De pe 15 ianuarie, iarna vine cu adevărat, nu doar în calendar, ne avertizează meteorologii. Așa stând lucrurile, e bine să știm și dacă suntem pregătiți să facem față viscolului și ninsorilor. Autoritățile susțin că suntem. „Am avut întâlnire cu toți primarii și cu reprezentanții Secției Drumuri Naționale Bacău și ai Serviciului Public Județean de Drumuri (SPJD). La momentul acesta, ambele servicii sunt pregătite cu materiale antiderapante și dotate cu utilaje în stare de funcționare. Au fost efectuate verificări în toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de către o echipă mixtă formată din reprezentanți ai Prefecturii, ISU și IPJ pentru a vedea dacă au materialele și utilajele necesare. Totul e în regulă și sper că, anul acesta, zăpezile nu ne vor crea probleme”, a declarat Maricica Luminița Coșa, prefectul județului. Responsabil pentru coordonarea acțiunilor este Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, coordonat de prefect și format din reprezentanții ISU, Jandarmeriei, Poliției, Serviciului de Ambulanță și altor deconcentrate, ai Secției Drumuri Naționale și Serviciului Public Județean de Drumuri (SPJD). 48 de primării sunt pe cont propriu Pentru a se putea interveni rapid și eficient, SPJD Bacău a organizat, în județ, șapte baze de deszăpezire și a decis să fie montate parazăpezi în zonele în care, în mod obișnuit, se adună nămeți care blochează circulația. Utilajele vor fi dirijate, cu prioritate, spre drumurile cu trafic ridicat (de nivelul II). Drumurile cu trafic extrem de redus au fost închise. De întreținerea drumurilor comunale, responsabile sunt primăriile. După finalizarea controalelor, Prefectura a întocmit o situație, pe localități, cu privire la existența contractelor de deszăpezire, dotarea cu utilaje, stocurile de sare, nisip, combustibil, situație din care reiese că sunt asigurate stocurile de materiale și că jumătate dintre localități nu au contract cu un operator. Concret, din cele 93 de UAT-uri din județ, 37 au contract cu firme de deszăpezire, 8 au contracte pentru 80-90 la sută din drumuri și, în completare, vor interveni cu buldoexcavatoarele din dotare, iar 48 vor face deszăpezire în regie proprie. Dintre orașe, doar Comănești și Dărmănești nu au contract cu o firmă, urmând ca operațiunile să fie efectuate de utilajele primăriei. „Siguranța cetățeanului e pe primul loc, iar asta înseamnă să poată ajunge oricând, în orice colț al județului, o ambulanță, o autospecială de pompieri sau un echipaj al Poliției” , a declarat Maricica Luminița Coșa, prefectului județului Bacău 0 SHARES Share Tweet

