superliga

Mario David a început fotbalul la șapte ani. A făcut-o la Academia de Fotbal „Cristian Ciocoiu” FC Bacău, sub îndrumarea antrenorului Radu Ciobanu. În iunie 2015, cu ocazia primului său interviu din carieră, acordat „Deșteptării”, Mario învârtea lumea pe degete. Și tot pe degete- imaginile video stau mărturie- își socotea golurile înscrise: „Două la Miercurea Ciuc, trei la Brașov, cinci la Cluj și cu încă trei la turneul ăsta, 13”. Așadar, în prima parte a anului 2015, piciul născut în ianuarie 2008 înscria 13 goluri. Toamna trecută, la 15 ani, Mario și-a „dublat” norma: 26 de goluri la echipele U16 și U17 ale Botoșaniului.

Apetitul său de gol a fost stimulat de doi factori. Primul, de ordin tactic: schimbarea postului, din mijlocaș în atacant central. Al doilea factor a fost unul motivațional: „dacă înscrii peste 20 de goluri la grupele tale vârstă în această toamnă te promovăm la prima echipă”, i-au transmis conducătorii celor de la FC Botoșani. În noiembrie, David era inclus în lotul echipei din Superliga, iar pe 6 decembrie, își făcea debutul cu ocazia partidei de Cupă a României contra Universității Cluj. Nu împlinise încă 16 ani, dar își împlinea un vis.

Debut cu gol la naționala U15

„Nu a fost însă ușor de loc”, dă timpul înapoi Mario, care a ajuns la FC Botoșani în 2022, după un an petrecut în Germania: „Experiența din Germania a fost foarte utilă”. Din păcate, a venit apoi o accidentare care l-a ținut pe tușă trei luni. Ulterior, s-au adunat și alți nori negri: „Primăvara trecută, la sferturile de finală U15 pe țară, am ocupat ultimul loc, iar eu am făcut un turneu foarte slab. Asta după ce, în prealabil, câștigasem la pas meciurile, iar eu fusesem… top. Căderea m-a zdruncinat, trebuie să recunosc. Iar tatăl meu a fost de părere că dacă lucrurile au ajuns în acest punct, poate ar fi mai bine pentru mine să schimb echipa. Nu am fost de acord cu el, am insistat să rămân la FC Botoșani, având convingerea că mă voi ridica din nou. Așa a și fost. Am început să pun foarte multă masă musculară, am trecut ca atacant, iar în iunie, la un meci între noi, cei de la FC Botoșani U15 și o formație de seniori de liga a patra am câștigat cu 4-3, eu marcând toate cele patru goluri. Am căpătat o încredere enormă în potențialul meu”. A urmat apoi prima convocare la naționala Under 15 a României, debutul- cu gol- împotriva Ciprului și seria de reușite din toamnă care l-a propulsat la prima echipă a Botoșaniului.

Fără menajamente

„Adevărul este că la FC Botoșani m-am simțit foarte bine. Am avut o creștere enormă. Puteam continua acolo, dar au venit aceste propuneri din Italia și, împreună cu familia mea, am decis că merită să urc în acest tren. Repet, consider că am făcut o alegere foarte bună venind la Ternana”, punctează Mario David, care s-a acomodat bine la Terni. Locuiește la căminul clubului, unde are drept coleg de cameră un alt român, din Ploiești, care joacă la echipa U17 a Ternanei. S-a înscris la o școală privată („nu vreau să neglijez educația școlară, chiar dacă fotbalul este și va rămâne pe primul plan”) și a început să prindă limba. Cel mai important este însă că joacă și o face bine. A evoluat în două meciuri pentru grupa de vârstă U16, la ultimul, cel contra Cosenzei, trecându-și numele pe lista marcatorilor. De antrenat însă se antrenează cu Primavera și, mai nou, chiar cu prima echipă. Impresii? „La antrenamentele cu prima echipă nu sunt menajat deloc. La Botoșani, știindu-mă doar un copil de 15 ani, seniorii mă mai protejau. Aici, în schimb, intensitatea este maximă. Din fericire, stau bine pe picioare. Și la meciurile oficiale U16 se intră tare, chiar foarte tare, iar fundașii apelează la toate trucurile posibile, lucruri tolerate de regulă de arbitri. Este un aspect cu care încă mă acomodez, dar care-mi va prinde bine”, e de părere atacantul băcăuan.

Modelul Haaland

La 16 ani, Mario David are un fizic impresionant. De centru-înaintaș gata de bătaie. „Lucrez mult la partea fizică. Merg la sală- am vorbit și aici, în Italia să mă pregătesc de cel puțin două ori pe săptămână la sală- dar fac exerciții zilnic și în cameră”, mărturisește „Terninatorul”, al cărui abdomen lucrat, plin de „pătrățele”, a fost dat de exemplu de către antrenori în vestiarul primei echipe a Botoșaniului: „Într-adevăr, când m-am dezbrăcat să merg la duș, antrenorul secund le-a sus celorlalți jucători: «Chiar dacă sunteți seniori, ar trebui să luați exemplu și să arătați și voi precum copilul ăsta». Vă dați seama că, având doar 15 ani, un astfel de compliment m-a emoționat foarte mult”. Crescut de mic cu mitul lui Cristiano Ronaldo, Mario îl apreciază, mai nou, pe Erlin Haaland: „Încă sunt un super-fan al lui Cristiano. Schimbându-mi însă postul și trecând ca atacant central, îl studiez cu mare atenție pe Haaland. El este modelul oricărui atacant care mizează pe forță și viteză”. Cum se autoevaluează David? „Punctele forte ar fi calitățile fizice și știința jocului. Evident însă că mai am mult de lucru pentru a-mi perfecționa abilitățile la nivelul unui atacant profesionist. Minusuri? Unul care mi se trage încă din perioada formării: mă tem să nu fiu certat dacă pierd mingea. Prin urmare, în destule rânduri, evit să cer balonul când mă aflu în marcaj”.

Viitorul e… acum

La primul său interviu, cel acordat în urmă cu aproape un deceniu, Mario nu a scăpat de „marcajul” cinic al reporterului. Și, întrebat dacă are o prietenă, piciul aflat la vârsta primului ghiozdan, a căzut ușor în capcană, vorbind despre „Ari sau Ariadna”, care îi era „prietenă, dar nu gagică” și că „gagică” își va lua mai târziu: „Pe la 20 de ani. Sau la 25”. Chiar, cum își vede azi Mario David viitorul? La 20 de ani, de exemplu? „Sper ca la 20 de ani să joc- nu doar să fiu în lot- la o echipă de Serie A sau de Serie B. Până atunci, însă, trag tare pentru ce am de făcut în acest sezon de primăvară. Vreau să confirm la Ternana, iar din vară să vedem care vor fi oportunitățile. Pentru mine, viitorul e… acum”, spune fotbalistul care este conștient că va fi monitorizat, în continuare și de alte echipe din Peninsulă, inclusiv cele care au încercat să-l înregimenteze încă din această iarnă. Și cum rămâne cu… Ari? Mario izbucnește în râs: „Ari era sora unui coleg de echipă și cu ea jucam tot felul de jocuri pe telefon. De aici, chestia cu prietena”. Și cu… gagica? De data aceasta, nu mai e loc de chicoteli. Mario răspunde cât se poate de serios: „Am o iubită, pe nume Delia, e din Botoșani, iar legătura noastră este una foarte strânsă”. La fel de strânsă cum e și legătura lui Mario cu fotbalul. Mai ales cel italian. De altfel, când te numești Mario David, precum fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan, nici nu prea ai de ales, nu?