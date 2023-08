„Amazoana” de la „Vrănceanu”: Anya Călin, campioană națională la echitație

O elevă de la o clasă de „mate-info” din cadrul Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” a devenit campioană națională la sărituri peste obstacole, clasându-se, împreună cu calul său Hero, pe primul loc în concursul organizat la baza hipică din Prejmer, județul Brașov.

Echitația, probă sportivă olimpică, reușește, de la an la an, să câștige tot mai mulți adepți. Îmbucurător este că printre cei care îmbrățișează acest nobil sport sunt foarte mulți copii și tineri. Un exemplu grăitor este Anya Teodora Călin, o elevă de 16 ani de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” care, prin eforturi considerabile, a reușit, în această vară, să se plaseze în topul celor mai buni călăreți ai României. Astfel, după trei zile de probe extrem de solicitante, Anya, împreună cu calul său – Hero, s-a clasat pe primul loc în finala concursului național de juniori „Summer Tour” de sărituri cu cai peste obstacole, organizat la Prejmer, județul Brașov. Distincția este cu atât mai importantă cu cât, concursul, organizat de Clubul „163 Plopi”, sub egida Federației Române Ecvestre, este o încununare a eforturilor intense, de pe parcursul întregului an competiţional, depuse de cuplul sportiv – cal.

Pe cal, de la o vârstă fragedă

Membră a clubului „Innovation Horse Therapy” din București, sportiva băcăuană este antrenată de Constantin Popescu, fost raider profesionist în Italia și în Germania, cu ajutorul incontestabil al acestui „fenomen” în domeniu, Anya reușind, în timp, să devină din ce în ce mai bună în acest sport. Din palmaresul adolescentei reținem, printre altele, titlul de vicecampioană la finala de copii, din urmă cu trei ani, apoi pe cel de vicecampioană la Cupa României, iar anul acesta, campioană națională la concursul de sărituri cu cai peste obstacole. Am aflat că tânăra „amazoană” practică echitația de la o vârstă extrem de fragedă. Primul contact cu nobilul și misteriosul patruped a fost la vârsta de 3 ani, când „piticul” (în comparație cu statura impozantă a calului) a avut curajul să se urce pe un exemplar adult – Cosimo. Ulterior, a vizitat în dese rânduri, împreună cu părinții, Centru hipic „Decebal” din Hemeiuși, astfel încât, în prezent se consideră atașată, pe vecie, de acest simbol al libertății și al puterii – calul. De la vârsta de 11 ani, Anya este mereu în compania cailor, reușind, cu pricepere, stăpânire de sine, dar mai ales respect față de necuvântătoarele patrupede, să stabilească acea conexiune perfectă dintre om și animal.

„E un sport de echipă, cal – călăreț, care necesită foarte mult antrenament. Ambii, și calul, și călărețul, trebuie să aibă abilitățile care să conducă la un parteneriat total. De acest motiv, calul cu care te antrenezi este adus și la competiție, nu ți se atribuie altul, aleatoriu. În niciun caz nu se «plimbă» un animal pe la mai mulți călăreți”, spune Alexandru Călin, tatăl campioanei României la sărituri cu calul peste obstacole. E drept că acest sport nobil este și costisitor, atingerea unor performanțe atât de ridicate necesitând un cumul de eforturi financiare. „Clar că nu este un sport pe care-l faci cu o pereche de adidași. Aici discutăm de mult mai mult: un veterinar care să monitorizeze permanent calul, o echipă profesionistă care să întrețină și să pregătească pentru competiții animalul, antrenorul, fără de care, în niciun caz, nu s-ar fi putut ajunge la acest nivel, plus baza de antrenament performantă – în cazul nostru cea de la «Innovation Horse Therapy» din București”, mai aflăm de la Alexandru Călin.

Ambiții mari

Următoarea etapă la care se gândește tânăra Anya Cășin este „Balcaniada”, din toamnă, de la Atena, fiind selecționată de Federație pentru a participa la această competiție. Iar, la anul, țintește „europenele”. Interesant este că Anya Călin reușește să obțină performanțe și la școală, deși, trebuie să admitem că un astfel de sport îți ocupă mult timp, cu antrenamentele, competițiile etc.

Și mai interesant este că ambiția din viitor a „amazoanei” de la „Vrănceanu” nu este legată de sport, așa cum am fi crezut cu toții, ci … de medicină, în prezent, pregătindu-se serios pentru domeniul în care ambii părinți, Ioana și Alexandru Călin, au excelat, de vreo trei decenii.

„Caii sunt și rămân o pasiune puternică pentru Anya. Șansa este că ea are vârsta la care se poate îmbina școala cu sportul. Dar, cel mai probabil, va veni un moment în care nu va mai putea avea timp de cai. Și-atunci, restul echipei ori va ține caii și-i va aranja pentru a se antrena înainte de concursuri, ori îi va menține la nivelul de pasiune. În România, una dintre cele mai performante baze hipice aparține unei doamne doctor oftalmolog care și acum, la aproape 60 de ani, călărește, participă chiar și la concursuri. Își menține pasiunea”, încheie Alexandru Călin, tatăl Anyei.