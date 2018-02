– interpretul de muzică populară și-a ras mustața pentru a se transforma în faimoasa artistă – aceasta a privit momentul cu mare haz din fața televizorului Interpretul Anton Achiței este prezent pe scena muzicală de mai bine de patruzeci de ani, iar de-a lungul carierei sale a compus peste 100 de cântece polulare. Inspirația l-a purtat prin toate regiunile țării și a reprezentat cu mândrie portul și cântecul popular românesc. Vineri seară acesta și-a făcut apariția pe scena spectacolului Românii au talent. Pentru a-i reuși în totalitate un moment memorabil a trebuit să facă mai multe sacrificii, iar faptul că și-a ras mustața a fost cel mai mare. Practic, acesta și-a propus să fie sosia cântăreței Irina Loghin și să interpreteze melodia ,,Fetelor mă ascultați” care a fost interpretată unu la unu cu originalul. Juriul a rămas plăcut surprins și l-au trimis cu patru de da în etapa următoare, trecând cu brio de preselecții. 126 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.