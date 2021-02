Deținătorii de terenuri care nu combat ambrozia crescută pe proprietățile lor vor fi aspru sancționați de autorități.

Astfel, potrivit unui normativ recent adoptat de guvernanți, prin care se modifică legislația din prezent în domeniul combaterii buruienii ambrozia, amenzile au fost majorate de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice care nu au acționat pentru distrugerea acestei plante.

În plus, noul normativ va permite autorităților publice locale, poliției locale sau comisarilor Gărzii de Mediu să verifice terenurile infestate cu ambrozie. La rândul lor, aceștia vor fi verificați de către o comisie stabilită prin Ordin al Prefectului, care are competența de a sancționa nerespectarea dispozițiilor legale. Noul normativ va prelungi perioada privind al doilea control asupra terenurilor infestate, în intervalul 6 iulie – 31 octombrie, al fiecărui an. Potrivit legii, proprietarii de terenuri sunt obligați să distrugă buruiana, prin smulgerea, urmată de arderea plantei sau erbicidarea. Ambrozia sau pelinița are prostul renume că provoacă alergii severe celor care se știu, în general, sensibili la polen. Bolnavii de astm pot ajunge la şoc anafilactic sau sufocare, din cauza polenului eliberat de ambrozie. În prezent, există un pseudo-vaccin, destul de costisitor, dar care nu a dat rezultate prea bune. Un astfel de episod, ajuns la nivelul de epidemie, s-a finalizat tragic, cu numeroase decese, în Australia.