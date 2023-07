Ana Sofia Dănilă (CS Moldosport), dintr-o victorie într-alta

Parcurs fără greșeală pentru tenismena CS Moldosport Bacău, Ana Sofia Dănilă în această lună de foc. Băcăuanca și-a adjudecat ultimele două turnee într-o manieră categorică. Astfel, după ce s-a impus cu doar două games-uri pierdute dintr-un total de opt la Trofeul Cybernet disputat la începutul lui iulie, la Bacău, Ana Sofia Dănilă a dat copy-paste și în cadrul Cupei Kober derulată, o săptămână mai târziu, la Piatra Neamț. Și sub Pietricica, sportiva antrenată de Ovidiu Ciulină a câștigat categoria feminină la 12 ani cu doar două games-uri pierdute, de data aceasta din șase jucate. În rest, per total, nouă seturi câștigate la zero! „Într-adevăr, faptul că în cele șapte meciuri disputate, Ana Sofia nu a pierdut decât patru games-uri spune multe despre valoarea și puterea sa de concentrare. Este o sportivă de viitor, iar munca, ambiția și seriozitatea din cadrul antrenamentelor sunt răsplătite cu ocazia concursurilor”, a declarat antrenorul ACS Moldosport, Ovidiu Ciulină.

Trofeul Cybernet Audi Center, Bacău, categoria 12 ani feminin, în șah

Clasament : 1) Ana Sofia Dănilă (ACS Moldosport), 2) Anastasia Simionescu (CS Tema Sport Onești), 3) Maria Sofia Tamaș (AS CS Sud Arena), 4) Iuliana Cazacu (CS Tema Sport Onești), 5) Eva Todică (CS Tema Sport Onești).

Rezultate Ana Sofia Dănilă : 6-1, 6-0 cu Anastasia Simionescu, 6-0, 6-0 cu Maria Sofia Tamaș, 6-0, 6-1 cu Eva Todică, victorie prin abandon contra Iulianei Cazacu.

Cupa Kober, Piatra Neamț, categoria 12 ani feminin, tablou

Rezultate Ana Sofia Dăniă : 6-0, 6-0 cu Ioana Giurgică (Ogiglio Iași) în primul tur, 6-0, 6-0 cu Ingrid Bârlădeanu (TC Focșani) în semifinale și 6-2, 6-0 cu Eva Maria Roșioru (Pro Tenis Botoșani) în finală.