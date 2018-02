Pentru efectuarea de lucrări tehnice de către Compania Regională de Apă Bacău, pasajul subteran Ștefan Gușe se va închide în noaptea de joi spre vineri, 8-9 februarie, şi în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9-10 februarie, în intervalul orar 21.00-05.00. Participanții la trafic sunt rugați ca în intervalele de timp menţionate să circule pe rutele alternative: Pasajul Mărgineni, pe străzile Arcadie Șeptilici, Abatorului, Constanței sau pe la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Alexei Tolstoi (Inspectoratul Judeţean de Poliţie). 0 SHARES Share Tweet

