Caut un răspuns la această întrebare de când am aflat despre proiectul unui consilier județean liberal, care tratează acest subiect. Nu zic că nu este un lucru bun și nici că nu îi văd rostul, însă, sunt de părere că ar trebui să ne îndreptăm mai mult atenția pe alfabetizarea copiiilor și chiar a adulților, nevoile lor fiind mult mai mari decât ale copiilor supradotați. Aceștia din urmă își aleg/găsesc oricum calea. Îi ajută genialitatea! Ce facem cu acei copii care nu au mers niciodată la școală sau cu elevii de gimnaziu care abia știu să scrie sau să citească!?! Știu cazuri clare de elevi, care, în clasa a III-a abia buchisesc literele. Elevi ajunși în clasa a VI-a care nu știu să scrie o compunere sau să rezolve o ecuație. Și învață la oraș!!! Cu aceștia ce facem? Cum îi ajutăm să treacă testările și mai apoi examenele de capacitate. Ce facem cu tinerii care nu absolvă nici cele opt sau zece clase? La acest capitol, întrebările sunt multe și diverse, iar un inițiator de proiecte chiar ar putea pune pe hârtie nevoile copiilor analfabeți. Mai știu că nu sunt mulți nici profesorii care se înghesuie să facă voluntariat, ținând ore de alfabetizare. Sunt însă destule cadre didactice care se oferă să-i mediteze acasă pe elevii mai slabi la învățătură, pe motiv că la școală n-ar fi tocmai corect să-și piardă timpul explicându-le micuților cum se rezolvă un exercițiu la matematică sau cum se face un rezumat sau o conjugare. Ca să mai îndulcesc pelteaua, am tot respectul pentru cadrele didactice care fac voluntariat la centrele de excelență găzduite sâmbăta de câteva unități de învățământ din Bacău. Am stat de vorbă recent cu un copil care merge la un astfel de centru și mi-a spus ce îi învață doamna, iar faptul că a dobândit informații corecte mi-a întărit credința că mai sunt și profesori dedicați, aplecați spre elevi. Cunosc câțiva copii foarte deștepți din Bacău, dar chiar au nevoie de un Centru ca să învețe?

