Băcăuana Cristina Dăscălescu concertează în țara muzicii Fado, Portugalia

Reprezentanța Institutului Cultural din România (ICR) la Lisabona (Portugalia), în colaborare cu Fundația ,,Amália Rodrigues”, organizează, miercuri, 10 aprilie, un concert extraordinar de muzică Fado, în interpretarea artistei Cristina Dăscălescu, acompaniată de artiștii portughezi, Luís Ribeiro (chitară portugheză), care a cântat alături de Amália Rodrigues și, Pedro Pinhal (chitară clasică). Evenimentul este un omagiu adus muzicii Fado, Amáliei Rodrigues și a Dorului și, va avea loc, în Casa-Muzeu ,,Amália Rodrigues” din Lisabona, cu începere de la ora 17.00.

Cristina Dăscălescu, un adevărat ambasador al României în lume

Originară din Bacău, profesoară de română, traducătoare și poetă, Cristina Dăscălescu și-a găsit până la urmă împlinirea în muzică. Înzestrată cu o sensibilitate artistică aparte, care îi desemnează înclinația spre frumos, Cristina Dăscălescu, ajunge, printr-o fericită împrejurare, în Portugalia. După ce în prealabil ascultase de-a dreptul impresionată, o superbă melodie din repertoriul celebrei cântărețe portugheze, Amália Rodrigues, profesoara băcăuană descoperă în țara acesteia, un gen muzical atât de apropiat sufletului său, numit ,,Fado”, unul care i-a și marcat destinul. Și cum altfel, când cuvântul portughez ,,fado” însemană ,,destin” în limba română, ceea ce demonstrează că nimic nu este întâmplător în viață, căci toate au timpul și rostul lor…

Și iată cum, artista Cristina Dăscălescu, considerată astăzi o voce cuceritoare, intensă și pasională, duce mai departe faima României în lume prin astfel de prezențe, precum cea de la Lisabona, cu atât mai mult cu cât concertul pe care îl va susține, va avea loc, chiar în Casa-muzeu a celei care a fost pe drept numită ,,Regina Fado-ului”, celebra cântăreață și actriță portugheză, Amália Rodrigues. Și dacă mai adăugăm și faptul că aceasta o are continuatoare pe Mariza, noua stea a muzicii Fado, artista cu cele mai mari vânzări din istoria muzicală a Portugaliei, devine lesne de înțeles, onoarea și aprecierea de care se bucură artista băcăuană în ,,Portugalia, țara muzicii Fado”, ca și sentimentul de iubire și de mândrie ce ne cuprinde față de astfel de artiști, așa cum este Cristina Dăscălescu, un adevărat ambasador al imaginii României în lume.

Prezentarea evenimentului și paralela între dor, doină și fado, conceptul de concert al Cristinei Dăscălescu

,,Cu ocazia acestui eveniment muzical, este promovată și asemănarea între Fado și Doină. Cuvintele `dor` și `saudade` au echivalent doar în limbile română și portugheză. Pentru că „saudade” în portugheză înseamnă „dor” în limba română, se consideră că atât românii cât și portughezii împărtășesc semnificația profundă a acestui sentiment. Repertoriul a fost ales de Cristina Dăscălescu, ca o evocare a personalității Amáliei Rodrigues, și în același timp, va oferi publicului portughez o doină românească din folclor și piese muzicale ale cunoscutei artiste Maria Tănase apropiate tematic de Fado. Cristina Dăscălescu este profesoară, traducătoare de literatură franceză și portugheză în limba română, cercetătoare și interpretă de folclor și Fado.

Când a călătorit pentru prima dată în 2015 cu o echipă de televiziune franceză pentru a realiza un documentar despre Portugalia, a descoperit muzica Fado, în special muzica Amáliei Rodrigues, care a inspirat-o. De atunci a început să se documenteze atât ca interpret, cât și ca promotor de Fado în România. Pasiunea pentru muzica și literatura portugheză i-a deschis o nouă etapă culturală, artistică și literară în viață, care s-a concretizat în apariții publice la concerte, înregistrări, un scurtmetraj despre `O Que É O Fado` (`Ce reprezintă Fado`) pentru publicul românesc, dar și traduceri de cărți, precum `Morreste-me`, de José Luís Peixoto și, în curs de apariție: `Fado Alexandrino`, de António Lobo Antunes, `Para Uma História do Fado`, de Rui Vieira Nery etc. Dorința de a înțelege ce este Fado este motivul pentru care se întoarce aproape în fiecare an la Lisabona pentru a-și continua cercetările pe tema `Între doină și fado, între dor și saudade – două sensibilități collective`. Studiul comparativ abordează diferite domenii complementare: istorie, stilistică literară, muzicologie, etnologie și folclor, aspecte filozofice și mitologice ale cristalizării celor două sentimente: `dor` și `saudade`. Deși din punct de vedere geografic cele două țări se află la extremele latinității, ele împărtășesc același spectru emoțional, o sensibilitate specială, aceste cântece tradiționale – fado și doina, care exprimă sufletele unor popoare în care sentimentul dominant pentru portughezi este `saudade`, iar pentru români – `dor`. Ambele cântece au fost incluse în patrimoniul UNESCO: Doina, în 2009 și Fado, în 2011”, se arată într-o prezentare a evenimentului postată pe site-ul ICR.

Această paralelă între dor, doină și fado este transpusă într-un alt eveniment de excepție, intitulat ,,Să-ți fie dor… între doină și fado”, conceput de Cristina Dăscălescu și organizat la Bacău, de Lucia Pădurariu și Asociația ,,Simfonia Florilor”, de ,,Ziua Dorului”.

De altfel, Lucia Pădurariu, o bună prietenă a Cristinei Dăscălescu, este o altă băcăuană promotoare a valorilor și tradițiilor culturale românești, care va fi prezentă la concertul de la Lisabona, în calitate de invitată a Cristinei și a ICR-ului.

Sura foto: Pagina de Facebook Cristina Dăscălescu, din Colecția artistului plastic, Mihnea Baran

Romulus-Dan BUSNEA