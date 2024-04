ANDREI ȘERBAN, PRIMAR. AUR PENTRU SLĂNIC MOLDOVA.

DRAGI SLĂNICENI,

Sunt ANDREI ȘERBAN și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea și încurajările acordate în privința revenirii mele în prim-planul vieții politice locale. Vă aduc la cunoștință faptul că VOI CANDIDA LA FUNCȚIA DE PRIMAR AL SLĂNICULUI, motivat de faptul că am o bogată experiență administrativă, că știu foarte bine care este potențialul Slănicului și, nu în ultimul rând, motivat de faptul că în ultimii opt ani slănicenii au fost mințiți, abandonați, ignorați și disprețuiți de către Baciu, cel care a promis că va transforma Slănicul într-o „Vale a prieteniei”.

Din păcate, comunitatea noastră a fost dezbinată și ținută sub teroare administrativă. Slănicenii au fost împărțiți în catolici și ortodocși, în „ai lui Șerban” și „ai lui Baciu”. „Fiul satului” încheie cele două mandate de primar cu un bilanț catastrofal pentru Slănic – zero proiecte, zero investiții, dezbinare și intoxicare publică! De aceea, SUNT MAI HOTĂRÂT CA NICIODATĂ SĂ REVIN LA CONDUCEREA ORAȘULUI MEU NATAL, având ca punct de plecare realizările atinse și munca depusă în cele 3 mandate de primar din perioada 2004-2016, când SLĂNICENII ȘI SLĂNICUL S-AU BUCURAT DE INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE, DE O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ PRIETENOASĂ, DESCHISĂ ȘI TRANSPARENTĂ.

Voi intra în această cursă electorală pentru toți cei care mă susțin și mi-au fost mereu alături, dar și pentru a schimba percepția eronată a celor care nu au rezonat cu modul meu de a face politică și pentru a le demonstra că le pot fi și lor un prieten și un partener adevărat!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

REALIZĂRI 2004-2016

ÎN CARTIERUL CIREȘOAIA

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE TRASNPORT RUTIER ȘI ILUMINAT PUBLIC

– REABILITARE DN. 12B SLĂNIC MOLDOVA-TG.OCNA – 2004;

– REABILITARE DRUM NAȚIONAL DN 12B SLĂNIC-MOLDOVA-TG. OCNA (în vara anului 2005 drumul a fost distrus în 4 locații, iar repararea acestuia nu a durat mai mult de 4 luni);

– BALASTARE STRĂZI CARTIER CIREȘOAIA;

– REABILITARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC;

– CONSTRUIRE 5 PODURI RUTIERE ȘI DOUĂ PUNȚI;

“ POD PUNCT SCURTU (POD MILITAR);

“ POD PUNCT CATANĂ;

“ POD RUTIER PE DN 12 B – BISERICA CATOLICĂ;

“ POD STR. BRADULUI;

“ POD PUNCT “GAVIOTA”;

“ PUNTE ȘCOALĂ CIREȘOAIA;

INVESTIȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SIGURANȚA CETĂȚENILOR, ÎN CAZ DE INUNDAȚII

– REABILITARE ALBIA RÂULUI SLĂNIC;

– CONSTRUIRE ZID SPRIJIN ZONĂ ALUNECARE TEREN PE DN 12 B – PUNCT STR. BRADULUI;

– DECOLMATĂRI ALUVIUNI AFLUENȚI PÂRÂU SLĂNIC;

– SISTEM DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI MANAGEMENT AL DEȘEURILOR, CU TAXARE REDUSĂ;

– CONSTRUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ;

INVESTIȚII ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE

– CONSTRUIRE ȘCOALĂ CIREȘOAIA;

– MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CIREȘOAIA;

– DOTARE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ CU ECHIPAMENTE IT;

– ÎMPREJMUIRE TEREN SPORT ȘCOALĂ CIREȘOAIA;

ACTIVITĂȚI ȘI INVESTIȚII PUBLICE CU CARACTER SOCIAL

– ALOCĂRI FINANCIARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI SPONSORIZĂRI BISERICĂ CIREȘOAIA;

– INSTALAȚIE SONORIZARE BISERICA CATOLICĂ;

ÎN CARTIERUL CERDAC

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE TRASNPORT RUTIER ȘI ILUMINAT PUBLIC

– REABILITARE DN. 12B SLĂNIC MOLDOVA-TG.OCNA – 2004;

– POD STR. LIBERTĂȚII (POD MILITAR);

– PUNTE PUNCT FORCOȘ;

– PUNTE STR. PĂCII (PUNTE MILITARĂ);

– PUNTE PUNCT PIPAȘ;

– PUNTE PUNCT BERNAD;

– BALASTARE DRUMURI ÎN CARTIERUL CERDAC;

– REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC;

INVESTIȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SIGURANȚA CETĂȚENILOR, ÎN CAZ DE INUNDAȚII

– REABILITARE ALBIA RÂULUI SLĂNIC;

– DECOLMATĂRI ALUVIUNI AFLUENȚI PÂRÂU SLĂNIC;

– SISTEM DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI MANAGEMENT AL DEȘEURILOR, CU TAXARE REDUSĂ;

– CONSTRUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ;

– CONSTRUIRE SERĂ FLORICOLĂ;

INVESTIȚII ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE

– REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ ȘI GRADINIȚĂ CERDAC;

– CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC;

ACTIVITĂȚI ȘI INVESTIȚII PUBLICE CU CARACTER SOCIAL

– ALOCĂRI FINANCIARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI SPONSORIZĂRI BISERICILE ORTODOXĂ ȘI CATOLICICĂ;

– ALOCARE TEREN CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ NOUĂ CERDAC;

– ALOCARE SUME PENTRU REABILITARE CURTE BISERICĂ ORTODOXĂ CERDAC;

– ALOCARE ȘI DONAȚII SUME PENTRU MĂNĂSTIREA „ȘTEFAN CEL MARE” – MUNTELE BOLOVANU;

– DONAȚIE AUTOVEHICUL DACIA LOGAN MĂNĂSTIREA „ȘTEFAN CEL MARE” – MUNTELE BOLOVANU;

– REABILITARE/MODERNIZARE ȘI DOTARE CASĂ CERDAC;

INV ESTIȚII ÎN SLĂNIC-MOLDOVA

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE TRASNPORT RUTIER ȘI ILUMINAT PUBLIC

– REABILITARE DN. 12B SLĂNIC MOLDOVA-TG.OCNA – 2004;

– ASFALTARE 5 KM DN. 12 B ZONA ARINIȘ – IZV. SF. SPIRIDON – 2015;

– BALASTARE STRĂZI SLĂNIC;

– MODERNIZARE STR. ȘTEFAN CEL MARE;

– REPARARE STRĂZI ZONA STAȚIUNE (ÎN ZONA EXECUTĂRII NOII CANALIZĂRI);

– ASFALTARE STR. N. BĂLCESCU (PIAȚĂ-PÂRTIE SCHI);

– CONSTRUIRE PARCĂRI DN. 12B, ZONA ALEEA CU CASTANI, AUTOGARĂ;

– CONSTRUIRE POD PĂLTINIȘ;

– CONSTRUIRE POD IZVOR 300 SCĂRI ȘI ZID SPRIJIN INTRARE IZVOARE APĂ MINERALĂ;

– REABILITARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC;

INVESTIȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SIGURANȚA CETĂȚENILOR, ÎN CAZ DE INUNDAȚII

– REABILITARE ALBIA RÂULUI SLĂNIC;

– DECOLMATĂRI ALUVIUNI AFLUENȚI PÂRÂU SLĂNIC;

– CONSTRUIRE REȚEA CANALIZARE ZONA STAȚIUNE (IZV. SF. SPIRIDON – COMPLEX CERDAC);

– CONSTRUIRE CONDUCTĂ NOUĂ ADUCȚIUNE APĂ POTABILĂ ZONA CASĂ DE APĂ-IZV. SF. SPIRIDON;

– SISTEM DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI MANAGEMENT AL DEȘEURILOR, CU TAXARE REDUSĂ;

– CONSTRUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ;

– REABILITARE PARC STR. ȘTEFAN CEL MARE;

– REABILITARE PARC STAȚIUNE;

– REABILITARE PEISAGISTICĂ ȘI MODERNIZARE ZONĂ IZVOARE CU APĂ MINERALĂ;

INVESTIȚII ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE

– REABILITARE/MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 3;

– REABILITARE/MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA MĂRUNȚICA;

– REABILITARE/MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA NR. 1 SLĂNIC MOLDOVA;

– CONSTRUIRE SALĂ SPORT ȘCOALA NR. 1 SLĂNIC MOLDOVA;

– 2 MICROBUZE ȘCOLARE PENTRU TRANSPORTUL GRATUIT AL ELEVILOR;

INVESTIȚII INFRASTRUCTURĂ DE TURISM, SPORT ȘI TINERET

– CONSTRUIRE PÂRTIE SCHI NEMIRA (25 LOCURI DE MUNCĂ);

– CONSTRUIRE 3 BLOCURI PENTRU TINERI (48 APARTAMENTE);

– CONSTRUIRE SALĂ SPORT 150 LOCURI;

INVESTIȚII PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SECTORULUI ADMINISTRATIV ȘI COMERCIAL

– CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE;

– CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ;

– CONSTRUIRE ZONĂ COMERȚ STRADAL – ALEEA CU CASTANI;

INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

– ÎNFIINȚARE/DOTARE ȘI MODERNIZARE SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ – 6 LOCURI DE MUNCĂ – achiziționare autospecială pompieri; dotare cu utilaje și echipamente de intervenție rapidă în situații de urgență

– ÎNFIINȚARE/DOTARE POLIȚIE LOCALĂ – 5 LOCURI DE MUNCĂ – achiziționare autospecială poliție; dotare cu materiale și echipamente de intervenție specifice; serviciu desființat de Baciu în anul 2017

– ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE CORESPUNZĂTOARE SC. APA SERV-SALUBRIZARE SRL SLĂNIC-MOLDOVA (ACȚIONAR UNIC CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SLĂNIC-MOLDOVA) – unde în iunie 2016 existau 27 locuri de muncă – această societate administrează toată gospodăria de apă potabilă și canalizare a orașului și face posibilă păstrarea dreptului de proprietate asupra resursei de apă potabilă și a întregii infrastructuri de apă a orașului, precum și păstrarea unui preț redus pentru serviciile de apă, comparativ cu localitățile membre în Asociația Intercomunitară Bacău (ADIB), unde Compania Regională de Apă Bacău impune cetățenilor prețuri de 8-9 lei/mc de apă;

– ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE CORESPUNZĂTOARE SC. UTIL PRESTSERV SRL SLĂNIC-MOLDOVA (ACȚIONAR UNIC CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SLĂNIC-MOLDOVA) – închisă de Baciu – în iunie 2016 existau 31 locuri de muncă – această societate executa lucrări de construcție de nivel mic și mediu, administra/gestiona activitățile de salubrizare a localității, întreținea spațiile verzi și asigura managementul deșeurilor. Existența acestei societăți facea posibilă menținerea unei taxe de mediu reduse de doar 13 lei/gospodărie/lună, comparativ cu localitățile membre în Asociația Intercomunitară pentru Salubritate (ADIS) Bacău, unde prestatorul unic ROMPREST SA a crescut această taxă la valoarea de 206 lei/membru de familei/an;

– REALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI SLĂNIC-MOLDOVA 2010-2020;

– IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT COMBINAT CALITATE ȘI MEDIU ISO 9001:2008 ȘI ISO 14001:2009;

– MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII DE LUCRU CU PUBLICUL PRIN INTRODUCEREA DE SOFTURI INFORMATICE DESTINATE ACTIVITĂȚILOR DE SECRETARIAT, URBANISM, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, REGISTRU AGRICOL, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ETC;

– MENȚINERE NIVEL SCĂZUT DE TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE, TIMP DE 12 ANI;

ACTIVITĂȚI ȘI INVESTIȚII PUBLICE CU CARACTER SOCIAL

– DONAȚII ȘI SPRIJIN MATERIAL PENTRU TOȚI CETĂȚENII CU SITUAȚIE MATERIALĂ PRECARĂ (ACORDARE DE AJUTOARE SOCIALE, ALOCARE DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII CELOR AFECTAȚI DE INCENDII, ALUNECĂRI DE TEREN SAU INUNDAȚII ETC);

– ALOCĂRI FINANCIARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI SPONSORIZĂRI PENTRU BISERICA ORTODOXĂ ȘI BISERICA CATOLICICĂ;

– ALOCARE TEREN CONSTRUIRE CAPELĂ ȘI MĂRIREA SUPRAFEȚEI CIMITIRULUI;

ACTIVITĂȚI ȘI MANIFESTĂRI CULTURALE, SPORTIVE ȘI PENTRU DIVERTISMENT

– FESTIVALUL ANUAL “ZILELE SLĂNICULUI”;

– FESTIVALUL ANUAL DE FOLCLOR ȘI ARTĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ;

– TROFEUL NAȚIONAL OFF-ROAD “DACII LIBERI”;

– FESTIVALUL ANUAL INTITULAT “ANOTIMPUL CULTURAL AL SLĂNICULUI”;

– FESTIVALUL ANUAL DE TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ;

– ÎNTRECERI SPORTIVE – TENIS, FOTBAL, VOLEI ETC.

ACTIVITĂȚI PENTRU ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR ORAȘULUI SLĂNIC-MOLDOVA

– ÎNFIINȚARE POST JANDARMERIE MONTANĂ;

– ÎNFIINȚARE SERVICIU SALVAMONT;

– COLABORARE STRÂNSĂ CU POLIȚIA STAȚIUNII SLĂNIC-MOLDOVA;

Realizarea acestori investiții a generat bunăstare materială în rândul cetățenilor și creare de numeroase locuri de muncă în stațiunea Slănic-Moldova.

În perioada celor 3 mandate de primar al orașului Slănic-Moldova s-au construit numeroase pensiuni agroturistice, în care sunt angajați numeroși slăniceni și s-au redeschis unele unități hoteliere importante din stațiune: Hotelul Perla (aproximativ 50 locuri de muncă) Hotelul Dobru (cu aproximativ 50 locuri de muncă).

Cu acest prilej, aduc la cunoștință slănicenilor că prin implicarea personală, s-a reușit în anul 2012 preluarea prin Hotărâre de Guvern a Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova, de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie (INRMFB) București. Ca urmare a acestui fapt, Secția Sanatorială Slănic-Moldova a fost reabilitată, modernizată și dotată cu aparatură și tehnică de ultimă generație, devenind una din cele mai importante instituții medicale de profil din țară, având un număr de 43 posturi pe ștatul de funcții.

Nivelul scăzut de taxe și impozite locale din orașul Slănic-Moldova i-a încurajat pe agenții economici locali să-și păstreze afacerile personale sau să-și diversifice activitatea comercială, prin deschiderea a noi puncte de lucru pe raza localității.

DRAGI SLĂNICENI,

Vă propun un nou parteneriat în numele intereselor generale ale locuitorilor stațiunii Slănic-Moldova și vă invit să veniți într-un număr cât mai mare la scrutinul din data de 09.06.2024. Având în vedere situația deplorabilă în care a ajuns orașul nostru, vă solicit încrederea și votul dumneavoastră pentru un nou mandat de Primar al orașului Slănic-Moldova, alături de echipa de consilieri locali ai AUR, având următoarele obiective și priorități:

PROIECTE DE MEDIU ȘI INFRASTRUCTURĂ

» REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI EPURARE APE UZATE ÎN SLĂNIC-MOLDOVA, PENTRU CARTIERELE CERDAC ȘI CIREȘOAIA, CU STAȚIE NOUĂ DE EPURARE;

» CONECTAREA OBIECTIVELOR PUBLICE ȘI A CLĂDIRILOR DE LOCUIT DIN STAȚIUNE, LA CANALIZAREA NOUĂ;

» REABILITAREA/MODERNIZAREA ȘI DOTAREA STAȚIEI DE EPURARE EXISTENTE;

» REABILITAREA/MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ADUCȚIUNE, TRATARE ȘI TRANSPORT A APEI POTABILE PENTRU ÎNTREAGA LOCALITATE;

» ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ȘI REALIZAREA UNUI MANAGEMENT EFICIENT AL DEȘEURILOR DIN LOCALITATE;

» REABILITARE AFLUENȚI PÂRÂU SLĂNIC – PROIECT INIȚIAT DE ADMINISTRAȚIA ȘERBAN;

» REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI DIN ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA (ZONA STAȚIUNE, CARTIERELE CERDAC ȘI CIREȘOAIA);

» MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ÎNTREAGA LOCALITATE;

PROIECTE INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ ȘI SPORT

» REALIZARE PROIECT AQUALAND – COMPLEX DE AGREMENT TURISTIC ȘI DE RELAXARE ÎN SLĂNIC-MOLDOVA;

» ÎMBUNĂTĂȚIRE ȘI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI DE AGREMENT DIN SLĂNIC-MOLDOVA;

» CONSTRUIRE SALĂ SPORT LA ȘCOALA CIREȘOAIA;

PROIECTE SOCIALE

» SPRIJIN DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU BISERICI;

» ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU FAMILIILE CU NOU NĂSCUȚI, PENTRU CREȘTEREA NATALITĂȚII;

» ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU TINERII CĂSĂTORIȚI;

» ACCES GRATUIT LA PÂRTIA DE SCHI ȘI BAZINUL DE ÎNNOT DIDACTIC ȘCOLAR COPIILOR DIN SLĂNIC-MOLDOVA CU VÂRSTE DE PÂNĂ LA 14 ANI;

» SCĂDEREA NIVELULUI TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE;

» SCĂDREA PREȚULUI LA APĂ ȘI CANALIZARE;

» SCĂDEREA TAXEI DE SALUBRITATE;

» ELIMINAREA TAXEI DE PARCARE PENTRU SLĂNICENII CARE FIGUREAZĂ CU MAȘINI ÎNSCRISE PE SLĂNIC-MOLDOVA.