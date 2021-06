Lotul „tricolor” s-a clasat pe locul 11, cu 207 puncte, 35 mai puțin decât Belgia, care a ocupat poziția a zecea, prima de deasupra liniei. Atleții băcăuani prezenți la Cluj au avut rezultate bune, Bianca Ghelber (SCM Bacău) câștigând proba de aruncare a ciocanului, Adelina Panaet (CS Știința) clasându-se a doua la 3000 m obstacole, în timp ce Alex Soare (CS Știința/ CSM Bacău) a fost al patrulea la 5.000 m

„Avem șanse mici de a evita retrogradarea. Chiar dacă suntem țară organizatoare, va fi foarte greu să urcăm mai sus de locul 11. Mi-aș dori să mă înșel, dar experiența îmi spune că vom retrograda din Liga I”. Previziunile, venite la pachet cu temerile, s-au adeverit. Consilierul tehnic al CSM Onești, Dorin Arădăvoaicei a văzut corect: reprezentativa României a retrogradat în Liga a II-a la atletism în urma Campionatului European pe Echipe desfășurat weekend-ul trecut, la Cluj. Pentru a rămâne în cel de-al doilea eșalon valoric al atletismului continental, „tricolorii” ar fi trebuit să evite ultimele două locuri. Nu au reușit. România s-a clasat a 11-a, cu 207 puncte și a retrogradat, alături de codașa Estonia (157 puncte) în Liga a II-a. 35 de puncte: atât a despărțit România de locul al zecelea, primul de deasupra liniei, ocupat de Belgia.

Primele două locuri au fost ocupate de Cehia (320,50 puncte) și Belarus (315 puncte), care au promovat în Superliga Europei. În lotul tricolor ce a concurat la Cluj s-au regăsit și opt atleți legitimați la cluburile din județul Bacău. În linii mari, prestația lor a fost una bună, peste nivelul general. România a avut doar trei câștigători de probe la această ediție a Campionatului European pe Echipe. Iar una dintre victorii a purtat amprenta Bacăului. Astfel, Bianca Ghelber (SCM Bacău) a reușit să aducă maximum de puncte României, 12, în calitate de câștigătoare a probei feminine de aruncare a ciocanului. Eleva Mihaelei Melinte s-a impus cu o aruncare de 71.19 m, urcând pe primul loc al podiumului, la fel ca și aruncătorul de disc Alin Firfirică (62.38 m) și săritoarea în lungime Florentina Iușco (6.55 m).

„A fost bine, dar putea fi și mai bine în planul rezultatului. Am tot sperat să arunc înspre 73 de metri. La un moment dat, mi-am făcut și cruce când am văzut că nu-mi iese, dar, până la urmă a fost OK”, a declarat Bianca Ghelber, aflată, momentan, pe locul 25 în topul mondial, ranking ce-i dă speranțe pentru prezența la Jocurile Olimpice din această vară, de la Tokyo. Un alt aruncător al SCM Bacău, Mihăiță Micu s-a poziționat al șaselea la ciocan în concursul de sâmbătă. „Există măhnirea provocată de această retrogradare, trebuie să o recunoaștem. Plecăm de la Cluj puțin supărați din cauza situației generale, dar cu satisfacția că, în plan individual, noi ne-am făcut treaba. Și Bia, și Micu au aruncat bine. Per total, consider că Bacăul și-a făcut datoria”, a concluzionat antrenoarea SCM Bacău, Mihaela Melinte.

Faptul că Bacăul și-a făcut datoria este întărit și de evoluția Adelinei Panaet. Sportiva antrenată de Cristina Alexe la Știința Bacău s-a clasat a doua în proba de 3000 m obstacole, cu timpul de 9:41.68 min., adiționând astfel 11 puncte în contul României. Aproape de podium a fost și celălalt atlet al Cristinei Alexe prezent în concurs, Alex Nicolae Soare. Sportivul cu dublă legitimnare CS Știința/ CSM Bacău a ocupat locul 4 la 5000m, cu 13: 56.89. „Adelina Panaet a avut o prestație foarte bună. La fel și Alex Soare. Nu știu dacă la Alex se putea mai mult; a dus toată cursa singur”, a punctat antrenoarea Cristina Alexe, care a găsit și explicații pentru retrogradarea României în cel de-al treilea eșaon valoric:

„A fost o presiune foarte mare. Nu a fost o presiune creată de cineva anume, ci indusă de faptul că eram țară organizatoare și, totodată, de faptul că eram creditați cu șanse înjumătățite de salvare. S-a ajuns astfel la o supra-încărcare. Au mai fost și absențele- numeroase și importante- din lotul României. În felul acesta, s-a produs un schimb de generații. Au debutat mulți tineri într-un concurs în care și seniorii fac față cu greu. Trebuie spus, însă, că abordarea pe care au avut-o tinerii noștri atleți s-a dovedit foarte curajoasă, iar acest lucru constituie un câștig pe viitor. Cred că peste doi ani vom putea reveni în Liga I”.

Până la următoarea ediție a Campionatelor Europene pe Echipe, o parte dintre atleții români atacă Balcaniada programată la finalul acestei săptămâni, la Belgrad. Fiind ultima cale de acces către Tokyo (lista înscrierilor pentru Jocurile Olimpice din Japonia va fi definitivată păe 29 iunie), competiția din capitala Serbiei se anunță una foarte importantă. Inclusiv pentru Bianca Ghelber, Adelina Panaet și Alex Soare.