Avancronica muzicală

În această seară, un concert extraordinar! Încântat de calitatea orchestrei băcăuane, Remus Azoiței își face debutul în Bacău, cu unicul Concert dedicat viorii, în Re Major op.61 de Ludwig van Beethoven. Creat în aceeași perioadă cu Simfonia a patra, cu cvartetele Razumowski și cele 2 Romanțe. Un poem de dragoste, Concertul pentru vioară și orchestră compus pentru virtuozul Franz Clement – a fost cântat în primă audiție, la Teatrul din Viena, în 23 decembrie 1806.

Remus Azoiței a debutat la 8 ani cu orchestra simfonică din oraşul său natal. În 1995 a absolvit Conservatorul din Bucureşti la clasa lui Daniel Podlovski. Ulterior, Remus Azoitei a obţinut o bursă de studii la renumita Juilliard School din New York, care îi conferă titlul de Master of Music, după studii aprofundate cu Dorothy Delay şi Itzhak Perlman. În paralel, a beneficiat și de îndrumarea violonistului Bujor Prelipcean.

Remus Azoiţei a concertat la: Carnegie Hall – New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot Paris, Konzerthaus Berlin, St-Martin-in-the-Fields, Wigmore Hall – Londra, Teatro La Fenice Veneţia, Auditorio Nacional Madrid sau Konzerthaus Viena, în festivalurile muzicale de la Tokyo, Cambridge, Londra, Berlin, Heidelberg şi Santander, la București. În 2001, Remus Azoiţei a fost numit profesor de vioară al Academiei Regale de Muzică din Londra, la acel moment fiind de asemeni cel mai tânăr profesor de vioară din întreaga istorie de 200 ani a Academiei. În 2007, el a pus bazele Societăţii Enescu din Londra, fiind unul din membrii fondatori precum şi director artistic, poziţie pe care o ocupă în continuare.

Remus Azoiței a colaborat cu artiști renumiţi, precum: Lawrence Foster, David Geringas, Gérard Caussé, Michael Sanderling sau Adrian Brendel, fiind solist al unor ansambluri de prestigiu: Berlin Kammer Orchestre, Orchestre Nationale de Belgique, Philharmonic Chamber Orchestra of London sau Orchestre Philarmonique de Radio France. Cu ocazia debutului său la celebra Wigmore Hall din Londra, ziarul Sunday Express scria că “a cântat un concert de neuitat în faţa unei săli arhipline şi a ridicat publicul în picioare. Iată un muzician excepţional.”

În 2005, el a interpretat Dublul concert de Bach alături de violonistul Nigel Kennedy în cadrul Festivalului Internaţional “George Enescu”, concert preluat de către 19 posturi de radio și televiziune din Europa, incluzând BBC, Arte şi Mezzo. În 2019, violonistul a susținut concerte la Carnegie Hall în New York și Kennedy Center la Washington DC, între multe alte apariții europene. A fost solistul orchestrei de Cameră din Viena în cadrul Festivalului Enescu, ediția 2021. Din 2018 este liderul cvartetului “Ad Libitum” din Iași.

Remus Azoiței a înregistrat în premieră mondială integrala lucrărilor pentru vioară şi pian de George Enescu alături de pianistul Eduard Stan, pentru casa de discuri Hanssler din Germania. Comentând pe marginea acestei realizări, revista britanică The Strad spune că “Azoiţei are toate atuurile: sensibilitate marcantă, dulceaţă a sunetului (dar nu dulceag) şi o paletă coloristică şi dinamică imensă”.

În 2005, el a fost decorat de către Președintele României cu titlul de Ofiţer al Ordinului Meritul Cultural, iar în mai 2013 Regele României Mihai l-a numit ofițer al ordinului „Coroana României”.

Remus Azoiței cânta pe o vioară Niccolo Gagliano, creată în 1740 și revista britanică The Strad îl caracterizează ca ‟un virtuoz incurabil cu suflet şi tehnică fabuloase”.

La pupitrul dirijoral se află Sander Teepen. Născut în Deurne (Olanda, 1981) într-o familie de muzicieni, Sander a început să cânte la oboi la vârsta de 8 ani și a studiat la Conservatorul Fontys, sub conducerea lui Herman Vincken.

De-a lungul anilor, a susținut concerte cu Orchestra Filarmonicii din Haga, Orchestra Filarmonicii din Țările de Jos, Orchestra Gelders, Orchestra Brabants și Orchestra Simfonică din Limburg. Este membru al Anemos Arts Ensemble, compus din muzicieni de la South Netherlands Philharmonic.

Fascinat de arta dirijorală, Sander Teepen a urmat cursuri cu Jan Stulen, Otto Tausk, Jac van Steen și a participat la cursuri de master ale lui Jorma Panula, Paavo Järvi, Neeme Järvi și Leonid Grin.

Din 2012, Sander a participat la diferite concursuri de dirijat și a obținut diverse premii: în 2012 a câștigat concursul de dirijat la Orchestra Simfonică MAV din Budapesta, în 2013 premiul la concursul de dirijat de Operă “Dunărea Albastră”, în 2014 „Premiul Orchestrei Filarmonicii George Enescu” la concursul de dirijat Jeunesses Musicales București.

În perioada 2018 – 2022, Sander a ocupat postul de dirijor asistent la The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra și, din 2020 este asociat la Conservatorul Codarts Rotterdam.

Sander este dirijor invitat la cele mai importante orchestre din Olanda, în Cehia, la Orchestra Simfonică Regală din Bangkok, la Timișoara și Iași.

André Heuvelman, (fost) trompetist solo, Orchestra Filarmonicii din Rotterdam consideră că: „Pe lângă talentul tehnic de dirijor, are și o mare empatie pentru cei din jur. Îi liniștește pe cei din jur și are o sursă aparent inepuizabilă de energie pozitivă.” Am remarcat, la repetiții cât de adevărate sunt aceste cuvinte. Sander Teepen, și el pentru prima oară la orchestra Filarmonicii Mihail Jora, aduce entuziasm prin concepția interpretativă a celebrei Simfonii a V-a, în mi minor, op.64, creată de P.I.Ceaikovski în anul 1888. Este acea simfonie a destinului (fatum), construită ciclic, pe parcursul a patru părți.

Muzicolog dr. Ozana Kalmuski Zarea