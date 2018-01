Aerostar a învins Pașcaniul cu 4-1 în primul test al anului. Noile achiziții Florin Istrate și Adi Hurdubei și-au trecut numele pe lista marcatorilor încă de la debut Prima săptămână de antrenamente s-a încheiat cu un amical pentru divizionara C băcăuană Aerostar. Sâmbătă, lidera campionatului s-a impus cu 4-1 în fața colegei din Seria I, CSM Pașcani. Starea terenului- suprafața de joc de pe „Letea” fiind acoperită cu zăpadă- și-a pus amprenta pe calitatea jocului, care a avut două reprize a câte 50 de minute, dar nu a pus frână apetitului ofensiv al „aviatorilor”. Nou veniții Florin Istrate și Adrian Hurdubei (autorul unei „duble”) și-au trecut numele pe lista marcatorilor încă de la debut, cel de-al patrulea gol al Aerostarului fiind realizat de Artenie. „Am ținut să disputăm acest amical pentru a-i putea vedea la lucru pe jucătorii sosiți în această iarnă. Și Roșca, și Istrate, și Căinari, și Hurdubei s-au comportat bine”, a subliniat antrenorul Cristi Popovici. Contra Pașcaniului, tehnicianul a utilizat două formule diferite de echipă. Aerostar a început jocul cu garnitura: Popescu (’33 Albescu)- B. Ardei, Mihălăchioae, Mihăeș, Oanea- Roșca, Chirilă, Fl. Istrate, Căinari- A. Pavel, Vraciu. În partea secundă au jucat pentru băcăuani: Albescu (’66 Hărăguță)- Honea, Belecciu, Ichim, Tilibașa (’70 C. Ardei)- Buciuman, Strat, Sahru, Artenie, Hurdubei, Enea. Miercuri, 31 ianuarie, Aerostar va intra într-un cantonament la baza proprie, stagiul de pregătire încheiindu-se pe 9 februarie, atunci când „aviatorii” vor susține un nou amical, în deplasare, cu Știința Miroslava. 11 SHARES Share Tweet

