Emoțiile au dat în clocot odată cu startul celei de-a II-a sesiuni a bacalaureatului 2019, în județul Bacău fiind înscriși în vederea acestor examene 1.064 de candidați, dintre care 772 din promoția curentă, restul de 342 de candidați provenind din promoțiile anterioare.

A doua sesiune a examenului de bacalaureat 2019 (august-septembrie) a debutat ieri cu proba scrisă la Limba și literatura română. Candidații au avut acces în sala de examen între orele 7.30 și 8.30 iar lista cu subiecte a fost deschisă la ora 9.00. La profilul real absolvenții de liceu au primit un text din Marin Preda la primul subiect, iar la al treilea subiect un eseu pe baza romanului „Ion” de Liviu Rebreanu sau a „Enigmei Otiliei” de George Călinescu, la alegere. Puțin după ora 10.30, la centrul de examen de la Colegiul Economic „Ion Ghica” primii examinați au ieșit pe poarta unității de învățământ. După chipurile lor, nu totul a fost pe roze. Două domnișoare blonde, cel mai probabil din promoții anterioare, au aprins țigările din care trăgeau cu năsaț. O altă domnișoară, cu o vestimentație ce te duce cu gândul la filmele pentru adulți, iese furibund, își pune ochelarii de soare pe ochi și urcă val-vârtej într-un bolid de marcă germană parcat în fața porții colegiului. Greu de obținut opinii la cald și totuși…

„Sunt supărat că nu mi-a picat ce-a trebuit. Adică ce am învățat eu. Cu toate astea am scris vreo trei pagini și sper în notă de trecere. Mai am încă un examen și dacă totul iese bine mă gândesc să merg la facultate. În domeniul IT. Eu sunt cu tehnologia, nu cu…poeziile.”

Bogdan Oteliță

„A fost așa-și-așa. Nu zic că a fost greu. Mă așteptam să fie altfel, dar…a fost în regulă. Am încredere că totul va fi bine și că voi reuși să profit de această oportunitate. Eu trebuie să susțin toate examenele. Sunt ceva emoții dar sunt convinsă că voi trece peste.”

Denisa Ionela Popa

„Părerea mea este că a fost mai greu decât în prima sesiune și sunt puțin dezamăgit. Nu mă așteptam să pice «Ion». Eu normal am picat la «geografie» în prima sesiune dar dau la toate acum pentru că vreau să-mi măresc notele. Eu muncesc deja și nu cred că mai pot merge anul acesta la facultate, așa că anul viitor voi merge la «Ingineri».”

Rareș Răchiteanu

La proba scrisă la Limba și literatura română au fost înscriși în județul Bacău 536 de candidați dintre care au fost prezenți 452. Au absentat 84 și nu a fost niciun candidat eliminat.

Sesiunea a doua a examenului de bacalaureat 2019 continuă astăzi cu proba la Limba și literatura maternă, probă la care în judetul Bacău nu sunt candidați înscriși, iar mâine, 23 august, se va susține proba obligatorie a profilului (Matematică, pentru absolvenții de la profilul real, sau Istorie, pentru absolvenții de la profilul uman). Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului şi specializării (Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – pentru profilul real, și Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie sau Sociologie – pentru profilul uman), va avea loc luni, 26 august.