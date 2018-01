Se știe: cine se scoală de dimineață departe ajunge. Eventual, în optimile de finală ale Cupei Challenge. Voleibalistele Științei Bacău s-au trezit duminica trecută cu noaptea-n cap. Pentru a ajunge departe: cale de peste 2000 kilometri. Mai exact, 2600 km, atât cât au străbătut pe calea aerului pentru a ajunge de la București la Baku, via Istanbul. În capitala Azerbaidjanului, Știința va disputa astăzi, de la ora 18.00, ora locală (16.00 în România) returul cu Azerrail Baku din „șaisprezecimile” Cupei Challenge. Studentele pornesc cu avantajul victoriei din tur. Un 3-1 de mare clasă obținut contra unei formații care alcătuiește scheletul naționalei Azerbaidjanului, locul 4 la ultima ediție a Campionatului European. Pentru a merge mai departe în Cupa Challenge, Științei nu-i este suficient să se trezească devreme. Trebuie să joace bine și în returul de la Baku. Cel puțin la fel de bine precum a făcut-o pe teren propriu, în decembrie. Matematica spune că, pentru a se califica, Știința are la dispoziție toate rezultatele. Inclusiv un eșec cu 0-3. Dar asta ar presupune ca băcăuancele să-și adjudece apoi setul de aur. La o înfrângere cu 2-3, pentru a nu mai pune la socoteală o victorie, Știința e calificată și fără setul de aur. „Returul se anunță dificil, însă am pregătit meciul în cele mai mici detalii, luând în calcul inclusiv posibile greșeli de arbitraj în favoarea gazdelor. Dar dacă vor apărea astfel de lucruri, cred că ele vor motiva și mai mult formația noastră. Am convingerea că dacă vom juca așa cum am făcut-o la Bacău, ne calificăm”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă, a cărui proverbială teamă de zborurile cu avionul l-a țintuit și de data aceasta acasă. Pentru returul de la Baku, gruparea băcăuană contează pe același lot cu care a triumfat în jocul tur, minus Matache. Dacă va trece de Azerrail, Știința va întâlni în optimile Cupei Challenge pe învingătoarea dintre elvețiencele de la Sm’aesch Pfefeningen și croatele de la Mladost Zagreb. În turul disputat în decembrie, în Țara Cantoanelor, Mladost a avut câștig de cauză, cu 3-1. Cu Lugojul, duminică? După meciul cu Azerrail, Știința va înopta la Baku. Delegația băcăuană va părăsi capitala Azerbaidjanului miercuri, la ora 14.15, pe calea aerului, urmând să ajungă în țară în noaptea de miercuri spre joi. Pentru ca oboseala acumulată în această lungă deplasare să nu-și pună amprenta pe primul meci de campionat din 2018, conducerea Științei intenționează să amâne cu o zi partida cu CSM Lugoj, din runda a 11-a a Diviziei A1. Jocul Știința- CSM Lugoj ar urma să aibă loc sâmbătă, 13 ianuarie, însă gruparea băcăuană va solicita FRV ca el să se dispute duminică, 14 ianuarie. 0 SHARES Share Tweet

