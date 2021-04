Milioane de mașini circulă pe străzile de la noi, fără a fi asigurate obligatoriu, cu polițe RCA. O treime dintre mașini nu au polițe RCA valide. Într-un singur an, pe străzile din județ, aproape 500 de șoferi au fost găsiți fără asigurare la mașini.

Nu vorbim neapărat despre acele mașini abandonate de proprietari pe marginea străzilor sau în parcările din fața blocului. Luăm în discuție în special acele autovehicule înmatriculate care sunt folosite de proprietari pentru a circula pe drumurile publice, dar care nu poseda o poliță RCA validă. Un risc enorm pentru orice șofer sau pieton care ar fi implicat, ca parte vătămată, într-un eveniment rutier.

Tupeu de borfaș

Potrivit borkerilor de asigurare, practica este una „obișnuită” printre clienții acestora.

„Nu putem ști exact, la virgulă, care este situația reală, dar noi observăm existența acestui obicei atunci când mai vin la noi, cu tupeu, după ce au avut un accident, ca să le facem RCA. Lucru imposibil, pentru că oricine poate vedea, în sistem, data exactă, inclusiv ora când a fost emisă polița. Or, nimeni nu se complică să se procopsească cu un dosar penal”, spune un broker de asigurări local.

Cert este că, în multe cazuri, proprietarii de mașini își fac polițe RCA doar pe perioada concediilor, când, de regulă folosesc mașina proprie pentru a se delpasa între localități. În restul anului, au la dispoziție fie un mijloc de transport în comun, fie un autoturism de serviciu. În alte situații se află și remorcile, asigurate sezonier, în funcție de nevoile de transport de marfă, dar și autovehiculele distruse și încă neradiate. În fine, cei mai mulți, se pare, sunt cei care se folosesc foarte puțin de mașină și nu consideră că este foarte util acest RCA. Acești inconștienți mizează pe faptul că polițiștii rutieri nu-i mai opresc în trafic, așa cum se întâmpla în anii din urmă, special pentru a verifica existența poliței RCA.

„Cred că oamenii, cel puțin acum, nu își mai fac polițe RCA, în primul rând, pentru că sunt foarte scumpe. Ca atare, circulă fără asigurare, la «plesneală», sperând să nu fie prinși. Un comportament ciudat, aș crede, pentru că valoarea amenzii pe care o poate primi pentru lipsa poliței RCA e dublă față de costul poliței. Cu banii pe care-i plătesc pe amendă ar putea încheia poliță doi ani, la rând, cel puțin”, spun brokerii de asigurări locali.

Tot mai mulți inconștienți, pe străzile din județ

Din datele Autorității de Supraveghere Financiară, reiese că, anul trecut, valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru polițele RCA a fost de aproximativ 3,97 miliarde de lei, cu circa 5% mai mari decât cele din anul 2019. În plus, în 2020, prima medie a scăzut cu aproximativ 2%, ajungând la 628 lei, iar dauna medie a crescut cu 7%, atingând nivelul de 9.005 lei. În schimb, de la an la an, crește numărul șoferilor depistați de polițiști, în trafic, circulând fără a deține o asigurare de răspundere civilă auto RCA. Astfel, potrivit datelor oferite de Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, în 2020, nu mai puțin de 447 de conducători auto au fost identificați că circulau fără a avea mașinile asigurate obligatoriu. În plus, numai în primele trei luni din acest an, au fost aplicate 116 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Legislația în domeniu prevede că toate mașinile aflate în circulație trebuie să fie asigurate în baza unei polițe RCA. În caz contrar, proprietarii riscă amendă de 1.000 – 2.000 lei, sancțiunile fiin însoțite de reținerea certificatului de înmatriculare.