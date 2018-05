Foarte multă lume laudă frumusețea româncelor, a celor din zona Moldovei și, mai ales, a băcăuancelor. Acest lucru este întărit încă o dată de Ramona-Maria Vătămanu, o băcăuancă de 28 de ani care a câștigat selecția națională World Next Top Model România 2018, organizată la mijlocul lunii mai în capitală de către agenția ExclusivEvent, agenția deținătoare a licenței World Next Top Model în țara noastră. Astfel, Ramona-Maria Vătămanu a fost desemnată oficial să reprezinte România în cadrul competiției World Next Top Model 2018, ce va avea loc în perioada 11-30 iunie 2018 la Beirut – Liban. În competiție vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atâtea țări.

Cartea de vizită a Ramonei-Maria Vătămanu este una impresionantă. Născută în Bacău, locuiește în București și are dimensiuni aproape perfecte: 90-62-92, la 1,78 înălțime. Vorbește fluent limba engleză și franceză, a făcut șase ani baschet de performanță și este pasionată de modelling, fotografie, baschet, fitness, yoga, lectură, plimbări în aer liber și călătorii. Pentru viitor, Ramona își dorește să reprezinte România la Miss Univers și să devină o femeie de afaceri de succes.

Băcăuanca este absolventă a Facultății de Comerț și Master Business (Administrarea Afacerilor Comerciale) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În Bacău a fost elevă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, promoția 2005-2009, profilul Matematică-informatică, perioadă în care a câștigat locul III la Olimpiada Națională de Matematică în clasa a X-a (pregătită de prof. Lucian Lazăr) și locul al II-lea în cadrul Olimpiadei Naționale de Limba și literatura română în clasa a XI-a (pregătită de mai mulți profesori, printre care Adrian Jicu, actualul director al bibliotecii băcăuane).

De curând, Ramona a mai reprezentat România în India, în cadrul competiției internaționale de frumusețe Miss Glam World 2018 unde a câștigat premiul special „Miss Beautiful Hair”. Ca model, Ramona a participat în numeroase festivaluri de modă prezentând colecțiile vestimentare a celor mai importanți designeri autohtoni, dar a avut și apariții în diferite emisiuni de la principalele televiziuni din România.

„Mă simt onorată să reprezint România în competiția internațională de frumusețe World Next Top Model 2018, având plăcerea de a cunoaște concurente din peste 40 de țări. Această competiție este o provocare pentru mine, voi avea șansa de a învăța lucruri noi, de a-mi testa cunoștințele și de a acumula o experiență extrem de valoroasă. Voi reprezenta România cu încredere și îmi voi asuma toată responsabilitatea de a arăta că avem o țară foarte frumoasă, demnă de admirat și vizitat de către orice turist. Responsabilitatea pe care o am în acest moment, promovând România peste hotare, mă ambiționează și mă impulsionează pentru a da tot ce am mai bun în vederea ocupării unui loc cât mai bun pe podiumul din Liban.”

Ramona-Maria Vătămanu, reprezentanta României la World Next Top Model 2018

„Ramona este una dintre cele mai frumoase și ambițioase ambasadoare ale frumuseții, delegate de către agenția noastră în cei peste 19 ani de activitate. Fiind la a doua sa experiență de acest gen, are deprinderile, frumusețea, carisma, inteligența și calitățile necesare pentru a reprezenta România cu onoare în Liban, având deplină încredere în potențialul ei.”

Ernest Hadrian Böhm, reprezentantul agenției ExclusivEvent și președintele World Next Top Model România