Bacău- Neamț, la barajul de promovare în Liga a III-a

Sorții au decis: campioana județului Bacău va întâlni campioana Neamțului în barajul de promovare în Liga a III-a ce se va disputa tur-retur, în iunie. Prima manșă va avea loc pe 17 iunie, de la ora 18.00, acasă la campioana Bacăului, returul urmând să se desfășoare o săptămână mai târziu, pe 24 iunie, de la 17.30, pe terenul nemțenilor.

Duelul Bacău-Neamț a fost unul de bun augur pentru fotbalul băcăuan în urmă cu doi ani, atunci când campioana județului nostru, FC Dinamo a făcut pasul în premieră către Liga a III-a, profitând de faptul că Bradu Borca, echipă ce-și adjucase titlul județului Neamț, nu s-a mai prezentat la baraj din motive de ordin financiar. De văzut cum vor sta lucrurile anul acesta. Campionatul Ligii a IV-a băcăuane se va relua pe 11 martie, cu prima etapă din returul sezonului regulat.

După încheierea sezonului regulat, primele două clasate din cele două serii care sunt posesoare de Certificat de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Sportului vor participa la play-off-ul pentru desemnarea campioanei. Play-off-ul se va derula în sistem campionat, tur-retur, pe parcursul a șase etape, iar echipele vor porni la drum cu punctele adunate în sezonul regulat. La finalul celor șase runde din play-off, echipa cu punctaj maxim se va laurea campioană și va merge la barajul de promovare contra campioanei județului Neamț.

De notat că, în Seria 2, atât Sportul Onești, prima clasată la finalul turului, cât și Viitorul Curița, echipa de pe locul 2 au CIS eliberat de MT. Oarecum diferit stau lucrurile și în Seria 1, unde doar lidera Gauss are un astfel de CIS, nu și urmăritoarea sa din clasament, AS Filipești. În cazul în care la sfârșitul sezonului regulat, Filipeștiul se va afla pe unul din primele două poziții, nu va putea accede în play-off, iar locul său va fi luat de următoarea clasată care are CIS eliberat de Ministerul Sportului.

Referitor la campionatul județului Neamț, aici există o singură serie, cu 16 echipe, campioana urmând să fie desemnată la finalul celor 30 de etape. Înainte de startul returului, lideră este AS Victoria Horia, cu 39 de puncte, urmată de Speranța Răucești, la două puncte distanță, Voința Ion Creangă, cu 34 de puncte și CSM Roman și Ozana Timișești, ambele aflate la cota 32 puncte.