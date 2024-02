Asul, porumbelul campion de la Buhuși

De la hobby-urile unor oameni, am ajuns la niște cifre impresionante. Sunt oameni care iubesc porumbeii, de toate felurile, și obțin rezultate mai mult decât interesante cu ei. Nu vom vorbi astăzi despre porumbeii de spectacol, să le spun generic așa, ci de porumbeii care performează în curse pe distanțe considerabile.

Cristi Pristavu este din Buhuși și de când a deschis ochii pe lumea asta a văzut…porumbei. Tatăl lui era mare iubitor și crescător de porumbei și chiar a participat la câteva concursuri. Părintele lui Cristi s-a înscris încă din 1967 într-o federație de profil, iar această pasiune a transmis-o celor doi fii: Cristi și Lucian. Dar să revenim momentan la Asul, cel mai bun porumbel al familei Pristavu în prezent. Acesta a participat la trei etape de maraton pe distanțe de 930, 960 și 1080 de kilometri. Mai exact, la startul unei curse cu punctul de plecare Vilnius – Lituania, și-au luat zborul 20.500 de porumbei de la crescători din județele Botoșani, Suceava, Bacău, Neamț, Iași și Vaslui. Startul a fost dat la ora 5.00 a.m., ora României, iar Asul a ajuns acasă la Buhuși la ora 19.30.

Pentru cei care nu cunosc fenomenul, situație în care sunt și eu, Cristi Pristavu ne-a povestit cum deține un ceas cu senzori acasă iar pormubelul are un senzor atașat la un picior. În momentul în care prumbelul este la start, senzorul este activat și este înregistrat exact momentul plecării, la fel procedându-se la sosire. Asul deține mai multe titluri: locul I județean, locul I provincial și locul I național în diverse întreceri, cu mențiunea că, anul trecut au participat peste un milion de porumbei la concursuri. E vorba de mai multe concursuri, mai multe etape, în urma cărora se stabilesc clasamente, pe porumbei și pe crescători.

140 de porumbei voiajori

Cristi Pristavu este membru al clubului 4/2 Buhuși, înscris ca membru în Asociația Columbofilă Bacovia Bacău, asociație care numără 200 de membri. Cum sună interesant, am cerut câteva explicații: „Prima dată când s-au făcut cluburile, s-au numerotat pe județe. Așa că județului Bacău i-a revenit numărul 4 iar primul club înființat s-a chemat 4/1 Bacău. Al doilea club din județ a fost al nostru, la Buhuși, și s-a numit 4/2. Apoi a fost Moineștiul – 4/3 și tot așa… Tatăl meu, Vasile Pristavu, s-a înscris din 1967, și a mai avut clasări bune în anii de dinainte de 1989. De la el am această pasiune…”.

Cu toate acestea, lui Cristi nu i-a plăcut chiar de la început. La porumbei era de muncă. Dar cu timpul i-a îndrăgit iar acum deține în jur de 140 de porumbei voiajori cu care participă în concursuri. Dar nu e chiar atât de simplu, pe cât pare la prima vedere. Și asta pentru că, așa cum este în orice sport, este nevoie de antrenamente: „Cum îi antrenez? La fel ca la concurs. Vine mașina, îi îmbarcăm la Buhuși, pleacă la… Siret să spunem. Le dă drumu a doua zi la Siret și vin acasă”, a povestit Cristi Pristavu care a explicat că porumbeii au un sistem foarte bun de orientare și că de fiecare dată nimeresc drumul către casă. Mai sunt și cazuri când se rătăcesc… situații în care se amestecă cu alți porumbei sau se aciuează pe la alți crescători.

„Și pe la mine mai vin porumbei rătăciți, dar nu-i primesc. E posibil să aibă boli sau cine mai știe ce. Așa că nu mă risc”, mai spune Pristavu. Dacă la început de an pleacă la curse cu 60-70 de porumbei, până la final de an cam 50% se pierd. „Trebuie să fiu foarte atent cu ei, mai ales iarna acum, pentru că am început să le fac și tratamente, care ajung undeva la 500 de lei. Tratamente și vaccin, neapărat. Vaccinarea o fac eu, că la medic mă costă cam mult. După vaccinare încep să îi bag la împerecheat”, a mai spus crescătorul de porumbei de la Buhuși.

15.000 de euro un porumbel

Există mai multe linii de porumbei, de maraton, de viteză. Iar cunoscătorii îi urmăresc și încearcă să-i achiziționeze pe cei mai buni. „De exemplu…aud că cineva a avut un porumbel cu care s-a clasat pe locul 1. Mă duc la el și cumpăr un fiu de locul 1”, a explicat Cristi Pristavu care achiziționează anual porumbei. A vrut să ofere 1000 de euro pentru un astfel de porumbel de la un crescător de la Suceava dar a fost refuzat, păsările ajungând la o licitație unde s-au dat și cu 15.000 de euro. Dar se pare că așa a fost dintotdeauna.

Cristi Pristavu ne-a povestit cum tatăl său, pe vremea de dinainte de 89, s-a dus și a cumpărat niște porumbei de la cineva de la Reghin, porumbei de curse aduși din import pe care a plătit atunci cam 6 – 7 mii de lei. În clubul de la Buhuși sunt 30 de crescători și toți se ocupă numai de porumbei voiajori. Chiar și în aceste condiții, sport fiind, există o concurență între ei, dar este o concurență amicală, cu toții fiind prieteni uniți de același hobby.

Pentru anul 2024, Cristi Pristavu are deja programate pentru porumbeii lui 17 competiții naționale și internaționale (în Polonia, Estonia și Lituania), majoritate fiind curse de maraton și extramaraton. „Dacă cineva va vrea să se ocupe de porumbei, eu l-aș sfătui să achiziționeze porumbei de la crescători mari. Cu ceva cheltuială și cu răbdare ar avea șanse în competițiile de gen”, a precizat cescătorul de porumbei din Buhuși. Cristi Pristavu este pompier de meserie și activează ca servant la SVSU Buhuși.

„De 28 de ani sunt în această meserie. Am terminat armata în 1995, care am făcut-o la Pompieri la Piatra Neamț, iar un an mai târziu m-am angajat aici. Am dat examen întâi la Stofe Buhuși dar nu l-am luat, că cineva mi-a sugerat că trebuie să dau ceva. Și n-am dat. Apoi s-au ivit patru posturi la serviciul Primăriei. Doar eu am fost cu armată la Pompieri și asta a contat. Am avut multe intervenții, ultimul foc la care am fost a avut loc în urmă cu vreo câteva zile…, dar am avut de-a lungul timpului multe alte situații”.