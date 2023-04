Aur la Jocurile Mondiale pentru Bronx, Bacău și România

În perioada 14-16 aprilie, CS Bronx Powerlifting Club Bacău a participat, pentru prima dată, la Special Needs World Judo Games, unul dintre cele mai mari evenimente sportive mondiale dedicate sportivilor Special Needs, organizat în Beverwijk, Olanda, de către Special Needs Judo Foundation.

Pe tatami, s-au întâlnit țări din întreaga lume, reprezentate de peste 300 de sportivi cu dizabilități, pentru a descoperi o altă față a judoului: competiția! În Shiai, sportivii și-au testat tehnica deprinsă prin antrenamentele de judo, însă, în primul rând, au fost încurajați să fie ei înșiși, să se bucure de mișcare și de joc, să se împrietenească unii cu alții și să trăiască la maximum povestea construită pe saltea, prin judo, prin care fiecare sportiv a devenit erou al propriei povești, fiind încurajat și ghidat să-și utilizeze imaginația și creativitatea pentru a executa procedeele competiționale. Judoul Special Needs, dezvoltat și promovat intens la nivel internațional de Tycho van der Werff încă din anul 2000, drep drept scopt incluziunea în judo a persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea lor spre a deveni sportivi autonomi, încrezători în forțele proprii, capabili chiar de a concura în competițiile de masă.

Echipa CS Bronx Powerlifting Club Bacău, pregătită de antrenorii Daniel Zodian și Laszlo Balzs, a reușit să obțină două medalii: Nicoleta Oprea, o medalie de aur la categoria de seniori gr. 1, 57 kg, Denisa Oprea, o medalie de bronz la categoria de seniori gr. 1, 48 kg, precum și un loc V la categoria de seniori gr. 1, 57 kg, câștigat de sportiva Mărioara Adochiței, sporind nu doar palmaresul clubului, ci și al țării pe care fetele au reprezentat-o cu curaj, respect, modestie, prietenie, onoare, sinceritate, autocontrol și politețe.

Pentru participare, CS Bronx Powerlifting Club Bacău a primit sprijinul Federației Române de Judo. Sponsori oficiali ai clubului au fost și Decathlon Bacău, care a oferit sportivilor și antrenorilor seturi complete de echipamente personalizate, precum și ColorEscu, care a pregătit echipei un set competițional autentic românesc, original și reprezentativ pentru România.

„Mulțumim Special Needs Judo Foundation, Federației Române de Judo, Decathlon Bacău și ColorEscu, datorită cărora am putut participa la Special Needs World Judo Games. Dincolo de competiție, unde fetele au dat tot ce au avut mai bun și, drept dovadă, s-au întors acasă cu două medalii, am reușit să cunoaștem oameni mari ai judoului care, prin ceea ce fac, ne motivează să dăm mai mult pentru ca România să devină un spațiu mult mai incluziv, mai tolerant și mai ofertant pentru copiii și tinerii diferiți, atipici, cu dizabilități sau vulnerabilități sociale, care, prin judo, își pot găsi propria voce, curajul și bucuria de a fi ei înșiși, dar și un context susținut prin care să se dezvolte pe plan fizic, psihic, personal și social” , a declart Daniel Zodian, antrenor CS Bronx Powerlifting Club Bacău.