Atacă borna 40!

Cu 38 de medalii internaționale la activ- record în lupte- antrenorul SCM Bacău, Ion Butucaru speră ca în 2023 să „rotunjească” cifra

Federația Română de Lupte i-a oferit, la finalul anului trecut, titlul de „Antrenor-Legendă”. Și i-a „îmbogățit”, dintr-o eroare, palmaresul: de la 38 de medalii internaționale la 39. Așa se întâmplă când… ajungi să pierzi șirul succeselor. Cel mai titrat antrenor de lupte din România, Ioan Butucaru (SCM Bacău) nu a pierdut însă nici șirul succeselor și nici legătura cu adevărul istoric: „În cariera mea figurează 38 și nu 39 de medalii internaționale. Eu sper însă ca anul acesta să-mi trec în palmares și medalia cu numărul 39. Ba îmi doresc să atac și borna 40”. Această bornă va fi atacată alături de Denis Mihai (20 de ani), cel care a completat o listă lungă cu luptători pe care Ioan Butucaru i-a pregătit și format și care au devenit, de-a lungul anilor, medaliați la Mondiale și Europene: Valentin Rebegea, Victor Rebegea, Florin Gavrilă, Cătălin Matache, Alexandru Botez, Irinel Botez, Nicu Ojog, Denis Mihai, Alin Dosoftei, Vasile Cojoc și, last but not least, campionul european de seniori din 2007, Eusebiu Diaconu. În 2022, Denis Mihai s-a laureat vice-campion mondial și vice-campion european la U20 și medaliat cu bronz la U23, toate reușitele fiind obținute în limitele categoriei de greutate 55 kg. Anul acesta, Denis va participa la Mondiale și Europene atât la U20 (se află în ultimul său an de juniorat), cât și la U23 și la Seniori. „Botezul” competițional va avea loc acasă, la București, cu prilejul Campionatelor Europene Under 23 de la București. „Ar fi minunat să începem cu dreptul. Altfel spus, cu o medalie”, a precizat Ioan Butucaru, care a dezvăluit și unul dintre atuurile elevului său: „Înainte, îmi doream eu mai mult decât el. Acum, este invers, iar asta mă bucură nespus”. O altă provocare pentru anul în curs ar fi și schimbarea categoriei de greutate. Mai exact, trecerea de la 55 kg la 60, în vederea Olimpiadei de la Paris. „Dacă se va întîmpla să urce în greutate, asta va fi mai pe la finalul anului. Cel mai important este însă că, în Germania, Denis a reușit deja victorii la o categorie de greutate superioară, una fiind, cu scorul de 9-4, împotriva campionului Ungariei”, a subliniat Ioan Butucaru.