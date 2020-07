Duminică, 2 august, ora 18.00, la Galeriile „Victoria” din Iași, va avea loc vernisajul expoziției de artă contemporană a artistei băcăuane Ana-Maria Ungureanu. Intitulată „Sic Transit Gloria Mundi (Thus passes the glory of the world)”, pe simeze, publicul are ocazia să privească, să admire ultimele creații ale artistei, realizate în tehnică mixtă, „care pot pot fi departajate în trei mari categorii: imagini-semn ce indică şi dezvăluie elementele conceptuale şi acumulările teoretice redirijate într-un vocabular ideatic, imagini-abstracţiuni exprimate prin juxtapunerea unor elemente pseudo-geometrice şi figurative şi imagini-profeţiuni, ce nu critică ci doar pun în oglindă credinţele şi valorile actuale cu cele ale Antichităţii sau Renaşterii”, după cum afirmă criticul de artă Maria Bilaşevschi, într-o prezentare exaustivă a artistei și artei ei, care va fi prezentă și la vernisaj.

În același cadru, va mai vorbi și prof.univ. dr. Constantin Tofan, curatorul expoziției este Oana Drăgoi, PR UAP Iași.

Ana-Maria Ungureanu este absolventă a Liceului „Vasile Alecsandri’’ Bacău, promotia 1999 și a Școlii Populare de Arte Bacău, clasa de pictură (2003). A finalizat și Facultatea de Educație Fizică și Sport -2005. În prezent, studentă a Universității de Artă „George Enescu” Iași, Secția Pedagogia Artei, anul II.

Și-a început activitatea expozițională încă din anul 1999, continuând la Școala Populară de Artă Bacău, apoi cucerește publicul cu mai multe expoziții la Galeriile de Artă „Ion Neagoe” Iași, fiind invitată și la importante evenimente artistice în Italia, Elveția, Luxembourg. A mai expus: 2019 – Expozitia de artă vizuală „Careu de dame’’, ediția a V-a, eveniment organizat în perioada 1 iulie-3 septembrie 2019, la Galeria de Arta „Ion Neagoe” – Casa Corpului Didactic Iași; 2019 – Artbox Project Zurich-Elveția, în cadrul Swiss Artexpo, 15-19 august; 2019 (21 iunie-29 iunie), Biennale Internazionale D’arte Contemporane del la Versilia -Villa Gori – prin Artexpertise; 2019 – Luxembourg – Art Prize -Pinacoteque (5-30 mai); 2019 – Sotheby’s Institute of Art-Participation&Certification for, „Running a Contemporary Gallery’’ (1-30 august); 2019 -Expoziția colectivă de artă vizuală ’„Portret’’ -Galeriile de Artă „Ion Neagoe”, Casa Corpului Didactic ’„Spiru Haret’’; 2018 – Expoziția de artă vizuală „Identitatiiesene’’, editia a VII-a, eveniment organizat în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2018, Galeriile de Artă „Ion Neagoe”, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret’’; 2006 – Prato – Italia -Participare la expoziția colectivă – Open Art Gallery; 2007 -Florența – Italia, Expoziția colectivă Artexpertise – 15 septembrie – 30 septembrie; 2003 – Expoziție colectivă în cadrul Școlii de Artă Bacău, cu sprijinul, cotidianului „Desteptarea’’; 1999-2001, participarea la Expoziția on line Ebay cu vânzare ArtPhila (PhilArt); 2001 (iulie) – Participare tabăra de creație Bran, în cadrul ArtPhila; 1999-2002 – Expoziție online Danco Art-Ebay.

„Lumea creată de artistă nu este asemenea unui epigraf, ce anunţă sau denunţă timpuri dramatice într-un mod demagogic, ci se concentrează asupra fragmentului, asupra fiinţei umane care indiferent de secol şicivilizaţie, este prinsă atât în propriul său spectacol, cât şi în cel al lumii. La final, după ce îi priveşti lucrările, fiecărui privitor îi este amintit că în întreaga desfăşurarea a trecutului şi a prezentului, propria fiinţă trebuie privită cu smerenia acceptării în termenii zicalei romane Respice post te. Hominem te memento (Uită-te în urma ta. Amintește-ți că ești doar un om) şi că singurul triumf care rămâne este cel al sufletului înglobat în bine, în frumos, în artă”, este, în continuare, invitația criticului de artă Maria Bilaşevschi, pentru a vizita expoziția de la galeriile „Victoria”, din Iași.