Prestigiosul show de televiziune „Românii au talent” de la Pro Tv a revenit pe micile ecrane și așa cum ne-a obișnuit, ne uimește cu noi reprezentații. Dacă ediția precedentă, care a fost puternic afectată de pandemie, a adus o adaptare în finală, acolo unde Bacăul a avut-o reprezentantă pe Aura Marcu, sezonul 11, „unul și unu”, a debutat cu brio, cu un public spectator online și cu o modificare în echipa de jurați, locul lui Mihai Petre fiind luat de actrița Alexandra Dinu. Bucuria pentru noi este cu atât mai mare, cu cât în primele două episoade au evoluat cu succes trei reprezentanți ai noștri.

O apariție absolut surprinzătoare a fost cea a Florinei Doboș, care în prima seară a evoluat cu o combinație spectaculoasă între fitness și dans. Îmbrăcată ca o lebădă neagră, Flori, așa cum o cunoaște lumea, a stârnit comentarii în rândul juraților, dar și a prezentatorilor care au remarcat forma fizică a băcăuancei. Florina Doboș are 33 de ani, este antrenor de fitness în Bacău și este o mai veche cunoștință a noastră, ziarul Deșteptarea publicând în 2019 un succes al ei, fiind atunci singura româncă participantă la Fitness America, una dintre cele mai importante competiții de fitness și culturism din lume, deținând în acel moment locul I la Fitness Europa.

După evoluția pe scena „Românii au talent”, Florentina a susținut într-un filmuleț de prezentare că face sport de 28 de ani și că a făcut parte din lotul național de gimnastică a României. „A fost un sport care m-a educat, care m-a format și mi-a șlefuit până și caracterul”, a spus Flori despre gimnastică. Înainte de a trece la jurizare, Bartoș și Smiley n-au mai avut nimic de spus preferând doar să admire. După toate aprecierile venite din partea celor patru jurați, Flori s-a ales cu patru de „DA” și, teoretic, calificarea în etapa următoare. După această reușită, am întâlnit-o pe Florina Doboș în sala ei de antrenament din Bacău, acolo unde ne-a povestit câte ceva despre aventura ei pe scena națională a talentelor.

„Am ajuns în acest show de televiziune determinată de faptul că am vrut să îmi întrec din nou puterile. Când am fost în America a fost o provocare destul de mare, reamintesc că a fost un concurs profesionist iar până în acel moment eu eram amatoare. Și atunci chiar am reușit să îmi depășesc limitele, iar participarea mea la «Românii au talent» a fost o provocare și mai mare din acest punct de vedere și chiar am avut emoții mai mari decât în competițiile sportive. În același timp, am vrut să văd dacă pot să fac față în acest spectacol, în acest format de emisiune care mi se pare foarte interesant, să fii alături de oameni foarte talentați din România”, a povestit Flori Doboș, care a mărturisit că jurații au primit bine numărul ei și s-a simțit cu inima împăcată că reprezentația ei a fost bine apreciată.