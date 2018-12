Campionatul Național de Offroad, competiție automobilistică pe teren accidentat, are un calendar cu șapte etape. Mașinile care pot participa la un astfel de concurs trebuie să aibă modificări de siguranță (rollcage – cadru metalic), să dețină minimum un troliu funcțional și un terratrip, aparat de măsurat distanța. Echipajul este format obligatoriu din Pilot și Copilot, iar traseul este transpus într-un Carnet de bord prin semne și distanțe, astfel încât copilotul să poată intui direcția de mers și sensul, acolo unde apar intersecții de drumuri.

Traseul concursului nu este marcat și nu este permisă vizitarea sau recunoașterea lui înainte de competiție, orientarea în teren a copilotului și găsirea trasei cele mai favorabile de parcurs din partea pilotului, făcând de multe ori diferența între competitori. În competiție, cel mai bun loc se stabilește luând în calcul cele mai bune cinci rezultate din șapte participări. În caz de egalitate, departajarea se realizează luându-se în calcul cei mai buni timpi din proba specială Trial, care se desfășoară în finalul celor două zile de concurs ale fiecărei etape, în teren accidentat (pădure).

Anul acesta au fost organizate următoarele etape: Cupa Transilvania ( la Cluj-Napoca), Trofeul Dacii Liberi (Slănic Moldova), ARC Fest Orăștie, Cupa T44 (Slănic Prahova), Ziua cea mai Lungă (Buzău), Cupa Adventure 4×4 (Iași), CORB Adventure (Târgoviște). Club de Offroad din Bacău, ,,Dacii Liberi”, care nu are niciun an de la înființare, a aliniat la startul clasei standard A echipajul format din Raul Petrea – pilot și Romeo Andrieș – copilot, cu o mașină Suzuky Samurai.

Cei doi, inginer și jurist, sunt actori ai mediului privat de afaceri în Valea Seacă și Buhuși. Pe parcursul întregului an competițional, echipajul băcăuan a reușit să stea pe podium încă din prima etapă, într-o dispută strânsă care nu și-a putut stabili campionii naționali decât în ultima etapă. ,,A fost o luptă bară la bară, la propriu, cu echipaje experimentate, etapă de etapă, cu răsturnări de situații, cu incidente mecanice și de navigație, dar care a avut un deznodământ fericit pentru noi.

La prima participare ca sportivi licențiați ai unui club băcăuan, am reușit să ne clasăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului național, într-o ramură sportivă mai puțin cunoscută, dar care are cei mai mulți sportivi licențiați în cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS): peste 250. Am demonstrat că prin spiritul de echipă și prin perseverență se poate face performanță”, ne-a spus Romeo Andrieș, cel care, anual, gestionează fericit etapa de campionat de la Slănic Moldova, în luna mai. În acest an, etapa băcăuană a cunoscut cea mai numeroasă participare din tot campionatul național.

Au participat la competiția de la Slănic Moldova 83 de echipaje din țară și din străinătate. ,,Acest lucru ne determină să continuăm, deși organizarea unui astfel de eveniment, în condițiile impuse de rigorile unui concurs național/internațional licențiat de FRAS, presupune o muncă enormă și o echipă complexă. La ultimul capitol suntem încă descoperiți, deși am primit sprijinul autorităților județene și locale”, a adăugat Romeo Andrieș, care ne-a dezvăluit și aspecte inedite de implicare civică a Clubului ,,Dacii Liberi”.