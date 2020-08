”Avem un proiect de județ: SOLUȚIA 2030”: Ionel Palăr, candidatul alianței PNL – USR-PLUS, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău

După 30 de ani de democrație, județul Bacău este printre cele mai sărace și depopulate din țară. Tinerii au plecat, din lipsă de oportunități, iar economia a stagnat. Timp de 30 de ani, PSD a condus județul spre dezastru!

Băcăuanii vor ca PSD să plece acasă! Și de la Consiliul Județean, și de la primăriile din județ, și de la Primăria Bacău. Noi am ascultat de ei, așa că toate forțele anti-PSD s-au unit, să scoată incompetența și hoția din administrația locală. PNL și USR-PLUS au format o alianță, care să repună orașul și județul Bacău pe harta României civilizate.

Am decis să ne susținem reciproc la alegerile din 27 septembrie 2020. Ionel Palăr, președintele PNL Bacău, este candidatul alianței forțelor de dreapta pentru președinția Consiliului Județean Bacău, iar Lucian Stanciu-Viziteu, președintele USR Bacău, se luptă pentru Primăria Bacău. Alianța PNL-USR-PLUS o susține pe Elena Pașcu-Apăvăloaie pentru Primăria Onești.

Tradiția roșie și tristă din județul Bacău apune! Suntem convinși că aceasta este soluția și că doar împreună vom reuși să construim pentru băcăuanii din tot județul. Venim cu un proiect de dezvoltare locală, pentru că, spre deosebire de PSD, noi chiar știm și avem SOLUȚIA! Vă garantăm: SE POATE!

Da, noi construim, știm că se poate! Avem un proiect de județ: SOLUȚIA 2030

Racordăm județul Bacău la secolul al XXI-lea!

După 30 de ani, PSD lasă județul Bacău în paragină. Ați fi surprinși să aflați că, în secolul internetului, la noi încă mai există comunități care nu au lumină electrică! În secolul al XXI-lea, într-o țară membră a Uniunii Europene! Preocupați de afacerile personale, cei de la PSD, care au condus județul trei decenii au ignorat nevoile reale ale oamenilor. Pe alocuri, am rămas în secolul al XIX-lea!

Noi propunem un proiect de județ și venim cu o strategie de dezvoltare. Racordăm județul la secolul al XXI-lea! Toți locuitorii trebuie să beneficieze de:

Rețele de ap ă

Canalizare

Aducțiuni de gaze

Drumuri modernizate.

Sunt fonduri europene și guvernamentale pentru astfel de proiecte. Doar că banii trebuie cheltuiți transparent și corect! PSD n-a vrut asta! Ne-a lăsat în praf și sărăcie!

Deschidem și dezvoltăm județul Bacău

În paralel, trebuie să-i redăm județului Bacău demnitatea pierdută. Trebuie să-l repunem pe hartă, acolo unde îi este locul. Inima economică a Moldovei trebuie să reînceapă să bată!

Gândim dezvoltarea în context regional și al investițiilor pe care Guvernul PNL le are în derulare:

Autostrada A13 Bac ău-Brașov

Drum expres Bac ău – Piatra Neamț

Drum expres Bac ău – Focșani

Drum expres Bac ău – Pașcani

Județul Bacău are un potențial neexploatat, pentru care am gândit trei proiecte mari:

Bacău – județ turistic . Județul Bacău are potențial de a deveni a doua Bucovină a Moldovei. Frumusețea locurilor, căldura oamenilor, obiceiurile, arta culinară, peisajele spectaculoase de pe Valea Trotușului, a Tazlăului sau a Uzului, mănăstirile, potențialul balnear, casele memoriale, muzeele sunt tot atâtea oportunități pentru dezvoltarea turismului. Vom susține toți întreprinzătorii care vor să investească în acest domeniu. Da, se poate!

Bac ău – centrul logistic al Moldovei . Tradițional, din istoria sa, județul Bacău a fost un punct de întretăiere a traseelor comerciale. Trebuie să privim în istorie, ca să clădim viitorul. Cu infrastructura rutieră existentă și cu cea viitoare, cu avantajul Aeroportului Internațional ”George Enescu”, cu o bună promovare, Bacăul va deveni centrul logistic regional pentru toate companiile mari și firmele multinaționale care au activitate în Regiunea Nord – Est. În plus, vom construi două parcuri industriale, la Bacău și Onești. Asta înseamnă o dinamică a locului, dezvoltarea pe orizontală a serviciilor și locuri de muncă bine plătite. Da, se poate!

Produs în Bac ău. Și tot istoria ne învață că județul Bacău a avut o tradiție economică de necontestat. Industria mobilei, industria alimentară, agricultura, zootehnia trebuie să renască. Industriile creative, industria spectacolului pot aduce venituri și pot reprezenta oportunități. Județul Bacău trebuie să redevină un județ bogat, cu perspectivă și oportunități. Da, se poate!

Dacă vom face toate acestea, vom reuși un lucru: să revină acasă, în mod natural, cei risipiți astăzi prin lume. Aceasta este, de fapt, preocuparea mea principală: să modernizăm, să dezvoltăm, să creăm oportunități. Noi și copiii noștri trebuie să spunem, în câțiva ani: ”Mândru că sunt băcăuan!”

Ludovic Orban, premierul României, președintele PNL

”Despre Ionel Palăr vorbesc deciziile și faptele lui. De când sunt premier, aproape m-a somat să rezolv câteva probleme pentru județul Bacău. Dacă astăzi sunt finalizate și date în folosință două etaje la Spitalul municipal, este și pentru că Ionel Palăr s-a încăpățânat să creadă în această investiție.

Ionel Palăr este omul care trebuie să ajungă la Consiliul Județean Bacău, dominat timp de 30 de ani de PSD! Un județ care, din păcate, este acum sărăcit și depopulat. Dar un județ care are resurse ce pot fi puse în valoare. Ionel Palăr are un proiect de județ, nu pentru un an sau doi, ci are o viziune pe termen lung. De asta este nevoie în Moldova! De oameni cu viziune, pricepuți și perseverenți.

Mult succes Ionel Palăr. Sunt convins că o să învingi, sunt convins că vom construi împreună, pentru județul Bacău și pentru Moldova”.

