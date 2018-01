Ca în fiecare an, seria reuniunilor atletice băcăuane este deschisă de „Cupa Bistriței”. Ajunsă la cea de-a 33-a ediție, competiția organizată de Direcția Județeană pentru Sport Bacău și Asociația Județeană de Atletism va avea loc la finalul acestei săptămâni, în Sala de Atletism. Prima probă a programului zilei de sâmbătă este săritura cu prăjina, care va începe la ora 13.00. Confruntările primei zile se vor încheia în jurul orei 18.00, cu seriile contra-timp ale ștafetei feminine de 4×200 metri. Duminică, întrecerile vor începe dimineață, la ora 9.30, cu seriile de 60 m garduri și se vor termina la orele 13.00, atunci când se vor cunoaște câștigătoarele seriilor de ștafetă feminină 4×400 metri. Concomitent cu întrecerile „Cupei Bistriței” găzduite de Bacău, la București va avea loc prima etapă a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Juniori 1. Etapa a doua a Naționalelor se va desfășura weekend-ul următor, în Bacău, odată cu finala Campionatului Național Universitar. 1 SHARES Share Tweet

