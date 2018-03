Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, în parteneriat cu Asociația „Accentul Circumflex” Bacău, a marcat Ziua Francofoniei într-un mod diferit în comparație cu anii precedenți. Invitatul special al activității a fost Aurélien Amigues, atașatul cu cooperarea educativă la Ambasada Franței și lector de limba franceză. În prima parte a întâlnirii, după o vizită a liceului, Aurélien Amigues a prezentat elevilor o expunere interactivă despre țările francofone și locul pe care limba franceză îl ocupă pe cele 5 continente unde se vorbește. A impresionat faptul că, deși se află în România doar de un an și 5 luni, invitatul a ales să vorbească în prezentarea sa inclusiv în limba română și a făcut-o foarte bine. A urmat apoi un dialog viu între elevi și invitat, în limba franceză, de data aceasta, s-a discutat și despre importanța certificatului de limbă franceză DELF/DALF, iar motivele pentru care trebuie să învețe franceza a trezit din nou interesul elevilor, o parte dintre ei pregătind deja acest examen, mai ales că acest certificat e valabil toată viața și pe orice continent, Colegiul „Alecsandri” fiind și centru de pregătire a acestui examen.

Curs de formare și pentru profesori

Și profesorii de franceză din județ au fost invitați la un curs de formare continuă cu tema „Importanța jocului la ora de franceză ca limbă străină”, susținut tot de invitatul francez, Aurélien Amigues. Și aceștia au apreciat noile metode și bogația materialelor puse la dispoziție.

„Nu este prima mea vizită în județul Bacău, este a doua și, cu siguranță, vor urma și altele. Dar Colegiul Național «Vasile Alecsandri» este prima unitate școlară pe care am vizitat-o la Bacău. Am discutat cu elevii liceului, cu profesorii din județ și am apreciat foarte mult calitatea primirii, interesul manifestat de către profesori în a-și multiplica metodele interactive de predare. După vizita în liceu, dezbaterile cu elevii și cursul cu profesorii de franceză, consider atmosfera de aici foarte agreabilă și țin să-i mulțumesc doamnei Angela Sterpu pentru invitație”, a declarat la finalul întâlnirii Aurélien Amigues.

„Anul acesta am ținut să marcăm Zilele Francofoniei într-un mod cât mai interesant pentru elevii noștri, dar și pentru profesorii de franceză. Ne-am simțit foarte onorați să primim vizita oaspetelui francez! Elevii au avut un dialog interesant cu domnul Amigues, iar cursul cu profesorii a captivat întreaga audiență. Și acesta este doar un început”, ne-a precizat și prof. de limba franceză Angela Sterpu, cadru didactic la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și președinta Asociației „Accentul Circumflex” .

Cei interesați de obținerea certificatului DELF/DALF pot obține informații pe site-ul Institutului Francez. Sunt trei sesiuni de examene pe an.