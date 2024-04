Avancronica muzicală: Festival Antonín Dvořák

Antonín Dvořák s-a născut la Nelahozeves în 8 septembrie 1841 și moare, la Praga, în 1 mai 1904. Când avea 16 ani intră la Scoala organiștilor, unde studiază pian și vioară. La 21 de ani devine violonist și apoi violist în Orchestra Teatrului praghez și, la 32 de ani, organist al Bisericii Sf. Adalbert.

Din cele 9 simfonii create de Antonín Dvořák, vom asculta Simfonia a V-a, în Fa Major, op.76, dirijată de Adolf Cech în primă audiție la Praga – 25 martie 1879.

Concertul pentru violoncel și orchestră, în si minor, op.104 este ultima lucrare americană, compusă după celebra Simfonia a IX-a, Din Lumea Nouă și după Dansurile slave. Prima audiție a Concertului are loc în 19 martie 1896, la Londra, cu Leo Stern la violoncel, sub direcția autorului. Alături de energia compozitorului se insinuează un sentiment de tristețe, resimțit de Dvořák, ce se aflase departe de țara sa, pentru mai bine de trei ani.

La pupitrul orchestrei simfonice a Filarmonicii Mihail Jora, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, joi, 11 aprilie, orele 18.30, se va afla dirijorul Alexandru Ilie.

Născut în București pe data de 3 august 1988, Alexandru Ilie a studiat timp de 12 ani la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” și apoi, la Universitatea Națională de Muzică din București pe care a absolvit-o în anul 2011 la clasa maestrului Petru Andriesei. Doi ani mai târziu devine absolventul secţiei de Stilistică Dirijorală în cadrul studiilor de master, la clasa maestrului Horia Andreescu.

Încă de pe vremea studenției, Alexandru Ilie a participat la numeroase concursuri de gen, la care a fost premiat. Obține Premiul pentru Cel mai bine clasat dirijor român la Concursul Internaţional “Jeunesses Musicales” ediţia a V-a. Din anul 2017 este dirijor permanent și conduce departamentul de Studii Muzicale al Operei Comice pentru Copii din București, și doi ani mai târziu preia și funcția de dirijor permanent al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Strălucit violoncelist al generației sale, un reprezentant al excelenței în arta muzicală și o personalitate remarcată pe podiumul scenelor naționale și internaționale, Octavian Lup a absolvit în anul 2013 Universitatea Națională de Muzică din București la clasa reputatului violoncelist Marin Cazacu, unde și-a finalizat și studiile doctorale. Octavian a urmat cursurile celei mai prestigioase academii din lume – Kronberg Academy din Germania, unde s-a perfecționat cu Frans Helmerson și Gary Hoffman.

Laureat a numeroase concursuri din România și din străinătate: Elveția, Ungaria etc, Octavian Lup a concertat pe patru continente ale lumii, alături de nume cu rezonanță din domeniul muzicii clasice. Asemenea lui George Enescu, solistul serii s-a perfecționat la Conservatorul Superior Național de Muzică din Paris, avându-i ca profesori pe Roland Pidoux și Xavier Philips. Pe lângă activitatea solistică, își dedică timpul tinerei generații de muzicieni, fiind lector universitar doctor la Academia de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Pasiunea pentru oameni și pentru muzică l-a determinat să conceapă proiectul New Hope, în anul 2018. Acest proiect duce muzica în spitale și alte locuri neconvenționale. În paralel cu activitatea sa solistică, a fost timp de 3 ani, violoncelist la Opera Națională din București. De asemenea, este atras de arta dirijorală, fiind dirijorul orchestrei New Hope.

Octavian a cântat ca și solist cu toate filarmonicile importante din Romania, inclusiv filarmonica “George Enescu” din București. Printre scenele internaționale pe care a urcat se numără: Musikverein Wiener, Koncerthaus Berlin, Berliner Philarmoniker, Concertgebouw Amsterdam, Luxembourg Philharmonic. A colaborat cu nume importante din lumea muzicii: Pinchas Zukerman, Cristian Macelaru, Belcea Quartett, David Garett etc.

Deosebit de implicat și în latura pedagogică, Octavian susține cursuri de măiestrie, oferindu-și experiența si cunoștințele noii generații de muzicieni. Discipolii săi sunt recunoscuți deja la nivel internațional, reprezentând, cu cinste, România.

Intr-un interviu acordat Claudiei Iordache în luna septembrie 2023, mentorul Octavian Lup, mărturisea: Programul Tinere Talente este poate cel mai bun program de mentorat din România, întrunind multe elemente care sunt vitale în ajutorarea tinerilor artiști: profesionalism, logistică, oameni de calitate angrenați în organizare și, nu în ultimul rând, o empatie autentică. Așadar, tineri talentați, dar cu posibilități financiare reduse, sunt sprijiniți de Fundația Regală Margareta a României prin bursă, mentorat și promovare, acest program însemnând pentru ei deschiderea unor uși profesionale, dar și personale, fără de care le-ar fi greu sau imposibil de înaintat pe calea devenirii lor artistice”.

Vă așteptăm!