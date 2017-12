Grație sponsorizărilor de la Dedeman și Agricola, echipa de volei feminin a Științei a reușit să asigure co-finanțarea proiectului aprobat de municipalitate în baza Legii 350/ 2005 Moș Crăciun a venit și la echipa de volei feminin a Științei Bacău. Și a fost generos! Moșul a adus grupării conduse de Florin Grapă nu mai puțin de 800.000 lei. Altfel spus, suma necesară pentru ca Fundația Pro Știința să asigure co-finanțarea proiectului în valoare de 1.000.000 lei aprobat de municipalitate în baza Legii 350/ 2005 și intitulat „Participarea echipei feminine de volei Știința în competițiile naționale și internaționale”. „Pentru a încheia proiectul cu Primăria aveam nevoie de 800.000 lei. Cu sprijinul sponsorilor noștri Dedeman și Agricola, cărora vreau să le mulțumesc și pe această cale, dar și cu ajutorul unor prieteni care îmi sunt întotdeauna alături, am reușit să facem rost de acești bani”, a declarat antrenorul Științei Florin Grapă. În aceste condiții, gruparea băcăuană a încheiat anul având drepturile financiare la zi. „Într-adevăr, fetele sunt cu banii la zi. Au fost achitate drepturile inclusiv pe luna decembrie. Să vedem acum ce va fi în 2018”, a mai spus Grapă. Până se vor limpezi apele din punct de vedere financiar în 2018, să spunem că, în plan sportiv, noul an va începe în forță pentru Știința. Pe 9 ianuarie este returul cu Azerrail Baku din „șaisprezecimile” Cupei Challenge. Iar pe 13 ianuarie se reia campionatul Diviziei A1. Ca atare, Rogojinaru și compania nu au parte de vacanță. Se antrenează și pe 31 decembrie, de la ora 10.00, si pe 1 ianuarie, de la ora 16.00. „Asta este situația. Ne așteaptă meciuri grele si nu ne permitem timpi morți. Tragem tare”, a precizat Florin Grapă, care vizează o calificare de aur în „optimile” Cupei Challenge și revenirea pe podiumul Diviziei A1. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.