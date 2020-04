Mai departe, mai aproape.

Un an în plus, o zi în minus. Astfel ar suna, telegrafic, reconfigurarea calendarului Olimpiadei de la Tokyo din cauza pandemiei de COVID-19. Programată inițial în perioada 24 iulie – 9 august 2020, cea de-a 32-a ediție a Jocurilor Olimpice a fost amânată de organizatori, în urma unei decizii luate săptămâna trecută, pentru intervalul 23 iulie – 8 august 2021. Concret, Olimpiada de la Tokyo s-a îndepărtat cu un an. Un an fără o zi. În acest context, devine legitimă întrebarea dacă nu cumva amânarea Olimpiadei ar oferi o șansă în plus sportivilor băcăuani, aflați încă în căutarea biletelor pentru Tokyo. Mai ales că toate competițiile de calificare s-au decalat, la rândul lor.



Adaptare în izolare

Singurul sportiv băcăuan calificat deja la Olimpiada de anul viitor este Daniel Martin. Înotătorul CSM Bacău și-a asigurat baremul de participare încă din 2019, atunci când, la Mondialele de la Gwangju, a parcurs proba de 100 metri cu timpul de 53,65 secunde. Aflat în izolare la domiciliu, Dani a anticipat amânarea Jocurilor. „Era clar că Olimpiada nu se va putea derula anul acesta”, declară înotătorul în vârstă de 19 ani, care a precizat că încearcă să se adapteze cât mai bine atât perioadei de izolare, cât și amânării Olimpiadei: „Nu e tocmai plăcut, dar, pentru moment, situația nu mă incomodează foarte tare. Și asta pentru că sunt genul de sportiv care-și intră aproape instant în formă”.

Teoretic, da, practic…

De la singurul sportiv calificat la Tokyo 2020 (în ciuda amânării cu an, Olimpiada japoneză își va păstra titulatura inițială), la cei care vor să-i calce pe urme. Pe lângă înot, Bacăul privește spre capitala Japoniei prin ochii celor de la atletism, box, lupte și judo. „Teoretic, amânarea ar putea constitui un avantaj. Asta în sensul că mai ai un an la dispoziție. Și ar fi avantajați în special cei foarte tineri și cei care vin după o perioadă de accidentări sau de formă scăzută. Practic, însă, nu văd mari plusuri. Mai ales că, având în vedere pandemia, nu te poți pregăti în condiții normale. Și, lucrul cel mai important, îți lipsesc competițiile”, opinează directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu.



Greu fără concursuri

De aceeași părere este și Cristina Alexe. Antrenoarea de atletism de la CS Știința și CSM Bacău are în pregătire pentru Tokyo trei sportivi: Alexandru Nicolae Soare, Mirela Lavric și Adelina Panait. „Pandemia ne-a dat peste cap întregul plan de pregătire. Personal, nu cred că amânarea Olimpiadei ne avantajează. Pe de o parte, e greu să te pregătești luni bune fără a avea niște repere clare. Pe de altă parte, lipsa concursurilor își pune și își va pune amprenta în mod negativ. Cu precădere când vine vorba de realizarea baremurilor de calificare”, punctează Cristina Alexe, care a adăugat: „Această perioadă testează, înainte de toate, capacitatea noastră de adaptare”.

Padina în loc de Londra

Prezent la Rio de Janeiro, în urmă cu patru ani, Alexandru Nicolae Soare se afla în cursă și pentru Tokyo 2020. „Noi estimam că Alex va reuși să-și asigure calificarea la Olimpiadă luna viitoare. Aveam mai întâi o competiție importantă la Ostrava, Golden Spike, după care, la finalul lui mai era programată Cupa Europei de la Londra. La Cupa Europei mizam și pe barem- la 10.000 m este 27.25, iar Personal Best-ul lui Alex e de 28.25, dar mai ales pe ranking. Din păcate….” lasă în suspensie fraza antrenoarea Cristina Alexe. Din păcate, în loc de cursele de la Ostrava și Londra, Alex Soare a ajuns în izolare, în casa bunicilor aflată în comuna buzoiană Padina.

Între ciocan și nicovală

O altă atletă băcăuană care știe cum este să participi la o Olimpiadă este aruncătoarea de ciocan a SCM-ului, Bianca Ghelber. Bianca vrea să ajungă și la Tokyo. Fie și în 2021. „Noi începusem anul foarte bine. Pe 8 martie, la Naționale, Bianca dăduse 70.63, cel mai bun rezultat obținut vreodată de ea la start de sezon. Aveam în plan 72 de metri în martie, în Portugalia, după care am fi privit cu încredere spre Tokyo”, spune antrenoarea Biancăi, Mihaela Melinte. Aceasta separă plusurile de minusuri: „Pe lângă faptul că traversa o formă bună, Bianca are acum handicapul că nu se poate antrena aruncând ciocanul. La polul opus, avantajul este că, având încă un an la dispoziție, am putea progresa. Totul este însă ca măcar din vară să reintrăm în normal”.

Spre Paris 2024

Trecem la sporturile de contact. Începând cu boxul. CSM/ SCM Bacău a avut un reprezentant la turneul de calificare pentru Tokyo derulat luna trecută, la Londra. Este vorba de Eric Tudor, învins în primul tur de grecul Dyonisos Pefanis. Aflat acum în izolare, în Statele Unite, acolo unde învață, Eric ar mai avea o șansă pentru Tokyo: al doilea turneu de calificare. Programat inițial luna viitoare, la Paris, acest turneu a fost amânat, cel mai probabil pentru la anul. „Din punctul acesta de vedere, e un plus pentru Eric. Numai să se termine cât mai rapid pandemia și să putem reintra în normal, în special cu pregătirea. Oricum, pentru noi, miza nu este Tokyo, ci Paris 2024, dar orice turneu, cu atât mai mult unul preolimpic, constituie un plus de experiență”, explică antrenorul Relu Auraș.

O nouă perspectivă

Luptele băcăuane privesc și ele mai degrabă spre Olimpiada de peste patru ani, de la Paris. Dar amânarea Jocurilor de la Tokyo deschide o nouă perspectivă. „Luptători precum Alexandru Solomon, Claudiu Pal sau Vasile Cojoc sunt pariurile noastre pentru Paris 2024, însă noul context ar putea propune și numele lor în campania de calificare actuală”, este de părere directorul SCM Bacău, Ion Șarban. Un sportiv pentru care decalarea cu un an a Olimpiadei reprezintă clar un avantaj este judoka CSM Bacău, Mircea Croitoru. Sparring-partner al lui Simionescu la 100 kg la Olimpiada de la Rio, Mircea era în cărți pentru Tokyo. Numai că o accidentare la genunchi complicase întrucâtva lucrurile. Acum, băcăuanul are o nouă șansă. „Am convingerea că amânarea Olimpiadei e un avantaj pentru Mircea Croitoru”, se arată optimist antrenorul Aurel Chelariu.