În ultimii ani, emisiunile de cooking-show de la televiziunile comerciale au reușit să facă rating, ceea ce arată că românii iubesc această ramură a…bucătăritului. Cu atât mai mult, și numărul celor care se înscriu la aceste emisiuni concurs este din ce în ce mai mare. Dacă acest gen de emisiuni sunt pe gustul românilor, trebuie să spun că, personal, am întâlnit și oameni care nu agrează acest gen de show. Cine sunt cei care se înscriu în această categorie? Cred că e simplu de ghicit. Chiar unii… bucătari. Unii dintre aceștia pretind că show-rile respective pun accent mai mare pe poveștile concurenților și a disensiunilor create între ei în emisiune decât pe arta culinară în sine. Astăzi vă propun să cunoaștem un tânăr băcăuan care a reușit în această branșă și care conduce un restaurant din Viena.

Bogdan Luca a revenit de curând acasă pentru a rezolva câteva probleme personale, dar a găsit răgaz și pentru o întâlnire în care să ne povestească despre drumul său în viață, un drum care ar putea inspira alți tineri în dorința de realizare profesională. Bogdan este absolvent al Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău, promoția 2007. Nu s-a gândit niciodată că va deveni bucătar, înainte de liceu având cu totul alte aspirații. Odată cu începerea stagiilor de practică s-a îndrăgostit iremediabil de această meserie și a realizat că acesta este drumul lui în viață. Zâmbind, își amintește că primul lui preparat a fost un cașcaval pane.

Ce gătește astăzi? Probabil aflăm mai târziu, chiar dacă riscăm să producem un atac de panică al papilelor gustative. Imediat după absolvire și după obținerea diplomei de bucătar, tânărul s-a angajat la restaurantul Olive Garden din centrul orașului. „În prima zi am intrat în bucătărie iar bucătarul-șef m-a pus să mă uit toată ziua fără să fac nimic. La finalul zilei m-a întrebat dacă îmi place sau nu, răspunsul meu fiind afirmativ”, își amintește Bogdan Luca.

Șeful bucătăriei Olive Garden era Adrian Tofan, specialist în bucătărie mediteraneană. A început lucrul la cea mai secție, cea de grătare, dar a trecut rând pe rând prin toate modulele din bucătăria Olive Garden. În permanență era supravegheat de bucătarul șef, iar dacă ceva nu era în regulă, Bogdan era de vină. Toate aceste lucruri l-au ambiționat să demonstreze că poate să se ridice la orice nivel. „La momentul respectiv nu înțelegeam de ce pune astfel de presiune pe mine. Chiar am avut momente când am vrut să cedez. Dar bucătarul șef a văzut ceva în mine și a avut încredere că pot să reușesc”, a mai povestit Bogdan.

După trei luni a învățat toată bucătăria și a fost trecut la tigaie, acolo unde stă doar șeful de echipă, primind și această funcție. După un an, timp în care s-a desăvârșit în bucătărie, bucătarul șef și-a încheiat contractul cu Olive Garden și la plecare l-a propus pe Bogdan pentru acest post. Administratorul afacerii a considerat că este prea tânăr pentru această funcție și a refuzat propunerea. În aceste condiții, Bogdan Luca s-a gândit să plece. „Am luat această decizie nu pentru că nu mi-au dat această funcție, ci pentru că nu mai aveam ce învăța aici”, și-a motivat decizia tânărul bucătar.

Din Bacău la Viena și… din nou acasă

Drumul l-a purtat pe Bogdan în Austria unde și-a găsit un post într-un restaurant austro-românesc unde a stat timp de șase luni. Nu prea i-a plăcut situația, dar a considerat că e o perioadă de tranzit. Surpriza a venit de acasă, fiind sunat de administratorul de la Olive Garden care i-a propus să revină. A acceptat și s-a întors în Bacău unde a continuat timp de doi ani la restaurantul din centrul orașului. „Între timp se schimbase profilul bucătăriei din mediteranean în românesc. Nu știu dacă era de bine, dar nu mai avea prestanța de dinainte”, ne-a povestit Bogdan.

Austria reload

După acea perioadă, tânărul bucătar băcăuan a luat din nou drumul Vienei. Curiozitatea și-a spus cuvântul și întrebarea a fost: de ce Austria și nu Franța, patria bucătăriei. Explicația a fost cât se poate de simplă. Familia lui Bogdan era la Viena, așa că s-a bucurat de tot sprijinul lor. S-a angajat într-un restaurant cu bucătărie austriacă și după șase luni a devenit bucătar șef. Cu timpul a introdus și câteva rețete mediteraneene, bazate pe fructe de mare, pește și vită, pe lângă gulașul și șnițelele vineze.

„Când am ajuns acolo, era un restaurant micuț, cu 160 de locuri cu tot cu terasă. După trei ani, am câștigat premiu după premiu de «cel mai bun restaurant» și «cel mai vizitat restaurant» pe tripadvisor. Am avut și un concurs între Austria și Germania în care noi am ieșit pe primul loc. Restaurantul nostru este de tip XXL și acum am ajuns la o capacitate de 320 de locuri”, ne-a explicat Bogdan Luca, precizând că în momentul de față, în weekend mai ales, nu poți merge la restaurant fără o rezervare care este valabilă doar pentru două ore.

Bucătarul băcăuan a explicat și faptul că într-un restaurant bucătăria contează foarte mult, apreciind undeva la peste 60 de procente. 20% o reprezintă ospătarii, restul fiind împărțit între ambient și partea de management. L-am rugat pe Bogdan să facă o paralelă între un restaurant din Austria și unul din România, în general. Răspunsul? Surprinzător: „Din punctul meu de vedere, standardele sunt mai ridicate în România. Bine, depinde și de tipul de restaurant. Dar la un nivel mediu, România este peste…”.

Un nou vis: Spania

Viitorul sună altfel pentru Bogdan. Chiar dacă toată lumea tinde către bucătăria franceză, considerată Nr.1 mondial, tânărul băcăuan îndrăgostit de bucătăria mediteraneană aspiră către Spania. „Îmi place foarte mult bucătăria spaniolă acolo unde aș vrea să continui și unde sper să rămân. Voi încerca să îmi deschid ceva acolo și să nu mai depind de nimeni. În România nu vreau să mă mai întorc pentru că este rămasă foarte în urmă din toate punctele de vedere. Dacă s-ar îmbunătăți lucrurile poate m-aș întoarce, dar nu prea văd să se întâmple așa ceva într-un viitor apropiat”, a încheiat Bogdan Luca.