AstroCrew Bacău – Până la cer si mai departe, ediția a III-a

22 iunie a marcat un moment deosebit pentru iubitorii de astronomie din județul Bacău, dar și pentru cei curajoși și dornici de noi provocări. Echipa AstroCrew Bacău, împreună cu ROSPIN (Romanian Space Initiative), cu sprijinul Primăriei Măgura, a reușit să împărtășească magia cerului plin de stele într-un loc lipsit de ’poluare luminoasă’. Aproximativ 200 de participanți, plini de curiozitate s-au arătat dornici să exploreze tainele corpurilor cerești, iar rachetele pe bază de apă au amplificat entuziasmul celor mici.

“Turnul de control” AstroCrew, constituit din Ema Popa și Ștefania Solomon, Teodor Grosu și Alexandra Murariu a făcut posibilă desfășurarea evenimentului, motivați de dragostea lor profundă pentru acest domeniu fascinant: astrononia.

Contribuția “cadeților” AstroCrew din acest an, care au absolvit cu succes cursul ”INTRO” AstroCrew, a adus un plus de valoare activităților desfășurate în satul Măgura. Darius Roca, Iulia Pântea, Luca Pîrjol Năstase, Ana Alexandrescu, Miruna Enache, Andreea Negruț, Alessya Lișman, Cristiana Bouaru, Luca Vartolomei, Adriana Bejan și Elena Buzila au primit și au întreținut invitații pe parcursul activităților, au creat și au lansat rachetele și voia-bună AstroCrew.

Ema Popa a mărturisit că “AstroCrew este proiectul nostru de suflet, ce ne-a ajutat sa ne creștem entuziasmul pentru astronomie la cote maxime, creând in Bacău, pentru prima data, o comunitate ce împărtașește această pasiune. Am adunat în palmares până la acest moment premii la olimpiada de Astronomie și Astrofizică, dar și la alte concursuri de profil, precum ROSPIN School, sau AstroPi, unde clubul a fost reprezentat anul acesta cu două echipaje, care au ajuns în etapa finală”. Teodor Grosu împărtășește același sentiment, subliniind: “Clubul s-a născut din pasiunea deja existentă pentru astronomie și astfel de evenimente sunt printre cele mai frumoase forme prin care o putem împărtăși cu alți oameni.” Iar Ștefania Solomon a spus: “AstroCrew mi-a deschis multe uși și mi-a oferit perspective noi. Am realizat că astronomia nu este doar o pasiune, ci poți să-ți clădești un viitor pe baza ei, a astrofizicii și a tuturor domeniilor din ecosistemul spațial.”

Evenimentul “Pana la cer si ma departe” s-a desfășurat în două părți distincte: o prezentare despre rachete, urmată de lansarea unor rachetomodele cu apă și observații astronomice cu telescopul, respectiv cu ochiul liber, îmbinată cu un workshop dedicat harții astronomice.

Echipa AstroCrew a prezentat structura și componentele rachetelor, oferind și o scurtă descriere a trei dintre cele mai cunoscute: Falcon 9, Falcon Heavy și Saturn V. Atracția serii a fost, fără îndoială, lansarea rachetomodelelor pe bază de apă, ce i-a captivat atât pe cei mici, cât și pe adulți. Unul dintre participanți a mărturisit entuziasmat: “Am citit anunțul pe Facebook și, când am văzut că acolo sunt tineri cu potențial, am simțit că trebuie să mă alătur și să văd ce lucruri frumoase fac. Mă bucur foarte mult că am venit!”

A doua parte a serii a fost dedicată observaților cerului de vară, împodobit de Lună și de planeta Venus. Cele două corpuri cerești au putut fi admirate în detaliu, prin intermediul a două telescoape performante, care au deschis o fereastră către câteva constelații, printre care Cygnus și Corona Borealis. Participanții au primit hărți stelare, pe care le-au completat în timpul prezentării.

Pasiunea tuturor participanților a creat amintiri de neuitat, dar printre cele mai importante aspecte ale întregii activități s-au evidențiat relațiile de prietenie care au înflorit în atmosfera înstelată a cerului.

Eforturile și pasiunea pentru domeniul spațial ale AstroCrew s-au reflectat în entuziasmul răspândit printre “astronomii” amatori, mici și mari prezenți la eveniment, inspirându-i să aspire către cer și chiar mai departe.

Luca Pîrjol-Năstase, cadet AstroCrew, elev clasa a X-a, Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu” Bacău

Iulia-Elena Pântea, cadet AstroCrew, clasa a X-a, Colegiul Național “Ferdinand I” Bacău