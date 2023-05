Apium Resort, relaxare ca în filme la doi pași de casă

În urmă cu doar câteva zile a avut loc deschiderea Apium Resort, un loc în mijlocul naturii, la poalele pădurii cu aer curat și la doar doi pași de Bacău. Mai exact la 15 kilometri de centrul Bacăului.

Aflat în satul Luncani, comuna Mărgineni, Apium Resort a devenit realitate datorită dorinței de dezvoltare a Iulianei și a lui Lucian Petrunjel, deținătorii mai cunoscutelor Apium Food și Apium Wood. Locația surprinde încă de la intrare, aranjată cu finețe și bun gust și care îți sugerează din prima că intri într-o lume ce îți va merge la suflet. Totul e verde și asortat cu pietricele albe… Alei bine conturate ce te conduc fie spre clădirea principală, fie spre zona de relaxare în aer liber până spre accesul în pădure. Sigur, toate detaliile ne-au fost oferite de Iuliana Petrunjel, și pentru că totul a fost ca o poveste, nu ca un interviu, vom reda întocmai.

„Ideea Apium Resort mi-a venit în anul 2020, chiar înainte să se închidă tot. Atunci, în martie, când a fost ziua mea de naștere, pentru că tot făceam o vârstă…rotundă, m-am gândit să închiriez o casă de vacanță, undeva la 150 de kilometri de Bacău. Când am ajuns acolo, cu un grup de prieteni, eram cinci familii, m-am gândit că pentru ce am străbătut atâta distanță? Era un loc ok, cu foșor, ciubăr, locuri de cazare…dar nu era ceva extraordinar. La două zile de la întoarcere m-am tot gândit…de ce n-aș putea să fac eu lucrul ăsta în Bacău? Știu că mai sunt locuri de acest gen în Bacău, dar am zis să îl fac la alt nivel. Și atunci a fost sclipirea…

1 de 5

După un an, pe timp de pandemie, timp în care mie mi-a mers foarte bine pentru că noi am fost pe livrări cu Apium Food, am zis să mă interesez de credite la bănci. Am găsit sursa, am fost eligibilă și apoi am început să caut un loc în care să pot construi ceea ce am visat, deși intenția mea era să iau ceva în zona Mărgineni pentru că aici am copilărit și aici am considerat că trebuie să ridic zona, să investesc. Căutam împreună cu Lucian, soțul meu, și ne plimbam mai spre Valea Budului, spre Podiș… iar ideal ar fi fost, din punctul nostru de vedere, în Luncani. Ne-am confruntat cu problema utilităților. Am găsit zone frumoase, dar nu aveai curent, nu aveai apă, nu aveai gaz, ceea ce ar fi însemnat cheltuieli de investiții mult mai mari. Apoi am găsit un anunț al unei agenții imobiliare și am mers să vedem, locația. Cum am ajuns acolo, mi-a plăcut… am simțit ceva. Și ne-am apucat de treabă…

În momentul în care vrei să deschizi o casă de vacanță publicului larg, trebuie să oferi condiții mai bune decât are omul acasă. I-am dat numele de Resort pentru că vrem să continuăm proiectul. Vrem să punem un ciubăr, vrem să punem o saună, chiar două, vrem să facem o zonă de relaxare închisă cu vedere spre pădure. Pentru ca Apium Resort să ajungă astăzi așa, am muncit foarte mult. Și ne-am implicat și noi, eu și soțul meu. Eu am zugrăvit, Lucian cu ușile… Într-adevăr, am avut și colaboratori extraordinar de faini. Pe partea de piatră, pe partea de acoperiș, la compartiment interior, pavele… În momentul când finalul e fericit, înseamnă că ai colaborat cu cine trebuie și s-a făcut treabă de calitate. Știm că denumirea de Apium Resort încă nu are, să spun așa, acoperire, și este posibil ca unii să spună că nu are legătură cu un resort. Dar eu vreau ca pe viitor să dezvolt și nu voiam ca pe viitor să schimb denumirea. Este un proiect în dezvoltare și urmează alte surprize. Vrem să facem un centru spa închis cu posibilitate de deschidere în funcție de anotimp. Ideea a fost a mea…

1 de 4

Având Apium Food, simțeam că țin pasul pe loc. Și atunci am zis, ca să pot fi alături de familie, să fiu alături de cei apropiați, nu vreau să mă întind la un proiect prea mare, astfel încât să îi pun pe toți în dificultate, să nu fiu nici soție, nici mamă, nici… Pentru că în momentul în care deschizi un salon de evenimente, cei care îl au, știu ce înseamnă ca implicare.

Și ca să pot să am viață personală am zis că trebuie să am un business conex la Apium Food, în același timp să îl pot administra eu, dar să fiu prezentă și în familie. Și când i-am povestit soțului meu de ideea asta, de casă de vacanță, m-a susținut foarte mult. A zis… dacă asta consideri, asta faci. El a fost singura persoană care m-a susținut de la început și în tot ce a fost aici. Au fost și voci care au vrut să mă descurajeze… ”

Acum la Apium Resort vă puteți bucura de 4 camere cu baie proprie, living de copii și living de adulți, terasă, fire cort (zonă foc de tabără), zona de ceaun-grătare. Capacitatea este de 4 familii, iar în cazul unui grup mai mare se pot folosi și canapelele extensibile din cele două living-uri. Cu alte cuvinte, Apium Resort este pe lângă o locație perfectă de relaxare cu prietenii ori familia și o destinație potrivită pentru conferințe ori teambuilding-uri. Aici pot fi organizate și onomastici ori alt gen de petreceri private. În ceea ce privește prețurile, acestea sunt gândite pe pachete, în funcție de suprafața dorită spre închiriere, dar și în funcție de timp. La fel, prețurile sunt diferite și dacă dorești să închiriezi în timpul săptămânii sau în weekend.

Totul se face pe contract de închiriere iar sumele de bani stipulate în contract vor fi virate direct în contul bancar. Iar cei care vor închiria, vor găsi la Apium Resort toate condițiile. Este foarte important și bine de știut că dacă vrei să vii să faci un grătar, ai toată libertatea. Dar dacă este organizat un alt gen de eveniment, cum ar fi … un botez, e musai să folosești serviciile de catering de la Apium Food. Și la fel de important este că petrecerile acceptate sunt doar cele de zi, din respect pentru vecinătate, muzica putând fi folosită doar până la ora 22.00.

Apium Resort

Str. Slatinei 58

Luncani, com Măgura

Site: apiumresort.ro

Facebook: Apium Resort

Mail: office@apiumresort.ro

Instagram: apiumresort